8 choses à savoir sur le sommet climatique de l’ONU de samedi

Samedi, à l’occasion du cinquième anniversaire de l’Accord de Paris, un sommet de l’ONU sur le climat évaluera jusqu’où les dirigeants politiques sont prêts à aller dans la poursuite de ses objectifs.

Les gouvernements français et britannique et le chef de l’ONU António Guterres les ont invités à envoyer un discours de 45 secondes pour la réunion virtuelle uniquement s’ils apportaient «de nouveaux engagements ambitieux» – 76 pays et l’UE ont fait la réduction.

Virtuel est le mot clé. Quiconque est habitué au cirque à trois anneaux des pourparlers mondiaux sur le climat est sous le choc. L’affaire de samedi consistera essentiellement en des clips vidéo consécutifs de ceux jugés dignes de participer, chaque dirigeant exposant rapidement ses promesses climatiques.

C’est aussi le seul grand rendez-vous climatique cette année, après que la pandémie de coronavirus a reporté le sommet de la COP26 à novembre prochain. Voici à quoi s’attendre.

1. La politique climatique est très différente de 2015

Le sommet a été convoqué à la hâte en septembre après une annonce surprise du dirigeant chinois Xi Jinping selon laquelle le plus grand pollueur de la planète atteindrait la neutralité carbone nette dans moins de 40 ans.

Dans ce discours, Xi a relancé un processus politique qui a à peine survécu à l’ascendant de Donald Trump, qui a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris.

Alors que les pays s’en sont pour la plupart tenus à un ensemble de promesses volontaires qu’ils ont faites en 2015 – un niveau d’ambition qui conduirait à un réchauffement climatique de 2,7 degrés – beaucoup de choses ont changé au cours des cinq dernières années.

La Sibérie, l’Australie, l’Ouest américain, le Portugal et l’Amazonie ont brûlé. Les manifestations climatiques menées par les jeunes ont influencé les politiciens. Les politiques vertes sont désormais courantes – à commencer par le Green Deal de l’UE.

L’engagement de la Chine et l’élection aux États-Unis de Joe Biden – qui a promis de revenir à l’Accord de Paris dès son entrée en fonction et que les États-Unis atteignent zéro émission nette au plus tard en 2050 – accélèrent la nouvelle dynamique politique. La Corée du Sud et le Japon se sont également engagés à respecter la neutralité climatique. Même le Brésil, qui autorise l’exploitation de vastes étendues de l’Amazonie, se lance dans l’acte, promettant la neutralité climatique d’ici 2060, mais avec l’avertissement de vouloir 10 milliards de dollars par an pour atteindre son objectif.

2. Y a-t-il beaucoup d’appétit pour les coupes immédiates?

Ces objectifs du milieu du siècle dépassent tous en toute sécurité la durée de vie politique de l’un des dirigeants d’aujourd’hui. Le sommet de samedi vérifiera si ces mêmes dirigeants sont prêts à endurer des souffrances politiques à court terme.

C’est là que l’UE revendiquera sa position de leader mondial du climat.

Dirigeants de l’UE tôt vendredi matin a convenu d’un nouvel objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. Cela a provoqué des tensions politiques dans le bloc, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque exigeant des assurances du reste qu’ils obtiendraient des mesures de soutien financier et réglementaire. les coupes plus élevées.

Le Royaume-Uni franchit déjà le pas – désireux de démontrer son potentiel de leadership après le Brexit. La semaine dernière, le gouvernement a renforcé son ambition de réduire les émissions à l’horizon 2030, de l’objectif de 40% qu’il partageait avec l’UE à 68%.

3. Que dira la Chine?

Xi a déclaré que la Chine annoncerait un nouvel engagement de l’Accord de Paris – connu sous le nom de contribution déterminée au niveau national ou NDC – avant la fin de l’année, il ne sera donc pas surprenant qu’il profite de la réunion de samedi pour le rendre public.

Les observateurs du climat recherchent une date concrète pour le pic des émissions chinoises. Xi a vaguement mentionné que ce serait «avant 2030». Les diplomates occidentaux ont également exhorté la Chine à s’engager à cesser de financer de nouvelles centrales au charbon dans son pays et à l’étranger.

