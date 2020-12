Détendez-vous, un retour de Trump en 2024 ne se produira pas

Il y a trois raisons principales d’être profondément sceptique sur le fait que le moment où Trump domine son parti et la conscience publique se poursuivra longtemps après le 20 janvier.

Le plus important est les nombreux précédents suggérant que Trump n’a pas d’autre acte important dans la politique nationale. La perception que Trump restera pertinent repose sur la possibilité qu’il soit une figure historique unique. Trump, cependant, est singulier dans un seul sens: aucun politicien de sa race n’a jamais accédé à la présidence. À bien d’autres égards, il est un type américain familier, anticipé par des personnalités aussi diverses que Joseph McCarthy, George Wallace et Ross Perot.

Comme Trump, ils possédaient tous des personnages flamboyants et auto-dramatisants. Ils ont puisé dans un véritable grief populaire envers les élites, et ont connu des moments ascendants au cours desquels ils ont fait trembler le système et intimidé les politiciens conventionnels des deux partis. Dans tous les cas, leurs mouvements se décomposaient rapidement. Les cultes de la personnalité dans la politique américaine sont assez courants. Mais ils ne vivent jamais longtemps et Trump n’a offert aucune raison de supposer qu’il sera une exception.

C’est la deuxième raison pour laquelle Trump n’est pas bien placé pour conserver son emprise sur l’attention du public: il a largement abandonné toute prétention qu’il pense à autre chose que ses ressentiments personnels, ou qu’il essaie d’exploiter son mouvement à de grandes idées qui s’amélioreront. la vie des citoyens. Quand il s’est lancé dans la politique présidentielle il y a cinq ans, les dons encore puissants de Trump – pour canaliser la colère, pour la moquerie, pour la théorie du complot – étaient autrefois canalisés vers un programme que les autres républicains négligeaient largement, à propos du commerce, de l’immigration, de la mondialisation et des perceptions de déclin national. De nos jours, personne ne peut suivre le fil Twitter de Trump et croire qu’il se soucie plus des problèmes du public que des siens, et ce n’est pas une recette pour maintenir le pouvoir politique.

Recevez les dernières nouvelles quand cela se produit – dans votre boîte de réception.

Voici la troisième raison d’être baissier sur l’avenir de Trump: la politique ne s’arrête jamais, mais Trump le fait en grande partie. Alors qu’il quitte la Maison Blanche, Trump devrait être hanté par une dure réalité – s’il avait une capacité d’auto-calibrage, il ne quitterait pas du tout la Maison Blanche. Il a un ensemble d’outils politiques. Lorsque les choses vont bien, son instinct est de doubler son action. Lorsque les choses vont mal, son instinct est de redoubler d’efforts. En termes politiques, la pandémie exigeait une modulation de la politique de rejet de la faute de Trump – mais l’aurait également largement récompensé s’il l’avait fait.

Trump n’a pas changé parce qu’il ne percevait pas le besoin et ne pouvait pas concevoir comment le faire. C’est une combinaison de jugement imparfait et d’imagination appauvrie qui ne supporte guère l’optimisme quant à sa capacité à conserver le pouvoir dans les nouvelles circonstances qui l’attendent une fois sorti de la Maison Blanche.

Le temps passe. Les républicains ambitieux qui souhaitent reprendre le contrôle du parti et devenir eux-mêmes président n’ont pas à affronter et à vaincre Trump, comme ses rivaux de 2016 ont tenté et échoué de le faire. Ils doivent simplement le transcender, en utilisant des problèmes pour créer des personnalités de leadership qui donneront bientôt à Trump, 74 ans, l’air hors de propos, un artefact d’une époque révolue. Qu’en est-il de ses 88 millions d’abonnés sur Twitter et de la possibilité qu’au cours de son ex-présidence, il crée son propre réseau d’information? Il est vrai que Trump ne manquera pas de voies pour faire passer son message. Mais quel sera ce message, au-delà de la répétition des allégations d’élections volées qui, selon son propre procureur général, ne sont pas vraies. Les théories du complot, bien sûr, peuvent avoir du pouvoir, même lorsque les preuves sont nulles – ce n’est que la preuve de la profondeur et de l’ampleur du complot. Mais ce n’est pas une base prometteuse pour renvoyer Trump à la Maison Blanche ou en faire un faiseur de roi.

Cela ramène l’esprit à la figure qui est l’antécédent le plus frappant de Trump: Joe McCarthy.

