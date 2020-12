Un Brexit sans accord est sur les cartes, mais qu’est-ce que cela signifierait pour la vie quotidienne?

Une autre date limite pour le Brexit a été fixée – cette fois pour dimanche. Avec de grandes lacunes qui subsistent, les deux parties mettent en garde contre le risque d’un résultat sans accord. Quoi qu’il arrive, il y aura des perturbations et des changements le 1er janvier, mais s’il n’y a pas d’accord commercial, ce sera bien pire.

1. À quoi cela pourrait-il ressembler en janvier s’il n’y a pas d’accord commercial?

Nous regarderons probablement des images télévisées de grandes files d’attente dans les ports à mesure que le nouveau système de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni sera introduit. Cela peut se produire même s’il y a un accord, mais sera probablement pire sans un accord car cela introduirait le besoin de plus de contrôles et signifierait que la coopération entre les deux parties pour aplanir les choses est moins probable. Les ports britanniques comme Douvres alors que les camions se dirigent vers le continent, car ils devront faire face à de nouveaux contrôles à leur départ et à leur entrée dans les ports continentaux. Combinée à la nécessité de nouveaux contrôles dans les ports irlandais, les répercussions pourraient entraîner des retards importants en provenance des ports irlandais et sur des routes principales comme la route M50 de Dublin. «S’il y a des retards en France, vous le verrez tôt ou tard sur la M50 à Finglas», a observé une source irlandaise. En cas d’absence d’accord, l’UE essaierait-elle de trouver un moyen d’éviter cela et de prolonger les négociations? Légalement, cela serait difficile et obligerait le Royaume-Uni à souscrire à une prolongation, ce qu’il a dit qu’il ne le ferait pas. Mais vous seriez surpris si quelque part, tranquillement, cela n’était pas examiné.

2. L’UE n’a-t-elle pas publié aujourd’hui des plans pour essayer de faire face à un scénario de non-accord?

Oui. Mais ils sont assez basiques. Étant donné que le régime de sécurité et de réglementation des compagnies aériennes pour les vols entre l’UE et le Royaume-Uni tomberait s’il n’y avait pas d’accord, la Commission a accepté une prolongation de six mois pour permettre de trouver quelque chose. Il en va de même pour les règles applicables aux transporteurs routiers et aux autocars traversant la Manche. Mais rien n’indique une marge de manœuvre sur la mise en œuvre de nouvelles règles douanières ou tarifs à partir de Bruxelles – à l’exception d’un accord visant à introduire progressivement des changements sur les mouvements entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord dans le cadre d’un protocole séparé (lire notre explicatif sur le protocole d’Irlande du Nord ici). Et ce sont les changements douaniers et tarifaires entre l’UE et le Royaume-Uni qui compliqueront les choses pour les entreprises et entraîneront des coûts et des retards. L’UE a également proposé un accès réciproque continu aux eaux de pêche des deux côtés pendant un certain temps. Reste à voir si de nouvelles mesures contingentes pourraient intervenir en l’absence d’accord.

3. Y aura-t-il donc des retards dans les livraisons en Irlande et des étagères vides?

Il pourrait en effet y avoir des perturbations pendant un certain temps – et cela serait probablement pire s’il n’y avait pas d’accord commercial. Les grandes entreprises, y compris celles des secteurs sensibles au facteur temps comme le commerce de l’épicerie, ont prévu cela, les chaînes d’approvisionnement ont été réorganisées et les entrepôts regorgent de marchandises stockées. Mais vous ne pouvez pas stocker des aliments frais et de nombreux autres produits ont une durée de conservation. Vous pourriez espérer que ce serait temporaire et que de nouvelles liaisons directes de ferry entre l’Irlande et le continent devraient aider, même si le temps supplémentaire et le coût sont un problème dans de nombreux cas. Il pourrait également y avoir des problèmes dans certains domaines alimentaires spécifiques en raison de problèmes de réglementation, par exemple pour certains plats préparés.

4. Et les prix?

C’est un domaine où il y a une différence significative dans un scénario sans accord commercial. En effet, cela entraînerait l’imposition de droits de douane, ou droits d’importation spéciaux, sur les marchandises entrant en Irlande en provenance de Grande-Bretagne, en particulier les produits alimentaires et d’épicerie. Un rapport ESRI a estimé que si ces tarifs sont répercutés sur les consommateurs – et généralement les tarifs le sont – alors en plus des coûts liés aux nouveaux retards et procédures douanières, les factures d’épicerie pourraient augmenter jusqu’à 1360 € par an, soit une hausse de plus de 3 pour cent des prix. Les ménages moins aisés, qui dépensent proportionnellement plus en produits d’épicerie, en souffriraient le plus. Des augmentations seraient observées dans le prix des céréales, de la viande, des aliments transformés, des confitures, des confiseries, du chocolat, du café et de toute une gamme d’autres produits. Il existe également des tarifs douaniers sur les vêtements et les chaussures, ce qui fait grimper les prix des importations britanniques ici, y compris pour ceux qui achètent en ligne dans les magasins britanniques.

5. Et l’économie?

La nature sans précédent du Brexit fait qu’il est difficile de juger, mais le gouvernement estime que dans une situation sans accord, la croissance l’année prochaine serait de trois points de pourcentage inférieure à ce qu’elle serait autrement, principalement parce que les exportations vers le Royaume-Uni seraient plus faibles. Le budget du gouvernement pour 2021 est basé sur une hypothèse de non-accord. Ce coût est d’environ 10,5 milliards d’euros en termes de trésorerie et selon les estimations de l’Irish Fiscal Advisory Council, les coûts à long terme pourraient être environ le double.

Le Brexit touchera des secteurs spécifiques – y compris l’agroalimentaire et notamment le secteur de la viande bovine. Des tarifs seront appliqués sur les produits irlandais entrant au Royaume-Uni, réduisant les bénéfices et, dans certains cas, poussant les produits irlandais hors du marché. Les droits de douane sur le bœuf peuvent dépasser 70 pour cent dans certains cas. Le ministère de l’Agriculture estime que les emplois seront largement limités à l’agroalimentaire et à certains secteurs manufacturiers, même si c’est difficile à dire. Certaines entreprises sont très dépendantes des chaînes d’approvisionnement britanniques, de sorte qu’une perturbation ici pourrait également avoir un coût.

6. Que fera le gouvernement?

Le gouvernement dévoilera ses plans d’urgence sans accord assez tôt, à moins que les pourparlers ne soient sur la bonne voie. Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que des plans étaient en cours de mise en place pour aider les entreprises touchées, mais ne dira pas encore ce qu’ils sont. Une extension des subventions salariales versées aux entreprises touchées par la pandémie semble certaine, et d’autres soutiens seront également déployés. Le gouvernement tentera également de s’emparer d’une part d’un fonds européen pour le Brexit de 5 milliards d’euros. Attendez-vous à entendre beaucoup de représentants de l’alimentation, de la pêche et de l’agriculture à la recherche d’une aide de l’État.