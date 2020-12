Big guns and Zoom cliques: Inside Silicon Valley’s Digital Lobbying Playbook

La volonté de l’Europe de réécrire son livre de règles numérique a donné naissance à un nouveau type de bataille de lobbying presque entièrement menée dans le domaine virtuel, créant de nouvelles tactiques et alliances.

Le combat représente un changement sans précédent dans le livre de jeu du lobbying qui a provoqué des luttes internes entre les grandes entreprises technologiques, un accès limité pour les étrangers et conduit à au moins une erreur majeure de Google, un acteur clé de l’industrie.

Au cœur de la bataille se trouvent deux grands règlements qui doivent être dévoilés mardi, le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Les deux ont des conséquences profondes pour la Silicon Valley, promettant tout, des amendes à succès pour les grandes entreprises numériques qui ne parviennent pas à supprimer les discours de haine en ligne aux restrictions antitrust sur la façon dont les plus grands acteurs peuvent fonctionner.

« Si vous êtes considéré comme un gardien, ce sont les choses que vous devrez faire, et ces autres choses que vous ne pouvez pas faire », a déclaré Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne qui supervise les nouvelles règles, aux journalistes au début. Décembre, se référant aux grandes plates-formes.

Une telle refonte allait toujours provoquer une frénésie de lobbying sur les traces de la réforme européenne des règles du droit d’auteur en ligne ou du règlement général sur la protection des données, les lois sur la protection de la vie privée remaniées de l’Union européenne.

Mais contrairement à ces combats, la bataille de lobbying sur le DSA et le DMA s’est déroulée presque exclusivement dans des canaux virtuels fermés au public. Cela a encore réduit la transparence d’un processus déjà opaque, car les réunions en personne ont cédé la place depuis mars à des discussions frénétiques sur WhatsApp et à des réunions virtuelles non-stop sur Zoom.

Alors que le lobbying autour des propositions devrait se poursuivre pendant des années alors que la législation se fraye un chemin à travers le processus législatif de l’UE, POLITICO s’est entretenu avec des dizaines de lobbyistes et de décideurs politiques de l’Union européenne ces dernières semaines pour mettre en lumière ces échanges virtuels.

Voici quelques-uns des changements et des faits saillants notables:

– Google a dirigé le nombre de réunions. Près de 160 réunions de lobbying sur la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques ont eu lieu entre des entreprises, des groupes de la société civile et autres et des fonctionnaires de la Commission, selon une étude de l’Observatoire Corporate Europe. Google a obtenu le plus de rendez-vous, suivi de Microsoft et Facebook, selon le groupe.

– La montée en puissance du PDG-lobbyiste. Thierry Breton, le commissaire français chargé de superviser les propositions, a précisé qu’il – en tant qu’ancien PDG – ne parlerait qu’aux hauts dirigeants. En conséquence, de puissants acteurs du secteur ont obtenu un accès virtuel privilégié aux principaux décideurs, tandis que les petits acteurs et la société civile ont eu du mal à se faire entendre. À l’ère de l’autonomie stratégique, les champions industriels européens étaient également mieux placés pour accéder aux décideurs.

– Des querelles publiques entre géants de la technologie. Les entreprises technologiques travaillent généralement ensemble dans des groupes de lobbying pour augmenter leur influence. Mais les divergences sur la refonte des lois antitrust prévue par la Commission européenne les ont obligés à diviser les rangs et à redessiner les contours des principales alliances technologiques, Facebook dénonçant les abus présumés d’Apple de son magasin d’applications en ligne dans un discours aux responsables de l’UE et à Microsoft. exhortant que les autres grandes plates-formes devraient être réglementées.

– Le combat a changé d’orientation à mi-chemin. Après avoir initialement donné la priorité aux nouvelles règles de modération du contenu en Europe, Google et Facebook ont ​​changé de vitesse au cours de l’été lorsqu’ils ont réalisé que la nouvelle poussée de concurrence numérique de Bruxelles, notamment l’interdiction potentielle aux entreprises d’entrer sur de nouveaux marchés en ligne, était devenue une menace plus importante pour leurs activités principales.

– Le lobbying a également provoqué au moins une erreur majeure. Google, qui avait réorganisé son équipe des politiques publiques en mai avant les propositions à venir, a marqué un objectif majeur lorsque son plan de lobbying interne – une stratégie qui appelait à saper Breton – a été divulgué. La publication du document a affaibli la position de Google au sein de certaines parties de la Commission, selon deux fonctionnaires européens.

