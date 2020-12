La quête d’un détective irlandais pour retrouver un couple mystérieux

Lorsqu’un photographe irlandais a découvert une pellicule dans un appareil photo vintage, cela a déclenché une recherche internationale des personnes qui apparaissent dans les images longtemps oubliées.



Pendant près de 70 ans, un film inachevé qui documentait les escapades d’un couple en Suisse et en Italie a été caché dans un contenant en laiton, oublié en changeant de mains. Puis, en 2015, le rouleau est tombé en possession de William Fagan, un collectionneur de films et historien de la photographie de Dublin, quand il est arrivé dans une boîte avec un appareil photo Leica vintage de 1935. En août, la curiosité l’a emporté, il dit, et Fagan a délicatement commencé à développer le film sous la direction de Mella Travers, une photographe et propriétaire du Pièce sombre, à Stoneybatter à Dublin.

Ils ont trempé le film pendant une heure dans un révélateur dilué, en l’agitant toutes les 15 minutes pendant que Fagan mangeait un muffin aux myrtilles pour passer le temps. Les premières choses qu’il a remarquées sur les photos étaient «des personnes âgées, dans de vieilles voitures, portant de vieux vêtements», dit Fagan. Intrigué, il les a ramenés chez lui pour les numériser pour une meilleure vue. «Le résultat a été une révélation», a écrit Fagan dans un article de blog en septembre. «Une famille inconnue, un endroit dégagé et un sentiment de tristesse que ce talentueux photographe n’ait jamais vu les résultats de son travail.»

Les photographies – 22 cadres exposés sur les 36 possibles – ont été prises par un photographe doué, dit Fagan, notant la composition intentionnelle des images. Il pense qu’elles ont été prises en 1951 ou 1952. La collection met en évidence une femme, souvent représentée avec un teckel. Une photo montre un homme qui semble environ 10 ans plus âgé que la femme. «Je regarde ces moments très personnels dans la vie de quelqu’un il y a longtemps et je dis, je ne devrais pas avoir ça, je ne devrais pas regarder ça», dit Fagan. «Ces gens étaient, à ce moment-là, ensemble dans ce qui semble être de bonnes vacances, et ils ont le petit teckel.

La femme et le teckel qui apparaissent dans le rouleau de film de William Fagan



L’homme sur les photos, qui documentent les voyages du couple autour du lac de Côme



Les photographies, dont aucune n’aurait pu être sauvée sans «les instructions instinctives de Mella sur le développement d’un film si vieux – tout aurait pu être perdu dans la chambre noire si Mella n’était pas là» – documentent les voyages du couple dans une BMW décapotable autour du lac de Côme près de la frontière de l’Italie et de la Suisse, y compris un arrêt à Bellagio, dans la région de Lombardie en Italie. Les photos incluent des montagnes et des arbres pittoresques le long du chemin. La dernière photographie est un portrait de la femme sur un banc dans le village italien de Lenno, dit Fagan, qui est membre du conseil d’administration de la Galerie de photographie, à Dublin. (Il est également ancien directeur de la consommation, poste qu’il a occupé de 1990 à 1998, le point culminant d’une longue carrière de fonctionnaire; Fagan a ensuite déménagé pour travailler dans le secteur des télécommunications.)

Il pense que le couple était peut-être originaire d’Autriche, de Bavière ou de Suisse alémanique. Les lecteurs ont sauté dans le article de blogdans la section des commentaires pour identifier les emplacements familiers, et Fagan dit qu’il a reçu des centaines de courriels. Sur une photographie, la femme est montrée en train de promener le chien dans une rue pavée étroite vers une église, le dos à la caméra. Les panneaux dans la rue sont en italien. Une personne a suggéré que la photo avait été prise à Bellagio, dans le nord de l’Italie, sur la Via Giuseppe Garibaldi et qu’elle se dirigeait vers la Basilica di San Giacomo.

