Coronavirus: 301 nouveaux cas mais aucun autre décès signalé dans l’État

Aucun nouveau décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé aujourd’hui au Centre de surveillance de la protection de la santé.

Cela laisse le total des décès liés au virus en Irlande à 2099.

L’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a signalé dimanche 301 autres cas confirmés de la maladie, portant à 74 246 le nombre total de cas de la pandémie.

Parmi les nouveaux cas, 119 sont à Dublin, 32 à Donegal, 16 à Cork, 13 à Kildare et 13 à Kilkenny, les 108 cas restants étant répartis dans 18 autres comtés.

L’âge des médias est de 32 ans et 64% ont moins de 45 ans.

Dimanche après-midi, 231 patients de Covid-19 étaient hospitalisés, dont 28 en USI. Il y a eu huit hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

L’incidence nationale de la maladie a légèrement diminué pour s’établir à 80,7 cas pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours. Donegal, le comté avec l’incidence la plus élevée, a enregistré une légère augmentation depuis hier, avec une incidence de 224,9. Kilkenny et Louth ont la deuxième incidence la plus élevée par comté, tandis que Leitrim, avec une incidence de 15,6, a la plus faible.

Plus tôt dimanche, de nouveaux procès-verbaux de réunions ont montré que les membres du Nphet le mois dernier avaient appelé à l’imposition ou à la levée hebdomadaire des restrictions en cas de pandémie, car le nombre de cas variait.

Nphet a également entendu une proposition de limiter les personnes à six contacts en dehors de leur famille pendant six mois, mais cette proposition a été rejetée comme «irréaliste».

Cette approche semaine après semaine a été proposée par «certains membres» pour tenir compte de l’évolution de la situation épidémiologique, mais d’autres membres du Nphet ont remis en question son «caractère pratique».

Au lieu de cela, Nphet a décidé de recommander une approche en deux étapes pour la levée des restrictions de niveau 5 avant Noël afin «d’atténuer toute précipitation» si les magasins, restaurants et autres services devaient ouvrir le même jour.

Il s’agissait d’un premier assouplissement des mesures à partir du 1er décembre et, plus tard dans le mois, d’un nouvel assouplissement «en reconnaissance de la période des vacances». Par la suite, les restrictions seraient à nouveau resserrées au niveau du 1er décembre pendant au moins trois semaines «pour évaluer l’impact de la période de Noël».

Le gouvernement a finalement opté pour une approche progressive de la levée des restrictions, mais les a soulevées plus tôt et plus largement que ne le recommandait le Nphet.

Des inquiétudes ont également été soulevées lors de la réunion du 12 novembre du Nphet au sujet du projet de réouverture le 1er décembre «et de la question de savoir si cette date serait trop tôt en ce qui concerne Noël, causant potentiellement une augmentation significative du nombre avant Noël».

«Les membres ont déclaré qu’ils seraient favorables à une approche conservatrice début décembre, suivie d’une période sociale avec des lignes directrices très claires, puis d’un retour à des mesures plus conservatrices après la période des vacances.»

Supercalcul dans l’hôtellerie

En ce qui concerne le secteur de l’hôtellerie, «de nombreux membres» du Nphet ont soulevé la question de la généralisation des événements et lui ont demandé «d’examiner pourquoi certains établissements devraient s’ouvrir, plutôt que de justifier pourquoi ils devraient rester fermés». Mais d’autres membres ont évoqué les règles d’autres pays sur les limites de capacité et les heures d’ouverture comme des exemples potentiels de ce qui devrait être mis en œuvre en Irlande.

La réunion a également entendu des inquiétudes concernant les taux d’incidence à Co Donegal, qui étaient alors – et maintenant – plus du double du taux national. Les voyages transfrontaliers, ainsi que les grandes épidémies lors des veillées et des funérailles, ont été identifiés comme certains des facteurs à l’origine de cette tendance.

Les responsables ont déclaré que des données irlandaises étaient nécessaires sur les types de paramètres et d’activités liés à un risque accru de transmission de virus. Il faudrait également envisager la recherche rétrospective des contacts et des études cas-témoins bien conçues.

La réunion a résolu qu’il fallait tenir compte des types de soutien nécessaires pour permettre aux gens de s’isoler en toute sécurité à la maison.

Les membres de l’Autorité de l’information sanitaire et de la qualité ont déclaré à la réunion qu’une petite proportion de cas causait finalement la majorité de la transmission locale du virus. Les zones à risque le plus élevé étaient les environnements intérieurs, très fréquentés et mal ventilés, où il y a des cris et des chants, une utilisation insuffisante de couvertures faciales et un contact prolongé.

Selon Nphet, la gamme et / ou l’intensité des mesures de santé publique peuvent devoir différer pour les contextes et les activités propices à la surdiffusion. Ces milieux comprennent «les établissements de soins de santé et sociaux, les usines de transformation de la viande et des aliments, les bateaux de croisière, les prisons, les centres commerciaux, les lieux religieux, les bars, les discothèques, les restaurants, les gymnases, les bureaux, les mariages et les grands logements partagés».

La question particulière des environnements mal ventilés et du risque qu’ils posent pour la propagation de la maladie a été soulignée lors de la réunion, et des experts en ventilation doivent être recrutés pour s’appuyer sur des travaux de recherche antérieurs.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’il y avait maintenant une meilleure compréhension des environnements, des activités et des comportements à haut risque, en plus d’une meilleure connaissance de la transmission communautaire et des restrictions d’impact sur la propagation du virus. Il y avait d’autres leçons à tirer des récentes stratégies de sortie employées par d’autres pays, a-t-il déclaré.

Voyage international

Concernant les voyages internationaux, la réunion a appris que «de nombreuses personnes» ont contacté le ministère des Affaires étrangères pour savoir si voyager pour voir de la famille à Noël est considéré comme essentiel.

Nphet a déclaré que les progrès réalisés pendant les restrictions de niveau 5 pourraient être compromis par l’importation de cas via des voyages internationaux et a souligné la nécessité de gérer efficacement ce risque.

La planification de Noël a également été discutée lors d’une réunion le 5 novembre. Selon le procès-verbal, «la distinction entre les pubs et les restaurants a été jugée importante, et l’idée d’un pub / restaurant comme offrant un environnement plus contrôlé, lorsque les directives sont strictement appliquées et appliquées, qu’une maison privée devrait être envisagée».

«L’accent a été mis sur la manière de rendre les activités à plus haut risque plus sûres, en particulier en ce qui concerne les conseils sur la ventilation des pubs / restaurants / commerces de détail qui ont été signalés en raison d’événements de super-épandeurs survenus précédemment.

L’équipe de communication de Nphet a fait une proposition de «socialisation sûre» selon laquelle «les gens devraient socialiser avec un groupe exclusif de six personnes extérieures à leur foyer pendant les six prochains mois ou jusqu’à ce qu’un vaccin soit distribué». Les jeunes adultes vivant à la maison seraient autorisés à avoir un «groupe de six personnes séparé de leurs parents».

«De nombreux membres du Nphet ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’attente ne soit pas réaliste, surtout lorsqu’elle est liée à l’arrivée d’un vaccin. Il a également été noté que cela peut être exclusif, en particulier parmi les cohortes plus jeunes », indique le procès-verbal.