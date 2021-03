Baftas 2021: trois nominés irlandais dans un line-up incroyablement diversifié

Nick Rowland’s Calme avec les chevaux, un drame policier qui se déroule dans une région rurale d’Irlande, a remporté quatre nominations aux prix du film Bafta dans un line-up incroyablement diversifié et imaginé de manière créative.

Tomm Moore et Ross Stewart Marcheurs de loups, produit par Kilkenny Cartoon Saloon, poursuit sa marche triomphale à travers la saison des récompenses avec une nomination pour le meilleur long métrage d’animation.

Niamh Algar et Barry Keoghan ont été mentionnés dans les catégories actrice de soutien et acteur de soutien pour Calm with Horses. Ce film, une coproduction britannique et irlandaise, était également en lice pour le meilleur casting et le meilleur film britannique.

C’est une mesure de la pensée indépendante au travail qui, avec sept hochements de tête, Rocks de Sarah Gavron, un drame de passage à l’âge adulte à Londres, a partagé le plus de nominations avec Nomadland de Chloé Zhao, à la pointe des Oscars.

Saoirse Ronan, un conseil précoce pour son tour face à Kate Winslet dans la romance lesbienne Ammonite, n’a pas été mentionné et semble (pour une fois) sur le point d’être exclu de la discussion sur les prix de cette année.

Aisling Bea, le comédien et écrivain irlandais, et Susan Wokoma, l’acteur et écrivain britannique, ont annoncé les nominations d’un Royal Albert Hall désert, à Londres. C’est une mesure de la pensée indépendante au travail qui, avec sept hochements de tête, de Sarah Gavron Rochers, un drame de passage à l’âge adulte à Londres, a partagé le plus de nominations avec Nomadland de Chloe Zhao, à la pointe des Oscars. L’Odyssée américaine de Zhao est en compétition pour le meilleur film face à The Father, The Mauritanian, Nomadland, Promising Young Woman et Le procès du Chicago 7.

Cela fait seulement 12 mois que les prix Bafta ont été critiqués pour leur blancheur et leur masculinité, mais cette année, la British Academy of Film and Television Arts semble être un exemple pour le monde du cinéma. Quatre des six nominés pour le meilleur réalisateur sont des femmes: Zhao, Gavron, Shannon Murphy, pour Babyteeth, et Jasmila Zbanic pour Quo Vadis, Aida? Trois de ces nominations concernaient des films dans une langue autre que l’anglais: Quo Vadis, Aida?, Minari de Lee Isaac Chung et Another Round de Thomas Vinterberg.

De nombreux acteurs de couleur qui ont raté ailleurs sont à l’honneur ici. La grande Alfre Woodard, snobée par les Oscars il y a un an, obtient une nomination d’actrice principale pour son rôle dans Clémence, une version 2020 au Royaume-Uni et en Irlande. Radha Blank, merveilleuse dans la comédie monochrome La version de 40 ans, est, bien qu’à peine dans la conversation pour les Oscars ou les Golden Globes, mentionné dans la même catégorie. Adarsh ​​Gouvrav est nominé comme acteur principal pour la sortie bien accueillie de Netflix Le tigre blanc.

Il y a deux décennies, lorsque sa cérémonie a eu lieu après les Oscars, Bafta a souvent divergé de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Il semble que le corps britannique ait retrouvé sa propre voix

Inévitablement, certains artistes très pointus ont été exclus. Rares sont ceux qui auraient prédit que Carey Mulligan, favorite pour remporter la meilleure actrice pour son tour dans le drame de vengeance Promising Young Woman, ne serait pas parmi les six nominés dans cette course.

«Ce sont les résultats de permettre aux films d’être vus sur un pied d’égalité», dit Pippa Harris, vice-présidente de Bafta, à propos des nominations éclectiques. «Et permettre aux films qui sont parfois négligés lors d’une saison de récompenses normale d’être vus par les membres et d’être reconnus et célébrés.»

Il est de tradition de souligner que, les académies américaine et britannique partageant plusieurs centaines de membres, les présélection de la Bafta offrent des indications fiables sur les nominations aux Oscars. Cette année, cependant, dans ce qui s’est avéré être une tentative réussie vers la diversité, Bafta a, pour les catégories de haut niveau, institué un nouveau système qui invite un jury restreint à sélectionner les nominés sur une liste préliminaire. Le gagnant sera ensuite voté par tous les membres. La décision de nommer six plutôt que cinq nominés dans certains concours éloigne davantage les deux organismes.

