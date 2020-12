Le transport aérien n’a pas été l ‘«ogre» responsable de la propagation du coronavirus, il a été décrit comme par les décideurs politiques, a déclaré le directeur général d’Aer Lingus.

Donal Moriarty, directeur général par intérim d’Aer Lingus, a déclaré qu’il y avait eu un «degré de toxicité et de honte de vol» injuste autour des voyages internationaux.

Le patron de la compagnie aérienne a soutenu que les taux d’infection liés aux vols et aux voyages à l’étranger étaient faibles. «Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies est sorti plus tôt cette semaine et a montré que les voyages internationaux étaient la cause de moins d’un pour cent des infections», a-t-il déclaré.

Sans critiquer carrément le gouvernement ou l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), M. Moriarty a déclaré que les décideurs s’étaient fondés sur une «anecdote» en ce qui concerne le risque de Covid-19 des vols.

«Il y avait certainement un récit très négatif sur les voyages et cela n’était vraiment pas mérité par les faits», a-t-il déclaré à Brenan O’Connor sur RTÉ Radio One.

«Le voyage n’a pas été l’ogre qu’il a décrit comme… Il y avait un certain degré de toxicité et de honte du vol et nous devons vraiment passer à autre chose», a-t-il déclaré.

«En été, lorsque les taux de transmission et d’infection en Irlande étaient très faibles, les voyages ont été décrits comme ce risque très important, qui n’était pas vrai factuellement sur la base des données à ce moment-là, et cela reste faux», a déclaré M. Moriarty.

Le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) a déclaré que sur 73 045 cas confirmés de Covid-19 analysés jusqu’au 1er décembre, 663 avaient été importés de l’étranger.

Les responsables de la santé publique, tels que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, ont constamment appelé les gens à éviter de voyager à l’étranger cette année, en raison des risques de Covid-19. M. Moriarty a déclaré que le récit des décideurs politiques «a incité les gens à se sentir en danger» à propos de l’avion.

L’impact de la pandémie a été «catastrophique» pour l’industrie aéronautique et Aer Lingus a connu une année «très difficile», a-t-il déclaré.

«Nous avons probablement été l’une des industries qui ont été les premières à ressentir les effets de Covid-19 et nous serons probablement l’une des dernières industries à en émerger pleinement», a-t-il déclaré à l’émission Brendan O’Connor.

Commentant les informations selon lesquelles environ 50 000 personnes rentreraient de l’étranger à Noël ce Noël, M. Moriarty a déclaré que ce serait une «fraction» du trafic des années précédentes pendant la période des vacances.

Aer Lingus continuait à traiter les demandes de remboursement des clients qui avaient réservé des vols mais qui n’avaient pas pu voyager en raison de la pandémie, a-t-il déclaré.

«Nous avons reçu plus de 2 millions de demandes individuelles de bons et de remboursements, une combinaison des deux, à ce stade, nous avons traité plus de 90% d’entre elles, plus de 1,8 million, chacune d’entre elles doit être effectuée manuellement traitées », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la compagnie aérienne a déclaré que des ressources supplémentaires avaient été mises en place pour éliminer l’arriéré restant de demandes de remboursement «le plus rapidement possible».