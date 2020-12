L’adoption par les contribuables du programme gouvernemental «rester et dépenser» pour encourager les gens à soutenir le secteur hôtelier a été minime par rapport aux projections initiales.

Le but de l’initiative était d’encourager la demande intérieure dans le secteur de l’hôtellerie en accordant des allégements fiscaux aux personnes souhaitant manger dans des restaurants et séjourner dans des hôtels et autres hébergements. Un total de 125 € pourrait être réclamé à titre de crédit d’impôt pour un particulier, ou 250 € pour un couple.

Lorsqu’il a été annoncé fin juillet, le ministre des Finances Paschal Donohoe a estimé que le programme coûterait environ 270 millions d’euros au Trésor, sur la base de plus d’un milliard d’euros de dépenses.

Cependant, peu de temps après la date de lancement du programme, l’État a été soumis à une série de verrouillages, y compris un verrouillage de niveau 5 de six semaines entre fin octobre et début décembre.

Le taux de participation est maintenant estimé à environ 0,2% des projections originales. Les derniers chiffres relatifs à l’adoption du dispositif montrent qu’au 19 novembre, les dépenses totales enregistrées sur les reçus téléchargés s’élevaient à 2,2 millions d’euros, avec un crédit d’impôt total de 440 000 euros dû aux contribuables.

Le programme devrait prendre fin en avril 2021, mais avec d’autres restrictions de niveau 5 probables pendant une grande partie des deux premiers mois de l’année prochaine, il est certain que l’adoption finale du programme ne représentera qu’une petite fraction de ce qui était envisagé.

Programme de bons

Le TD indépendant Denis Naughten, qui a souligné le faible taux de participation à travers une série de questions du Dáil, a demandé que le crédit d’impôt soit remplacé par un système de bons directs à utiliser par les citoyens irlandais une fois les restrictions levées.

Il a déclaré qu’un tel système serait beaucoup plus avantageux que le système de crédit d’impôt, en vertu duquel les gens doivent attendre l’année suivante pour leur remboursement.

Au Dáil avant Noël, M. Naughten a également appelé M. Donohoe à affecter l’argent non dépensé à un autre programme de relance.

La porte-parole du ministre a déclaré que si le programme devait prendre fin le 30 avril prochain, il avait la possibilité de le prolonger au-delà de cette date.

Dans sa réponse Dáil à M. Naughten, M. Donohoe a déclaré: «Nous devons maintenir des politiques qui fonctionnent et en changer celles qui pourraient ne pas fonctionner comme prévu, mais en veillant à tout moment à ce qu’elles soient abordables.

«Cependant, dans la mesure où les dépenses consacrées au programme peuvent être inférieures à l’estimation initiale des coûts, cela signifie bien sûr que nous devons emprunter moins et accumuler moins de dettes.»

Il a déclaré qu’il souhaitait que les 100 millions d’euros sous-dépensés à ce jour soient utilisés pour souscrire à un programme de bons cadeaux. «Il y aurait un énorme dividende économique si les gens passaient leurs vacances chez eux en 2021 et protégeaient les emplois», a-t-il déclaré hier.

Le dispositif a débuté en octobre et l’estimation externe de 270 millions d’euros était basée sur 2,15 millions de contribuables individuels bénéficiant du crédit d’impôt.

M. Donohoe a déclaré au Dáil que la mesure avait été introduite en prévision de la réouverture complète de l’économie avec mobilité à travers le pays.

«Quelques semaines après l’annonce du programme, tout a changé. Le programme doit fonctionner jusqu’en avril de l’année prochaine, mais j’ai la possibilité de prolonger son fonctionnement l’année prochaine au-delà de cette date », a-t-il déclaré.

Une porte-parole du ministre du Tourisme, Catherine Martin, a déclaré qu’elle avait déjà exprimé son point de vue selon lequel le programme pourrait devoir être revu, à la lumière de la nature stop-and-start des restrictions en cas de pandémie.

«Compte tenu de la perturbation en cours dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, la ministre a l’intention d’avoir une conversation avec son homologue, le ministre des Finances Paschal Donohoe, au cours de la nouvelle année sur le régime et s’il devrait être revu ou prolongé», a-t-il déclaré.