Le gouvernement dévoilera son plan de déploiement des vaccins Covid-19

Le gouvernement dévoilera mardi après-midi son plan de livraison de plus de 100 millions d’euros de vaccins Covid-19 à travers le pays.

Dans le cadre du plan présenté au Cabinet mardi matin par le ministre de la Santé Stephen Donnelly, l’État déploiera 14 millions de doses d’au moins cinq vaccins différents.

Il y aura cinq types d’endroits où les doses seront administrées à travers le pays, y compris les centres de vaccination de masse potentiellement à Citywest dans l’ouest de Dublin et le National Show Centre à Cloghran, près de l’aéroport de Dublin.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré mardi que le déploiement des vaccins Covid-19 serait en partie déterminé par la capacité des sociétés pharmaceutiques à produire des doses, ainsi que par les délais d’autorisation.

M. Martin a déclaré aux journalistes devant le Cabinet mardi matin que le déploiement de la vaccination de l’État « tout dépend de la capacité de fabrication au sein des différentes entreprises et du moment où les différents vaccins obtiennent l’autorisation ». Il a déclaré que le moment choisi était «très soumis» à ces facteurs.

M. Martin a déclaré plus tôt cette semaine que le moment «optimal» pour administrer les innoculations ne serait pas avant la fin du printemps, tempérant les attentes selon lesquelles le déploiement suivra rapidement l’approbation du premier vaccin par les régulateurs, qui est attendue avant la fin de l’année. M. Donnelly a déclaré qu’il s’attend à ce que les vaccins soient administrés sept à dix jours après l’approbation.

S’exprimant mardi dans l’émission Morning Ireland de RTÉ, le chef du Parti vert, Eamon Ryan, a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier ferme pour la distribution du vaccin à différentes cohortes de personnes identifiées par le gouvernement, car cela dépendait de divers facteurs – y compris la disponibilité des vaccins. .

La livraison, a-t-il dit, dépendra de «la rapidité avec laquelle la production sera accélérée. . . mais toutes les ressources du système de santé seront fournies à cet effet, il est évidemment essentiel de nous sortir des arrangements de currnet ».

M. Ryan a déclaré qu’il prendrait le vaccin car il avait «confiance dans le système médical et l’approche scientifique derrière lui».

«Je peux voir les avantages de celui-ci, je peux voir les risques de contracter le virus et aussi le bénéfice social de ma prise de celui-ci réduira les risques pour les autres», a-t-il déclaré.

Le chef du Parti vert a déclaré que les préoccupations seraient traitées de manière rationnelle et qu’il était important «que nous nous attaquions à la cause sous-jacente de cette préoccupation et que nous montrions par des preuves scientifiques que cela est sûr».

Un nouveau rapport préparé par un groupe de travail de haut niveau présidé par le professeur Brian MacCraith détaille les types d’emplacements qui seront utilisés à différentes étapes du déploiement prévu.

Les premiers sites seront les hôpitaux, suivis des établissements de soins de longue durée, qui seront desservis par des équipes de distribution mobiles d’un hôpital voisin.

Il y aura alors des centres de vaccination de masse centralisés, et une fois que des sections plus larges de la société seront vaccinées, les généralistes et les pharmacies joueront un rôle plus important.

Le programme s’appuiera sur le pool existant de vaccinateurs travaillant au sein du système de santé, et des sources ont déclaré qu’un certain nombre d’options étaient en cours d’élaboration pour augmenter la main-d’œuvre pour le déploiement.

Le HSE travaille également sur un nouveau système informatique qui couvrira les inscriptions, les réservations, les secondes réservations et le suivi.

Des sources ont déclaré qu’une «solution logicielle prête à l’emploi» était en cours de recherche et espère qu’elle sera prête d’ici la fin de l’année.

Jusqu’à 14 millions de doses peuvent être achetées par l’État, selon qu’un sixième accord d’achat anticipé est signé par l’UE avec la société pharmaceutique Sanofi. Des sources ont déclaré que le coût des médicaments serait d’environ 112 millions d’euros.