Prix ​​du cinéma Bafta 2021: les nominations

Meilleur film

Le père

Le mauritanien

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Le procès du Chicago 7

Film d’animation

En avant

Âme

Marcheurs de loups

Réalisateur

Un autre tour – Thomas Vinterberg

Babyteeth – Shannon Murphy

Minari – Lee Isaac Chung

Nomadland – Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Roches – Sarah Gavron

Scénario original

Un autre tour – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank – Jack Fincher

Jeune femme prometteuse – Emerald Fennell

Roches – Theresa Ikoko, Claire Wilson

Le procès du Chicago 7 – Aaron Sorkin

Scénario adapté

La fouille – Moira Buffini

Le père – Christopher Hampton, Florian Zeller

Le Mauritanien – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, MB Traven

Nomadland – Chloe Zhao

Le tigre blanc – Ramin Bahrani

Actrice principale

Bukky Bakray – Roches

Radha Blank – La version de quarante ans

Vanessa Kirby – Morceaux d’une femme

Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – Sa maison

Alfre Woodard – Clémence

Acteur principal

Riz Ahmed – Son du métal

Chadwick Boseman – Fond noir de Ma Rainey

Adarsh ​​Gourav – Le tigre blanc

Anthony Hopkins – Le père

Mads Mikkelsen – Un autre tour

Tahar Rahim – Le Mauritanien

Actrice de soutien

Niamh Algar – Calme avec les chevaux

Kosar Ali – Roches

Maria Bakalova – Film suivant Borat

Dominique Fishback – Judas et le Messie noir

Ashley Madekwe – Lignes de comté

Yuh-Jung Youn – Minari

Second ROLE

Daniel Kaluuya – Judas et le Messie noir

Barry Keoghan – Calme avec les chevaux

Alan Kim – Minari

Leslie Odom jnr – Une nuit à Miami …

Clarke Peters – Da 5 Bloods

Paul Raci – Son du métal

Film britannique exceptionnel

Calme avec les chevaux

La fouille

Le père

Sa maison

Limbo

Le mauritanien

Mogul Mowgli

Jeune femme prometteuse

Rochers

Saint Maud

Débuts remarquables d’un écrivain, réalisateur ou producteur britannique

Sa maison – Remi Weekes (scénariste-réalisateur)

Limbo – Ben Sharrock (scénariste-réalisateur), Irune Gurtubai (producteur) [also produced by Angus Lamont]

Moffie – Jack Sidey (scénariste-producteur) [also written by Oliver Hermanus and produced by Eric Abraham]

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (écrivains)

Saint Maud – Rose Glass (scénariste-réalisateur), Oliver Kassman (producteur) [also produced by Andrea Cornwell]

Film pas en anglais

Un autre tour

Chers camarades!

Les misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

Documentaire

Collectif

David Attenborough: une vie sur notre planète

Le dissident

Mon professeur de poulpe

Le dilemme social

Animation courte britannique

Le feu la prochaine fois

Le hibou et le chatte

La chanson d’un garçon perdu

Court métrage britannique

Cil

Lézard

Coup de chance

Mlle Curvy

Le présent

EE Rising Star

Bukky Bakray

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu

Conrad Khan

Partition originale

Mank

Minari

Nouvelles du monde

Jeune femme prometteuse

Âme

Fonderie

Calme avec les chevaux

Judas et le Messie noir

Minari

Jeune femme prometteuse

Rochers

Cinématographie

Judas et le Messie noir

Mank

Le mauritanien

Nouvelles du monde

Nomadland

Édition

Le père

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Conception de la production

La fouille

Le père

Mank

Nouvelles du monde

Rebecca

Conception de costumes

Ammonite

La fouille

Emma

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Maquillage et coiffure

La fouille

Hillbilly Elegy

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Sonner

Levrette

Nouvelles du monde

Nomadland

Âme

Son du métal

Effets visuels spéciaux

Levrette

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan Santiago

Principe

Les prix du film Bafta 2021 seront remis virtuellement, les 10 et 11 avril, depuis le Royal Albert Hall