«Tout cela ajoute au mystère», dit Fagan. «Nous savons exactement où ils étaient. Vous pouvez vous rendre aux endroits exacts. » La voiture figure sur plusieurs photographies, parfois garée devant des toiles de fond pittoresques. Sur une photo, la femme et le teckel sont devant la voiture dans une rue animée de Zurich avec «des voitures américaines d’après-guerre autour d’eux étant utilisées comme taxis», dit Fagan.

La femme promène le chien dans une rue pavée



Dans un autre, la voiture est garée sur un col enneigé non identifié avec la femme debout juste devant la porte. Sur une troisième photo, la voiture est garée devant un immeuble dont les panneaux ont conduit Fagan à l’identifier comme La Veduta, sur le col du Julier, en Suisse italienne.

Un ancien cadre de BMW, ainsi que d’autres, a identifié la voiture comme un modèle BMW 315. D’autres ont souligné que sa plaque d’immatriculation indique qu’elle a été enregistrée en 1948 à Munich dans la zone d’occupation américaine en Bavière après la Seconde Guerre mondiale, dit Fagan.

La plaque d’immatriculation sur la voiture indique qu’elle a été immatriculée en 1948 à Munich



Un bateau à vapeur sur le lac de Côme qui a été identifié comme ayant été mis hors service en 1952



Plusieurs autres photos montrent un bateau à vapeur sur le lac de Côme, que Fagan a identifié comme ayant été mis hors service en 1952 et reconstruit en 1956, ce qui remonte les photographies au début des années 1950. «Presque toutes les têtes couronnées d’Europe et presque toutes les stars d’Hollywood ont été identifiées comme le couple, y compris certains des Kennedys», dit Fagan.

Un lecteur de son article de blog a souligné que la femme portait des bijoux sur le troisième doigt de sa main droite, plutôt que sur sa gauche, ce qui indique qu’ils sont «un riche couple allemand je pense, plutôt qu’américain». Mais des mystères demeurent, dit Fagan. «La question est: pourquoi quelqu’un avec un bel appareil photo – et c’était un Leica, parce que ces cassettes ne fonctionnent que dans le Leicas – pourquoi ils prendraient autant de photos, 21, 22, de belles vacances en Suisse, et les reculeraient dans la chose et ne la touchez plus jamais? Dit Fagan. «C’est l’un des mystères de cette chose.»

La caméra et les conteneurs de film Leica



Fagan ne sait pas exactement comment le rouleau s’est retrouvé avec la caméra. Les efforts pour retracer l’appareil photo jusqu’à son propriétaire d’origine ont jusqu’à présent échoué. En raison des lois sur la protection de la vie privée, les enregistrements des noms des acheteurs sont protégés par les concessionnaires d’appareils photo, et les mêmes protections s’appliquent aux informations sur la propriété de la voiture, dit Fagan. Lui et son collègue Mike Evans espèrent qu’ils se rapprochent de l’identification du couple, avec Aidez-moi de quelques-uns des millions de personnes qui ont maintenant vu les photographies en ligne; Fagan pense que son meilleur pari pour suivre l’origine du film est que quelqu’un reconnaisse le couple.

«La caméra et la pellicule, ce sont des choses physiques – ce sont des effets personnels, ce sont des biens – mais ces images appartiennent en fait aux gens ou à leur famille», dit-il. «Je pense que la famille connaît peut-être ces personnes et aimerait probablement avoir ces images.»

Fagan dit qu’il a publié les photographies dans l’espoir que quelqu’un, peut-être un parent, reconnaîtra leurs sujets. «Ils sont magnifiques, tant pour les lieux que pour les gens», dit Fagan. «C’est difficile pour moi de ne pas continuer à les chercher.» – New York Times, avec des rapports supplémentaires

Toutes les photographies sont une gracieuseté de William Fagan. Le billet de blog original de William Fagan est ici; une mise à jour est ici