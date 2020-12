Les guerres de l’histoire: un nouveau champ de bataille dans la politique irlandaise

Le tweet de Sinn Féin TD Brian Stanley comparant l’embuscade de Kilmichael et les attaques de Narrow Water qui ont fait 18 morts parmi les soldats britanniques n’était pas simplement une autre dispute sur un autre commentaire imprudent d’un politicien sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il illustre où se situe la nouvelle division de la politique irlandaise; et comment la bataille pour l’histoire la définira – avec Fianna Fáil et Fine Gael d’un côté et le Sinn Féin de l’autre.

Le champ de bataille peut être la politique et la politique – mais c’est aussi l’histoire.

Le tweet de Stanley était une gaffe politique classique, dans laquelle il disait quelque chose qu’il croyait mais qu’il n’était pas conseillé de dire, comparant Kilmichael à l’attaque de l’IRA provisoire à Warrenpoint, ou Narrow Water comme beaucoup l’appellent.

Bien que Stanley ne l’ait pas mentionné, le même jour, à Mullaghmore, Co Sligo, une bombe de l’IRA a tué Lord Mountbatten, un membre senior de la famille royale britannique, ainsi qu’une femme de 83 ans et deux adolescents.

Stanley a été largement critiqué par les opposants pour avoir apparemment glorifié la mort des soldats britanniques. Son propre parti était en privé furieux et publiquement censuré: «Une erreur singulière et ponctuelle», a déclaré Mary Lou McDonald. Taoiseach Micheál Martin a lancé une réprimande tonitruante.

Le Premier ministre du Nord et chef du DUP, Arlene Foster, s’est plaint au Ceann Comhairle, qui a répondu qu’une «réponse politique crédible» était nécessaire de la part du DT. Les chroniqueurs ont agité leurs doigts. L’armée des médias sociaux du Sinn Féin a pris la défense de Stanley en attaquant quiconque le critiquait.

Stanley s’est excusé et est resté à son poste de président du comité le plus important du Dáil, le Comité des comptes publics, bien qu’il se soit retrouvé dans un conflit plus récent et sans lien depuis à propos de ses commentaires sur les médias sociaux.

Bien que Stanley se soit excusé pour ses commentaires, il ne répudiera jamais le sentiment qui les sous-tend. Il s’excusait d’avoir exprimé ses opinions de la manière dont il l’avait fait; il n’a pas – ni ne voulait, ni ne serait autorisé à – rejeter ces vues.

Suite du bombimg de l’IRA de Warrenpoint, ou Narrow Water, en 1979



Ces points de vue sont une partie essentielle de l’identité du parti, de son sens de lui-même et de sa mission. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelqu’un dans tout le parti qui serait en désaccord avec le point de vue de Stanley, un Sinn Féin TD a répondu: «Je ne le pense pas.

C’est la théologie conventionnelle du Sinn Féin – que la campagne provisoire de l’IRA était le descendant politique et moral direct de la guerre d’indépendance, 1919-1921, qui a assuré l’indépendance de l’Irlande mais seulement sous sa forme partitionnée.

Il relie aujourd’hui le Sinn Féin au parti de Griffith, DeValera, Cosgrave et Collins. Ce n’est que le week-end dernier que McDonald a tweeté «Joyeux anniversaire» à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Sinn Féin en 1905 par Arthur Griffith.

Il s’agit, pour le dire légèrement, d’une lecture sélective de l’histoire: la liste des partis qui peuvent prétendre à juste titre descendre du Sinn Féin de Griffith comprend le Fine Gael et le Fianna Fáil, le Parti des travailleurs et la gauche démocratique.

L’affirmation selon laquelle l’IRA provisoire était l’héritier de l’armée de guérilla qui a combattu la guerre d’indépendance est encore plus farouchement contestée. Micheál Martin, qui a plus que tout autre politicien engagé dans les guerres historiques avec le Sinn Féin, a déclaré que l’idée d’une «chaîne ininterrompue» de Patrick Pearse à Gerry Adams est un «mythe dangereux et corrosif».

Taoiseach Micheál Martin. Photographie: Julien Behal / Piscine / AFP via Getty



Mais ces liens contestés avec la période de la révolution irlandaise sont importants pour le Sinn Féin. L’histoire est importante, car les disputes sur l’histoire concernent presque toujours le présent.

Légitimité pour l’IRA

Chercher à lier le Sinn Féin et l’IRA à la période révolutionnaire ne concerne pas la guerre d’indépendance; il s’agit de la campagne de l’IRA provisoire et d’un effort pour chercher rétrospectivement sa légitimité.

Le tweet de Stanley ne concernait pas Kilmichael; il s’agissait des troubles. La légitimité de Kilmichael n’est pas un point de conflit politique contemporain; la légitimité de Warrenpoint et des décès qui s’y sont produits (et, bien plus encore, de Mullaghmore, qu’il n’a soigneusement pas mentionné) l’est beaucoup.

Sinn Féin TD Brian Stanley. Photographie: Dara Mac Dónaill



Le Sinn Féin a toujours été attentif aux opportunités et aux dangers des comparaisons historiques. En 1985, le directeur de la publicité du Sinn Féin et bénévole de l’IRA, Danny Morrison, a publié une brochure, The Good Old IRA, attaquant «l’hypocrisie», «l’ignorance» et le cynisme »de ceux qui ont fait une fausse distinction entre l’IRA qui a combattu la guerre d’indépendance et les Provisoires.