Une comparaison avec McCarthy est généralement invoquée comme une insulte. Je ne veux certainement pas que ce soit un compliment. Mais dans ce cas, gardons la comparaison entièrement clinique. Comme McCarthy, Trump a utilisé des accusations et de graves avertissements de trahison nationale et de refus de puiser dans les courants de nativisme et de suspicion à l’égard des élites qui remontaient aux débuts du pays. Comme McCarthy, Trump est considéré par les gens qui le connaissent bien comme beaucoup plus intéressés par la publicité pour lui-même que par les questions sur lesquelles il évoque. Et tout comme McCarthy, Trump semblait être enivré par la publicité et le pouvoir, devenant de plus en plus bruyant et déchaîné par les faits, plus il était interpellé et plus son moment semblait s’échapper.

Le sénateur Joe McCarthy fait un geste en indiquant qu’il n’est pas impressionné par une réponse du secrétaire de l’armée Robert Stevens lors d’une audience le 3 mai 1954. | Photo AP

L’autre jour, dans le Washington Post, l’historienne de Yale Beverly Gage a noté que le maccarthysme n’est pas mort après que Joe McCarthy a été censuré par ses collègues sénateurs en 1954. C’est vrai. Mais McCarthy, en tant que personnage capable d’insuffler la peur ou de contrôler l’influence, a rapidement reculé.

Dans un mémoire engageant, «Sans précédent», l’un des participants secondaires du drame McCarthy a partagé un souvenir saisissant. John G. Adams était un avocat associé avec Joseph Welch (célèbre pour son défi à McCarthy, «N’avez-vous pas le sens de la décence, monsieur, enfin?») Dans les audiences Army-McCarthy qui ont été la perte du sénateur du Wisconsin. Après sa censure, McCarthy a continué à plusieurs reprises à appeler Adams pour que les deux se réunissent, pour ne montrer aucune rancune, dans ce que McCarthy croyait apparemment faire partie de sa réhabilitation publique. Il a proposé un dîner avec les conjoints. «Elle vous méprise», répondit Adams. «Elle ne mettrait pas les pieds dans ta porte.» McCarthy gloussa. «Hé, hé, vous connaissez les filles», dit le sénateur en disgrâce. «Ils prennent ces choses au sérieux.»

Cela m’a rappelé quelque chose qu’un journaliste qui a couvert Trump depuis ses années à New York m’a dit un jour: «Ce n’est pas que son aboiement soit pire que sa morsure. Il ne veut pas vraiment mordre du tout. Il veut être caressé.

Dans le cas d’Adams et McCarthy, ils ont finalement eu leur réunion, dans laquelle le sénateur a tourné des fantasmes de retour. Son adversaire lui a dit: «Ce n’est pas bon, Joe. C’est fini et fini; c’est tout. »

Cela s’est avéré être vrai pour McCarthy, décédé en tant qu’alcoolique pathétique à l’âge de 48 ans en 1957. C’était fondamentalement vrai pour George Wallace, qui a remporté 13,5% des voix en tant que candidat tiers des réactions raciales et de classe en 1968. Il a été abattu lors d’une tentative d’assassinat quand il a essayé à nouveau en 1972, par lequel il était déjà assez clair que son heure de conséquence était passée. Perot, une représentation plus bénigne de la fascination américaine pour les hommes supposés forts qui ont éclaté sur la scène dans une opposition bruyante à la politique conventionnelle, a remporté près de 20% des voix en tant que candidat du Parti réformiste en 1992. Ce chiffre est tombé à 8% lorsqu’il a essayé à nouveau. en 1996, et Perot a continué à échapper à la vue du public.

Ce n’est pas seulement dans l’histoire américaine, mais dans l’imagination américaine, que les outsiders surdimensionnés auto-inventés n’ont pas de résistance. Willie Stark, inspiré de Huey Long, a été abattu à la fin de «All the King’s Men». F. Scott Fitzgerald a livré le même sort à Jay Gatsby. Peu de temps après que le Magicien d’Oz soit exposé comme une fraude aimable («Ne faites pas attention à cet homme derrière le rideau!»), Dorothy se réveille pour découvrir que tout cela n’était qu’un rêve.

Les années Trump n’étaient pas qu’une hallucination. Mais il y a de fortes chances qu’ils se sentent assez tôt comme ils l’étaient – ce qui ne leur laissera pas beaucoup d’occasions de revenir au vrai pouvoir.