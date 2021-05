LONDRES – Le chef adjoint du parti travailliste d’opposition britannique a averti que la «politique du magnolia» étouffe les électeurs et a exhorté ses collègues à faire campagne dans les couleurs primaires pour reconquérir d’anciens foyers.

S’adressant au podcast Westminster Insider de POLITICO, Angela Rayner a déclaré que les gens avaient afflué vers le Premier ministre Boris Johnson parce qu’il «semble authentique», et a admis qu’elle aurait bien pu être une électeur conservateur si elle avait 18 ans dans le nord de l’Angleterre aujourd’hui.

«Je pense que beaucoup de gens aiment l’authenticité», a-t-elle déclaré à propos de l’appel de Johnson. «Pendant longtemps, les gens ont eu le sentiment que les politiciens ne faisaient que dire ce qu’ils pensaient vouloir entendre. Ou ils essaient de «trianguler», c’est le mot qu’ils utilisent. J’appelle cela «la politique du magnolia». N’offensons personne, et n’avons aucune opinion sur quoi que ce soit… Je pense que toutes les parties étaient un peu (coupables) de cela. Et Boris a en quelque sorte mis fin à cela.

Elle a ajouté: «Angie Rayner à 18 ans aurait aimé quelqu’un un peu épicé, et prêt à lancer une grenade dedans… C’est pourquoi nous aimons les savons, n’est-ce pas? Nous aimons un peu de bargy argy, ou quelqu’un qui va bouleverser la norme.

Rayner parlait au podcast à la suite de la défaite écrasante du Labour aux élections partielles à Hartlepool, un siège central que le parti détenait depuis près de 60 ans.

«Si je suis honnête, je pense que nous l’avons perdu avant même d’avoir choisi un candidat», a-t-elle déclaré. «Je pense que c’est un changement émotionnel loin du parti travailliste qui prend du temps pour revenir … Nous ne pouvons pas simplement dire, ‘OK, nous avons un autre leader – votez maintenant pour nous.’ Il faut beaucoup plus de temps pour regagner ce respect. »

Rayner s’est affronté de façon dramatique avec le leader travailliste Keir Starmer à la suite de la défaite, après avoir décidé de la démettre de ses fonctions de coordinatrice de campagne et de présidente du parti. Après des discussions animées, elle a émergé avec plusieurs nouveaux rôles prune, y compris le secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail et le chancelier fantôme du duché de Lancaster.

«J’ai essayé de les apprendre!» elle a ri. «’Chancelier de l’ombre du duché de Lancastre’! Je devais continuer à dire «roulette», comme dans le sucre – c’est comme ça que je dois penser à ça dans ma tête. Parce que je pensais qu’une personne des médias allait me poser la question, et je vais mal le prononcer, et ils vont dire: « Regarde, elle est vraiment épaisse! Elle ne peut même pas dire son propre titre! »

Rayner a insisté sur le fait que sa relation avec Starmer restait forte, malgré leur affrontement public ce week-end.

«Keir et moi sommes comme le ying et le yang», dit-elle. «J’aime juste le dire comme ça. Alors je vais là-dedans, comme le syndicaliste que je suis, et je me dis: « C’est vrai, je ne suis pas content de ça, qu’est-ce qui se passe ici? » Et Keir est ce type incroyablement professionnel. Alors il dit: ‘Oh, OK, c’est ce que je pense.’ Et c’est comme si les deux mondes se heurtaient.

«Mais je dirai ceci à propos de Keir – il est un professionnel à part entière et il veut faire ce qu’il faut. La confiance et le lien n’ont pas été rompus. Vous savez, il pourrait me faire chier de temps en temps, mais c’est comme ça que les partenariats sont… Mais, vous savez, le cœur de Keir est au bon endroit.

«Les médias sont devenus fous, et tout est devenu un peu fou. Mais en fait, les remaniements sont difficiles. Et moi et Keir avons eu beaucoup de conversations robustes depuis que nous sommes chef et chef adjoint – mais je ne me suis jamais disputé avec lui.

Rayner a eu des mots durs, cependant, pour ceux au sein du parti qui semblent déterminés à maintenir les travaillistes coincés dans un état perpétuel de guerre civile.

«Là où nous parlons aux électeurs, nous nous débrouillons très bien», a-t-elle déclaré. «Mais il y a un petit groupe qui fait la une des journaux juste dans une lutte pour le pouvoir. Et c’est absurde – parce que nous ne sommes pas au pouvoir à Westminster! Et nous ne serons pas au pouvoir à Westminster pendant très longtemps, jusqu’à ce que nous commencions à réaliser que nous ressemblons à des hommes chauves qui se battent pour des peignes.

Dans une interview de grande envergure, Rayner parle également de son enfance dans la pauvreté et de la façon dont les défis auxquels elle a été confrontée en tant que mère célibataire à 16 ans l’ont rendue plus résiliente aujourd’hui.

«Quand ces gens pleurent à cause d’un mauvais titre ou quelque chose comme ça, je me dis – attrape-toi!» elle a dit. «Savez-vous à quel point c’est difficile lorsque votre enfant rentre à la maison et qu’il dit qu’il a besoin de chaussures, et que vous avez littéralement l’impression que tout votre monde a fondu?»

Elle a ajouté: «Vous êtes absolument en train de le briser, parce que vous êtes comme – ce que je vais faire? Je ne peux plus emprunter… J’y dois déjà de l’argent. Cette est la vraie peur. Quand c’est dans votre estomac et que vous vous sentez littéralement malade, parce que vous ne savez pas comment vous allez arriver à la fin de la semaine. Ce n’est pas un mauvais titre: passez au dessus de vous! »