Lorsque les femmes polonaises ont voulu protester contre l’interdiction de l’avortement nouvellement élargie dans le pays en octobre, elles ont marché sur le parlement, le siège du parti au pouvoir – et les bureaux d’une organisation légale à but non lucratif conservatrice.

L’Institut Ordo Iuris pour la culture juridique se tourne vers les institutions laïques – que ce soit dans les petites villes polonaises, Varsovie, Bruxelles ou Genève – pour mettre en œuvre les valeurs catholiques fondamentalistes. Son co-fondateur, Jerzy Kwaśniewski, utilise le droit civil, pas les Écritures, pour faire reculer l’horloge sur le genre et la sexualité.

Kwaśniewski, 37 ans, et son équipe, qui ont des liens profonds avec le parti au pouvoir en Pologne pour la loi et la justice (PiS), sont responsables de la prolifération des «zones sans LGBT» du pays (une caractérisation que la fondation appelle «fake news»). rédiger des codes municipaux et les défendre devant les tribunaux. Et en octobre, Ordo Iuris a aidé à convaincre le plus haut tribunal de Pologne d’éliminer la plupart des exceptions restantes à l’interdiction de l’avortement en Pologne, quatre ans après que l’idée antérieure d’une interdiction qui emprisonnerait les femmes et les médecins se soit avérée trop conservatrice, même pour un gouvernement contrôlé par le PiS. (C’est encore trop conservateur, il s’avère: à la suite de manifestations inédites depuis l’effondrement du communisme, le gouvernement a retardé indéfiniment la mise en œuvre de l’ordonnance du tribunal.)

Ordo Iuris se mondialise désormais. Soutenu par le ministre polonais de la Justice Zbigniew Ziobro, il mène une campagne visant à bloquer la ratification par l’UE de la Convention d’Istanbul contre la violence domestique et à la remplacer par un accord sur les «droits de la famille» qui favoriserait les mariages hétérosexuels et les rôles traditionnels de genre.

Le groupe est également le membre le plus prospère de l’alliance juridique européenne ultra-conservatrice qui a poussé l’initiative citoyenne ratée One of Us à interdire les fonds européens pour la recherche ou les activités de santé publique qui détruiraient les embryons humains. Les critiques soulignent un réseau de liens flous impliquant l’ONG brésilienne Tradition, Family and Property et allèguent des liens avec Moscou (qui sont vivement démentis par la fondation), tandis que les médias polonais ont documenté le financement indirect de l’État. Quels que soient les bienfaiteurs, Ordo Iuris utilise l’argent pour former la prochaine génération de théoriciens du droit traditionalistes: les projets d’ouverture d’une université pour compléter ses programmes de formation et de stages pour étudiants sont bien avancés.

Découvrez la classe POLITICO 28 complète de 2021.