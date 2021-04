Johnson & Johnson retarde les livraisons de vaccins dans l’UE alors que les États-Unis suspendent l’utilisation des caillots sanguins

Le fabricant de vaccins américain Johnson & Johnson va suspendre les livraisons de son vaccin Covid-19 à un seul coup en Europe en attendant une enquête sur de rares cas de caillots sanguins qui ont interrompu le déploiement aux États-Unis, a-t-il annoncé.

«Nous avons examiné ces cas avec les autorités sanitaires européennes», a déclaré la société dans un communiqué. «Nous avons pris la décision de retarder de manière proactive le déploiement de notre vaccin en Europe.»

Les livraisons ont commencé lundi aux États membres de l’UE et cette annonce est un coup dur pour les efforts de vaccination, car le vaccin à injection unique est une pierre angulaire des plans visant à accélérer le rythme des campagnes de vaccination.

Dans l’ensemble, l’UE devrait recevoir 55 millions de doses du vaccin d’ici la fin juin. La filiale européenne de Janssen, Johnson & Johnson représente 605 000, soit 15% des 3,9 millions de doses de vaccins Covid-19 prévues que le gouvernement s’attendait à être livrées en avril, mai et juin.

Environ 7 millions de doses ont été administrées aux États-Unis. Parmi ceux-ci, six cas d’un type rare de caillot sanguin, la thrombose du sinus veineux cérébral, ont été signalés ainsi que de faibles taux de plaquettes.

Les cas sont tous survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, avec des symptômes survenant 6 à 13 jours après la vaccination, selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Le régulateur « recommande une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence », en attendant un examen des cas, a annoncé la FDA dans un communiqué.

«C’est important, en partie, pour s’assurer que la communauté des prestataires de soins de santé est consciente du potentiel de ces événements indésirables et peut planifier une reconnaissance et une gestion appropriées en raison du traitement unique requis avec ce type de caillot sanguin», a déclaré le régulateur. .

«Les personnes qui ont reçu le vaccin J&J et qui développent de graves maux de tête, des douleurs abdominales, des douleurs aux jambes ou un essoufflement dans les trois semaines suivant la vaccination doivent contacter leur professionnel de la santé.

Les conditions de coagulation sanguine signalées chez les receveurs du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis sont la même maladie rare liée au vaccin AstraZeneca. Cela a conduit l’Irlande à restreindre lundi l’utilisation du vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 60 ans uniquement.

La Commission européenne a déclaré qu’elle demandait des éclaircissements à Johnson & Johnson sur son annonce «complètement inattendue» de retards dans les livraisons de vaccins à l’Union européenne, a déclaré mardi un responsable de l’UE à Reuters.

« La Commission européenne est en contact avec l’entreprise » pour obtenir des éclaircissements sur la décision, a ajouté le responsable.

J&J n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la question de savoir si le retard pouvait affecter les objectifs de livraison dans l’UE.

Trop tôt pour le dire

Le médecin-chef par intérim de l’Irlande, le Dr Ronan Glynn, a déclaré qu’il était « trop tôt pour dire » quel serait l’impact de la décision de Johnson & Johnson de retarder le déploiement de ses vaccins en Europe pour le programme de vaccination de l’État et la levée des restrictions publiques de Covid-19 .

Le Dr Glynn a déclaré lors d’une conférence en ligne que l’Agence européenne des médicaments surveillait la situation avec les vaccins Johnson & Johnson et qu’il discuterait de la question avec le régulateur des médicaments de l’État, l’Autorité de réglementation des produits de santé, plus tard cet après-midi.

Il parlait à la conférence annuelle de l’Université de médecine et des sciences de la santé du RCSI.

Il est entendu que le premier envoi du vaccin Johnson & Johnson, environ 14 000 doses devaient arriver dans l’État mercredi après-midi.

maison Blanche

La Maison Blanche a déclaré que la pause n’aurait pas un impact «significatif» sur son projet d’administrer environ trois millions de tirs par jour et un total de 200 millions de tirs avant le 100e jour du président américain Joe Biden.

Cette décision pourrait considérablement compliquer les efforts de vaccination du pays à un moment où de nombreux États sont confrontés à une flambée de nouveaux cas et cherchent à remédier à l’hésitation à la vaccination.

La majeure partie de l’approvisionnement en vaccins aux États-Unis provient de deux autres fabricants, Pfizer-BioNTech et Moderna, qui fournissent ensemble plus de 23 millions de doses par semaine de leurs vaccins à deux doses. Aucun de ces vaccins n’a soulevé de problèmes de sécurité importants.

Mais alors que les expéditions du vaccin Johnson & Johnson ont été beaucoup plus limitées, l’administration Biden comptait toujours utiliser des centaines de milliers de doses chaque semaine. En plus de ne nécessiter qu’une seule dose, le vaccin est plus facile à expédier et à stocker que les deux autres, qui doivent être conservés à des températures extrêmement basses.

Cette décision porte un nouveau coup à Johnson & Johnson et aux plans de l’administration. À la fin du mois dernier, l’entreprise a découvert que les travailleurs d’une usine de Baltimore dirigée par son sous-traitant avaient accidentellement contaminé un lot de vaccins, obligeant l’entreprise à jeter l’équivalent de 13 à 15 millions de doses. Cette usine était censée reprendre l’approvisionnement en vaccin aux États-Unis des usines hollandaises de Johnson & Johnson, qui ont été certifiées par les régulateurs fédéraux plus tôt cette année. – Reportage supplémentaire New York Times/Reuters