Les écoles présentent-elles un risque inacceptable alors que la propagation du Covid-19 est désormais évidente dans les communautés?

En ce qui concerne le risque de Covid-19 provenant des écoles, le message catégorique des spécialistes de la santé publique est qu’ils ne sont pas des sources importantes d’épidémies.

Tel a été le message constant de l’équipe nationale de santé publique (Nphet) en Irlande à l’Organisation mondiale de la santé et au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Nphet a indiqué à plusieurs reprises que les écoles sont des environnements sûrs avec de faibles niveaux de transmission d’enfant à enfant et d’enfant à adulte, mais les questions qui se posent maintenant sont:

Le risque est-il encore faible étant donné la propagation endémique du coronavirus dans les communautés à l’heure actuelle, et les preuves que la soi-disant «variante britannique», qui est présente en Irlande, est jusqu’à 60% plus infectieuse?

A-t-on suffisamment tenu compte du risque de propagation asymptomatique du Covid-19 dans de tels contextes?

La ministre d’État Josepha Madigan a déclaré lundi que le nombre relativement faible de cas dans les écoles au cours de la dernière semaine avant les vacances de Noël soutenait que les écoles étaient sûres. Sur 3 331 personnes testées dans les écoles et les garderies, 128 étaient positives (3,8%) – 106 étaient âgées de moins de 17 ans. Des tests ont été effectués dans 185 établissements; 37 d’entre eux ont eu des éclosions.

La croissance exponentielle de la propagation communautaire et la confirmation des caractéristiques de transmission de cette variante britannique – maintenant dans 33 pays – signifient des circonstances bien modifiées en moins de quelques semaines, alors que le gouvernement se bat pour prolonger ou non les fermetures.

Dominant

De plus, le variant pourrait bientôt devenir la forme dominante du virus. Le virologue de l’Université de Warwick, le professeur Lawrence Young, a fait état d’une recherche indiquant qu’il est responsable de l’augmentation des niveaux d’infection observés chez les personnes de moins de 20 ans.

«Cela suggère que la propagation de cette variante du virus pendant une période de [UK] le verrouillage peut avoir été motivé par le fait que les écoles restent ouvertes », a-t-il ajouté.

Les flambées scolaires n’ont pas été une caractéristique importante de la pandémie, principalement parce que la majorité des enfants ne développent pas de symptômes lorsqu’ils sont infectés ou développent une forme très bénigne de la maladie, a déclaré l’ECDC en octobre.

Bien qu’il existe des preuves de transmission des adultes aux enfants dans les ménages, il y en a peu dans les écoles.

De faibles proportions d’anticorps trouvés dans le sang des enfants peuvent indiquer qu’ils sont moins sensibles aux infections graves et jouent donc un rôle moins important dans la propagation du virus. Cela dépend cependant du respect des mesures clés; distance physique accrue, ventilation améliorée, lavage régulier des mains et utilisation de masques lorsque cela est possible.

Les cas asymptomatiques sont un facteur clé de Covid-19 dans les écoles. On pense qu’entre 30 et 40 pour cent des adultes ne présentent aucun symptôme le jour du test, même s’ils ont été infectés. Pour les enfants, cependant, ce chiffre est plus élevé.

«C’est probablement plus de 50% pour les élèves du secondaire, tandis que pour les garçons et les filles du primaire, environ 70% peuvent ne pas présenter de symptômes même s’ils ont contracté le virus», a déclaré le professeur Martin Hibberd de la London School of Hygiène et médecine tropicale.

Porteurs de maladies

C’est une grande proportion de porteurs de maladies sans symptômes au sein d’une population. Ce que l’on ne sait pas encore, c’est la quantité d’infection transmise. Une réponse définitive échappe aux scientifiques, bien qu’il existe des preuves suggérant que les personnes qui ne présentent pas de symptômes de Covid-19 peuvent avoir une charge virale plus faible et sont moins susceptibles d’infecter les autres.

Cette tendance est en corrélation avec l’âge, de sorte que les enfants plus jeunes ont une charge virale plus faible. En conséquence, ils sont moins susceptibles de présenter des symptômes – et également moins susceptibles de transmettre le virus.

Le professeur Luke O’Neill, immunologiste du Trinity College, a déclaré qu’il ne pensait pas que les écoles rouvriraient, étant donné la flambée des taux d’infection. «Nous regardons ces chiffres … si nous arrivons à mercredi, jeudi, vendredi, et que les chiffres sont encore plus élevés, je ne peux pas voir les écoles ouvrir car c’est un autre risque», a-t-il déclaré à Newstalk Radio.

Ce n’est peut-être pas un risque énorme si les écoles sont rouvertes, mais il faut le considérer dans le contexte d’un nombre incontrôlable, a-t-il ajouté. Rapports supplémentaires – Guardian