Passer de DSA à DMA

Le redémarrage numérique de l’Europe était censé changer radicalement le mode de fonctionnement des entreprises de technologie, y compris de vastes responsabilités en matière de contrôle de la façon dont les gens agissaient en ligne que la Commission précédente avait commencé à rédiger en avril 2019. La loi sur les services numériques faisait partie d’un plan de jeu de «souveraineté technologique» soutenu par la nouvelle Commission pour aider le bloc à rattraper ses concurrents internationaux comme les États-Unis et la Chine

Mais alors que la pandémie de COVID-19 commençait à prendre racine au printemps, les lobbyistes de l’industrie ont appris que les plans de modération du contenu des fonctionnaires de l’UE – malgré le potentiel d’amendes considérables – n’allaient pas aussi loin que beaucoup l’avaient craint au départ, en partie parce que les entreprises allaient encore avoir leur mot à dire sur la manière dont ils seraient réglementés. Cette décision, selon trois lobbyistes de l’industrie qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat, a réduit la menace de la proposition pour de nombreuses plateformes en ligne.

Plus important encore, les entreprises ont réalisé qu’elles étaient confrontées à une préoccupation plus urgente: La loi sur les marchés numériques. La proposition est un effort distinct de l’UE visant à réviser les règles antitrust numériques qui établiraient une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les entreprises dites de «gatekeeper» ou les grandes plates-formes en ligne qui dominent les marchés en ligne comme les médias sociaux ou la recherche.

«Tout le monde semble d’accord sur la suppression de contenu – ce sont des choses que les entreprises de technologie peuvent gérer, il n’y a pas de menaces existentielles», a déclaré Jan Penfrat, conseiller politique principal chez EDRi, le groupe de droits numériques. «C’est là que la DMA est une menace beaucoup plus grande pour eux et une opportunité beaucoup plus grande pour l’UE.»

Le changement a modifié la dynamique du lobbying.

Il y a neuf mois, des groupes de la société civile se sont régulièrement heurtés à des têtes avec l’industrie sur les nuances de modération du contenu en ligne qui sont au cœur des propositions. Les parties opposées se sont disputées lors de réunions avec la Commission sur l’équilibre entre la protection des personnes en ligne contre les contenus préjudiciables et le respect du droit à la liberté d’expression.

Mais depuis juillet, les entreprises de technologie se concentrant presque exclusivement sur les règles antitrust à venir, les militants des droits numériques et d’autres organisations à but non lucratif ont pour la plupart été exclus de la discussion, selon quatre lobbyistes impliqués dans la récente bataille. Ces groupes ne représentent pas les intérêts des entreprises directement touchés par les propositions antitrust et ont souvent une expertise limitée en matière de concurrence à apporter à la table, ont ajouté deux personnes.

Au lieu de cela, les ennemis traditionnels des entreprises se sont alignés les uns contre les autres.

Cela inclut de puissants groupes d’édition nationaux – souvent des critiques de Big Tech – qui s’opposent à la domination en ligne de ces entreprises. La Silicon Valley n’a pas tardé à repousser, arguant qu’elle avait aidé à maintenir l’Europe pendant la pandémie en cours par rapport à de nombreux acteurs industriels traditionnels de la région.

«Le DMA est devenu le centre d’attention des gens», a déclaré Angela Mills Wade, directrice exécutive du European Publishers ‘Council, un organisme commercial dont les membres comprennent News UK, le New York Times et Axel Springer (copropriétaire du groupe européen de POLITICO « Il est censé s’occuper principalement des portiers numériques. »

Lobbying COVID-19

Nick Martlew se sent exclu de la réglementation numérique européenne – et ce n’est pas parce qu’il vit à Londres.

En tant que directeur exécutif par intérim de Digital Action, une organisation à but non lucratif qui aide d’autres militants des droits de l’homme à coordonner leurs activités de lobbying, il a eu du mal à pénétrer les réseaux bien implantés qui alimentent une grande partie de la réflexion numérique de la Commission.

«Cela a été un processus assez exclusif», a-t-il déclaré, ajoutant que les tables rondes sur Zoom n’offrent pas le même temps de rencontre avec les officiels par rapport aux réunions et conférences pré-COVID-19. «Une conversation sur l’inclusion n’a pas vraiment lieu.»

Malgré la pandémie en cours, les fonctionnaires de la Commission ont encore trouvé le temps de rencontrer plus de 60 organisations – tout le monde de Google et Spotify aux groupes industriels des secteurs du jouet et de l’édition – à propos de la refonte numérique, selon les rapports de transparence de l’UE. Les entreprises ont consacré, collectivement, des dizaines de millions d’euros à leurs efforts de lobbying à Bruxelles, bien que les divulgations volontaires sur les dépenses des entreprises en 2020 n’aient pas encore été rendues publiques.