« La spéculation optimiste ici à Pékin est qu’ils fourniront un NDC significativement amélioré », a écrit Li Shuo, un analyste politique toujours prudent du bureau chinois de Greenpeace. «La vision pessimiste n’est rien de plus que ce qui a été annoncé en septembre. Je ne peux exclure aucun des deux scénarios et les options intermédiaires. »

4. Biden ne peut pas adhérer, mais comment fera-t-il entendre la voix de son administration?

Trump ne sera pas là – évidemment. Mais John Kerry, l’envoyé présidentiel de Biden pour le climat, a été en contact avec le britannique Alok Sharma – le secrétaire aux affaires et président de la COP26.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti – un grand ami et confident de Biden qui a porté le drapeau du changement climatique à l’époque Trump – s’exprimera samedi en tant que voix non officielle de la future administration. Attendez-vous à ce que ses paroles portent le poids d’une future présidence désireuse de faire amende honorable.

Les gouverneurs du Massachusetts et du Michigan sont également des États-Unis. Charlie Baker, qui dirige le Massachusetts, est l’un des rares dirigeants républicains aux États-Unis à faire progresser les objectifs climatiques, établissant cette année un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre pour 2050 pour son État.

5. Mouvement au sein du G20

L’UE, la Chine et les États-Unis représentent ensemble un peu plus de la moitié des émissions mondiales de CO2, donc même s’ils réduisent leurs émissions à zéro net, la Terre continuera de se réchauffer. C’est pourquoi ce sera crucial ce que font les grandes économies émergentes comme l’Inde ou les grands pays asiatiques. La présence d’un énorme utilisateur de charbon du Pakistan dans le programme est intrigante.

Le G20 – qui représente près des quatre cinquièmes des émissions et du PIB mondiaux – est de plus en plus considéré comme la nouvelle arène des grands gains climatiques.

Onze de ses membres prendront la parole lors du sommet. Si l’Inde ou l’Argentine prennent de nouveaux engagements sérieux, l’équilibre du groupe change et cela met la pression sur les grandes économies charbonnières comme l’Afrique du Sud ou l’Indonésie et isole les gouvernements opposés à des réductions d’émissions plus rapides – Australie, Mexique, Russie, Turquie et Arabie saoudite.

L’Italie, prochain chef du G20, recherchera un signal sur les progrès qui peuvent être réalisés en 2021.

6. À qui les hôtes ont-ils refusé?

Une poignée de pays ont soumis des expressions d’intérêt mais n’ont pas fait la réduction. C’était un grand pas pour l’ONU et les responsables sont discrets sur qui a été rejeté, anticipant des sentiments blessés.

Les dirigeants de grands pollueurs comme l’Australie et le Brésil ne pourront pas envoyer leurs clips vidéo.

L’Australie a expressément exclu de relever son engagement initial de Paris cette année. Néanmoins, le premier ministre Scott Morrison prévoyait se voir accorder une place pour parler. Il a déclaré à son parlement la semaine dernière qu’il avait l’intention d’utiliser le sommet pour annoncer que son gouvernement s’abstiendrait d’utiliser une faille comptable – une solution de contournement qu’aucun autre pays ne prévoit d’exploiter – pour atteindre ses objectifs climatiques.

Fraîchement supervisé une poussée de déforestation en Amazonie, le Brésilien Jair Bolsonaro ne sera pas non plus là – malgré l’engagement de dernière minute de son pays pour le climat.

7. Les pays riches atteindront-ils leur promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars par an?

C’était l’année où ils étaient censés atteindre cet objectif, mais ils n’y arriveront pas. Les derniers chiffres de l’OCDE pour 2018 montrent 78,9 milliards de dollars de financement, mais cela a probablement glissé cette année grâce au coronavirus.

« Cet objectif ne sera pas atteint cette année, c’est clair », a déclaré jeudi le principal diplomate climatique de l’ONU, Selwin Hart. Il a appelé à une « poussée massive » si et quand les pays sortent de la pandémie l’année prochaine.

Les hôtes britanniques du sommet de samedi ont eux-mêmes décidé de réduire leur budget d’aide à l’étranger, tout en demandant simultanément à d’autres pays riches de prendre des engagements pour aider les pays pauvres à faire face au changement climatique.

L’échec du financement climatique risque de pousser les pays en développement, en particulier en Afrique, à exploiter leurs nombreuses réserves d’hydrocarbures, potentiellement lucratives.

8. Les promesses qu’ils font seront-elles suffisantes?

Ce qui compte, c’est de savoir si les promesses faites par les pays réduisent réellement les émissions conformément à l’Accord de Paris – qui vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés au maximum et, idéalement, à le maintenir aussi bas que 1,5 degré.

Les données jusqu’à présent suggèrent que ce n’est pas très beau.

Mercredi, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a publié son rapport annuel sur les écarts d’émissions, avertissant que le monde se dirigeait vers une augmentation de température de plus de 3 degrés ce siècle.

Ryan Heath a contribué au reportage.