S’adressant à l’europe-infos.fr cette semaine, Morrison a été tout aussi net, condamnant «l’hypocrisie et les doubles standards» du Fine Gael et du Fianna Fáil. La guerre d’indépendance et la campagne des provisoires, dit-il, avaient «exactement le même objectif – faire sortir la domination britannique de l’Irlande».

Cependant, l’ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères du Fine Gael, Charlie Flanagan, un critique de longue date de l’IRA et du Sinn Féin, estime que le lien est une tentative de «blanchir la campagne de l’IRA».

«Ils utilisent la décennie de commémorations d’une manière qui sème la discorde et est malhonnête», dit Flanagan. «Cela m’inquiète vraiment. Le tweet de Stanley va au cœur du problème. Il cherche à légitimer l’IRA de 1979 en la liant à l’IRA de la guerre d’indépendance.

C’est le cœur du problème. Quelle que soit l’exactitude historique, la question plus large est d’ordre moral et politique: la campagne de l’IRA provisoire était-elle justifiée? C’est vraiment de cela que porte l’argument. Oui, dit le Sinn Féin. Non, disent les vieilles fêtes «de l’establishment» à Dublin.

«La guerre d’indépendance a reçu un large soutien public et la légitimité démocratique des élections générales de 1918», dit Flanagan.

«Quelle légitimité démocratique avaient Pearse et Connolly en 1916?» demande Morrison en réponse.

Pendant longtemps, l’écrasante majorité de la population de la République – ainsi que du Nord – a également dit non. Mais cette image n’est pas aussi claire maintenant. Pour les jeunes, trop jeunes pour les troubles, l’absence de mandat démocratique pour la campagne de l’IRA est moins gênante.

Comme l’a récemment tweeté l’ancienne candidate aux élections du Parti vert Saoirse McHugh, réfléchissant au récit de l’assassinat de Mountbatten dans la série Netflix The Crown, «Pour les gens dans la vingtaine, les années 1970 peuvent aussi bien être les années 1920».

Ce qui n’est pas contestable, c’est que pendant toute la période de la campagne de l’IRA, le soutien du public dans le Sud à la violence a été minime et, par conséquent, la performance électorale du Sinn Féin a été négligeable.

Lorsque la stratégie est passée d’une stratégie militaire à une stratégie politique, le Sinn Féin a toujours soutenu des actes abhorrés par la plupart des autres. Le temps a aidé; mais il en fut de même pour un effort conscient pour identifier la campagne des provisoires avec la guerre d’indépendance.

Cela continue aujourd’hui. Le Sinn Féin ne fait aucune distinction entre les commémorations de l’ancienne IRA et les provisoires. Il est conscient que la violence a été rejetée par les électeurs du Sud et, s’il est prêt à justifier et à défendre les Provisoires, il préfère le faire en se liant à Kilmichael plutôt qu’à Mullaghmore.

Marque anti-établissement

Ce qui n’est pas contestable, c’est que le Sinn Féin a construit une marque anti-établissement de gauche qui séduit de nombreux électeurs. Pour beaucoup de ces électeurs, une campagne armée impopulaire n’est plus un albatros autour du cou du parti. Pour eux, ce n’est que de l’histoire.

McHugh a raison sur une chose: les données démographiques racontent une grande partie de l’histoire. Les politiciens de chaque parti affirment qu’il existe un fossé entre les personnes qui ont grandi après les cessez-le-feu et celles qui ont pris conscience de la politique à l’époque où les meurtres en Irlande du Nord faisaient partie des journaux du soir.

Aux élections générales de février de cette année, le parti a remporté 32 pour cent parmi les moins de 35 ans. «C’est remarquable», dit Morrison, «que les jeunes soient si ouverts au Sinn Féin étant donné la diabolisation du Sinn Féin par le Fianna Fáil et le Fine Gael.

Danny Morrison avec Gerry Adams sollicitant pour les élections CEE en 1984. Photographie: Pacemaker



Les guerres linguistiques dans la République commencent à être remarquées en Irlande du Nord: «Je pense qu’une nouvelle ligne de fracture commence à apparaître dans la politique du Sud», déclare le professeur Peter Shirlow, directeur de l’Institut d’études irlandaises de l’Université de Liverpool, «Unionistes commencent à le remarquer.

L’idée qui donne au Fine Gael et au Fianna Fáil – et à de nombreuses autres personnes dans le Sud – l’indigestion est l’idée d’un taoiseach du Sinn Féin assistant aux commémorations provisoires de l’IRA. «Je suis déprimé par tout cela», déclare un ancien ministre.

Y aura-t-il une fête nationale en 2031 pour marquer le 50e anniversaire des grèves de la faim, présidée par un taoiseach du Sinn Féin qui parle des troubles comme de la «seconde guerre d’indépendance»? Le Sinn Féin prévoit déjà le 40e anniversaire des grèves de la faim à Cork l’année prochaine.

Alors, comme maintenant, le Sinn Féin s’inspirera de l’histoire de la lutte pour l’indépendance il y a un siècle. La mort en grève de la faim du seigneur maire de Cork Terence MacSwiney en 1920 a été l’un des moments totémiques de la guerre d’indépendance, attirant l’attention du monde sur la lutte de l’Irlande.

Alors, comme maintenant, la revendication de la chaîne ininterrompue de MacSwiney à Bobby Sands sera contestée par les adversaires du Sinn Féin. La décennie des commémorations se rapproche d’un territoire plus contesté. Les guerres pour l’histoire – et la bataille pour l’avenir – ne feront que s’intensifier.