Des patrons de la technologie comme Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai de Google ont discuté avec les commissaires du contenu en ligne et de la concurrence numérique. Les piliers traditionnels du lobbying comme l’industrie de l’édition de l’UE ont également exhorté les responsables à leur donner une idée plus juste de la façon dont leur contenu génère des revenus en ligne.

Mais avec une grande partie de l’Europe principalement bloquée à cause du COVID-19, de nombreux lobbyistes ont eu recours à des réseaux privés de contacts, échangeant des messages WhatsApp et des messages Twitter pour partager les derniers potins et trouver la meilleure façon de briser la glace avec les fonctionnaires de l’UE. Zoomez sur les appels.

Ce lobbying numérique – où les contacts personnels sont plus importants que jamais – n’est pas anodin. Selon Andreea Nastase, professeur assistant à l’Université de Maastricht, dont la recherche se concentre sur le lobbying et la transparence de l’UE, cela pourrait modifier considérablement la forme de la refonte numérique de l’Europe, en favorisant l’accès existant à ceux qui ne le feront pas.

«Cela a toujours été un jeu d’initiés», dit-elle. «Les personnes qui font déjà partie du cercle pourront atteindre leurs contacts au sein de l’UE. Ceux qui ne le sont pas ne le feront pas.

Guerre technologique interne

En ce qui concerne le lobbying sur la loi sur les marchés numériques, de nombreuses entreprises de grandes technologies seront obligées de faire cavalier seul – et des escarmouches internes commencent déjà à éclater.

«Le point de départ de la DMA – ciblé sur quelques entreprises, grandes et controversées – crée un cadre plus difficile pour les grandes entreprises technologiques», a déclaré Margarida Silva, chercheuse au Corporate Europe Observatory.

Dans le passé, les entreprises de technologie s’étaient appuyées sur des groupes industriels pour promouvoir un front uni de la Silicon Valley. Et sur la loi sur les services numériques, le secteur de la technologie a réussi à parler d’une seule voix.

Mais précisément parce que ces associations professionnelles ont de larges adhésions – avec des entreprises promouvant différentes priorités antitrust – il leur a été difficile de définir une position commune sur la loi sur les marchés numériques. Beaucoup se briefent activement les uns contre les autres pour obtenir un avantage, selon quatre lobbyistes de l’industrie et des documents soumis aux fonctionnaires de l’UE.

«Sur les questions de concurrence, toutes les associations se battront en interne et ce n’est pas une surprise car les membres ont des modèles économiques différents», a déclaré Grégoire Polad, directeur général de l’Association de la télévision commerciale en Europe, un groupement professionnel des diffuseurs. «C’est là que la Commission a les meilleures chances d’aller de l’avant, lorsque les associations professionnelles sont divisées.»

Par exemple, dans ses discussions et ses soumissions officielles à la Commission, Facebook – susceptible d’être réglementé comme un «gardien» numérique – a mis en évidence ce qu’il croyait être des pratiques commerciales déloyales liées à la façon dont Apple gère son App Store. Les deux sociétés sont en concurrence pour proposer des jeux en ligne, et Facebook souhaite que les nouvelles propositions de concours limitent la capacité d’Apple à favoriser ses services par rapport à ceux proposés par le réseau social.

« Apple contrôle tout un écosystème, de l’appareil à l’App Store et aux applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plates-formes comme Facebook », a déclaré le géant des réseaux sociaux dans un communiqué à POLITICO. « Nous espérons que le DMA fixera également des limites pour Apple. »

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les petites entreprises technologiques comme Booking.com, qui peuvent également être considérées comme un acteur dominant dans le cadre de la refonte de la concurrence de l’UE, ont également rapidement pris leurs distances par rapport à des concurrents plus importants comme Google.

La stratégie de lobbying du géant de la recherche – décrite dans un document interne divulgué en octobre et examiné par POLITICO – prévoyait de semer la division entre les différentes parties de la Commission en charge de la rédaction des nouvelles propositions numériques. Mais les dirigeants de Google espéraient également séduire des entreprises comme Booking.com en montrant à quel point, Les entreprises européennes pourraient être touchées si les plans de concurrence de l’UE étaient trop restrictifs. L’hebdomadaire français Le Point a d’abord rendu compte de la stratégie. Un porte-parole de Google a refusé de commenter spécifiquement le document divulgué.

Il n’a pas fallu longtemps au site de réservation en ligne pour se défendre et se distancer du géant américain de la technologie.

«Nous détenons de petites parts de marché par rapport à des entreprises comme Google», a déclaré Glenn Fogel, PDG de Booking.com. «Comment quelqu’un pourrait-il placer ces deux sociétés dans les mêmes circonstances? C’est fou.

