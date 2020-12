Les enfants d’un fermier de Cork décédé par suicide sur la tombe de sa famille demandent aux victimes de demander de l’aide

La famille d’un agriculteur décédé par suicide sur la tombe de sa mère et d’un frère décédé enfant a appelé ceux qui éprouvent une détresse émotionnelle à s’adresser à des associations caritatives telles que Pieta House.

Père de quatre enfants Paddy McCarthy (59 ans) de Cloncouse, Ballinadee à Co Cork était un mari et un père humoristique et gentil qui était très fier de sa ferme et de sa famille. Il adorait Bruce Springsteen, la danse et les fêtes, se souvient sa famille.

Cette semaine, le tribunal du coroner du comté de Cork, siégeant à Bandon, a appris que le matin du 1er mai de cette année, Paddy travaillait sur la ferme familiale aux côtés de sa fille Rachel. Comme tous ses enfants, elle avait un lien étroit avec son père.

Dans sa déclaration lue au tribunal, elle a déclaré qu’ils avaient terminé certaines tâches vers 9 heures du matin. Il lui a parlé de quelques autres choses à faire, ce qui l’a amenée à penser qu’ils devraient s’asseoir dans la cuisine et dresser une liste.

Au lieu de cela, elle a vu son père partir dans sa voiture. Elle «n’avait aucune idée de ce qui allait suivre» et présumait qu’il était parti acheter de la nourriture pour le bétail. Plus tard dans la matinée, elle a appris qu’il avait été retrouvé mort.

Son père avait été l’un des triplés. Un autre des triplés, Tom, décédé dans un accident de ferme en 1968, est enterré dans la tombe, aux côtés de sa mère et de M. McCarthy, décédée il y a trois ans.

Les témoins

Deux témoins, une femme âgée et une jeune mère, ont témoigné avoir trébuché sur le corps de M. McCarthy au cimetière du comté de Cork, alors qu’ils venaient visiter les lieux de sépulture de leurs propres parents.

Disant qu’elle s’est rapidement rendu compte que c’était Paddy McCarthy, qu’elle «savait voir», la vieille dame a dit qu’elle avait appelé une jeune femme proche. Un prêtre et des ambulanciers ont été rapidement appelés, mais M. McCarthy a été déclaré mort.

Dans son témoignage, Garda David Barrett, qui était sur la tombe avant midi, a déclaré au coroner Frank O’Connell qu’une note écrite par M. McCarthy avait été retrouvée plus tard dans la ferme familiale.

M. O’Connell, après avoir entendu les preuves de l’affaire, a déclaré qu’il ne pensait pas avoir jamais présidé une «plus triste».

Présentant ses sincères condoléances à la famille, M. O’Connell a déclaré que M. McCarthy «devait souffrir». La communauté locale, leur a-t-il dit, a ressenti leur douleur.

Depuis sa mort, la famille McCarthy a levé plus de 32 000 € pour une association caritative de santé mentale, Pieta House. «Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire et laisse derrière lui une telle destruction et dévastation pour les familles», a déclaré Rachel, la fille de M. McCarthy.

Faisant appel aux personnes qui souffrent émotionnellement et qui proposent de porter des «masques» psychologiques pour masquer leurs difficultés, Mme McCarthy a déclaré: «Il y a tellement de gens qui peuvent apporter de l’aide.»

Lutte

«Je veux que les gens sachent qu’ils sont entendus et que les autres ont aussi des difficultés. C’est à ma génération de briser le tabou autour de la santé mentale. Le cerveau est comme les autres parties du corps.

«C’est un muscle et nous devons y travailler. Nous allons au gymnase pour travailler sur notre corps, alors où y a-t-il une stigmatisation autour du travail sur notre santé mentale? » a-t-elle déclaré au europe-infos.fr, s’exprimant après l’enquête.

Son frère Thomas, qui a fait un voyage de 23 heures pendant le confinement pour retourner en Irlande pour être avec sa famille en deuil depuis son domicile à Vancouver, au Canada, a déclaré qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur du suicide.

En termes simples, son père était «très amusant», dit-il. «Il adorait la musique. Il adorait danser. Il adorait la vie. C’est pourquoi c’est un tel choc. Il adorait vraiment la ferme. Vous pensez: ‘Comment a-t-il pu laisser derrière lui quelque chose qu’il aimait tant?’ «

Paddy McCarthy, dont l’enquête a eu lieu à Bandon. Photographie: fournie par la famille



Tout au long de sa vie, son père avait travaillé de longues et dures heures. «C’est un travail tellement isolant de toute façon. Ils peuvent avoir le marché une fois par semaine ou un événement social une fois par semaine. Il est important qu’ils aillent parler à quelqu’un ou parler à quelqu’un.

«Ceux qui ne parlent pas ou ne parlent pas, ce sont eux qui le font [suicide]. Vous pensez: «Comment aurais-je pu ne pas le voir? Comment ai-je pu ne rien faire? Mais bien sûr, vous n’auriez pas pu le savoir.

Confinement

Au cours du premier verrouillage de Covid-19 plus tôt dans l’année, les McCarthys ont participé à Darkness into Light de Pieta House, se rendant à l’église locale de la famille et revenant à la mémoire de leur père.

Les funérailles elles-mêmes ont été difficiles, avec seulement 10 dans le crématorium. «Les gens ne pouvaient pas vraiment venir à la maison ou à l’église. Mais nous sommes très chanceux d’avoir un excellent système de soutien avec une famille et des voisins formidables, des amis et des cousins ​​dont nous sommes proches », a déclaré Thomas McCarthy.

Depuis son décès, les McCarthys ont tenté de rester occupés, en partie en convertissant un ancien bus à impériale en Airbnb, qu’ils espèrent avoir opérationnel au printemps prochain. C’était «quelque chose de différent» à faire pendant le verrouillage, a déclaré Thomas McCarthy.

Son père serait, il en était sûr, ravi par le côté commercial de l’idée, s’il était perplexe par la notion elle-même: «Donner une ferme aux jeunes et quelle est la première chose qu’ils font? C’est ce qu’il dirait », rit son fils.

«Nous voulions faire quelque chose de différent pour rester occupés pendant le verrouillage. Nous voulions être productifs. Nous voulions faire quelque chose ensemble parce que nous sommes impulsifs et créatifs.

M. McCarthy laisse dans le deuil sa femme Ann et ses enfants Anna, Thomas, Rachel et Niall, ainsi que le triplé survivant Gus et d’autres frères et sœurs. La famille a demandé que des dons soient faits à Pieta House.

Les dons peuvent être faits sur www.pieta.ie

The Mind Our Farm Families est une ligne téléphonique dédiée au suicide et à l’automutilation 1890 130 022 entre l’IFA et Pieta House. La ligne téléphonique pour les membres de l’IFA mettra les agriculteurs et leurs familles en contact direct avec un thérapeute formé par Pieta House.

Les membres du public qui ont besoin d’un soutien émotionnel sont priés de contacter les Samaritains au 116 123 ou Pieta House au 1800 247 247. Les personnes en détresse peuvent également envoyer le mot Aide à Pieta House au 51444.