Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que les retards existants dans les livraisons de vaccins n’empêcheraient pas un assouplissement des restrictions de Covid-19 après le 5 avril, mais a déclaré que tout changement serait «très modeste».

Il a cité un retour au travail sur les chantiers de construction, une levée de la limite de 5 km pour l’exercice, la reprise du shopping click-and-collect et l’autorisation de plus d’activités de plein air comme les types de restrictions qui pourraient être assouplies en avril.

M. Varadkar a déclaré: «Ce que nous avons clairement indiqué dans le plan lors de la publication il y a quelques semaines, c’est que nous examinerions la situation avant le 5 avril. Et nous avons dit que le seul type de restrictions que nous pourrions voir être assouplies en avril serait la construction, la règle des 5 km et autoriser plus d’activités à l’extérieur. Il a ajouté: «Cela reste le cas.

«Même si le nombre de vaccins est légèrement en retard sur le calendrier, nous faisons de très bons progrès en termes de suppression du virus.»

M. Varadkar a déclaré à News at One de la radio RTÉ que, mardi, l’Irlande avait enregistré le plus faible nombre de nouveaux cas dans l’Union européenne, ce qu’il a mis en garde comme «un seul jour», mais a ajouté qu’il s’agissait d’un «grand revirement par rapport à l’endroit où nous étions de retour en janvier».

Il a déclaré: «Les chiffres en soins intensifs sont inférieurs à 100 maintenant, les chiffres à l’hôpital inférieurs à 400.

«Nous allons donc très bien dans la bonne direction et je pense que le retard dans les livraisons de vaccins ne nous empêchera pas d’assouplir les restrictions le 5 avril, mais nous n’avons jamais eu l’intention de faire un assouplissement très modeste de toute façon.

Le dirigeant du Fine Gael a déclaré que les achats par clic et collect n’étaient actuellement pas autorisés, mais étaient couverts par les restrictions de niveau 5. Il a dit que c’était quelque chose qui pourrait être envisagé pour avril, mais pas la réouverture plus large des détaillants non essentiels.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré au Dáil que le gouvernement déciderait au cours de la première semaine d’avril du niveau des restrictions qui s’appliqueraient pendant les six semaines suivantes.

Les restrictions actuelles de niveau 5 restent en place jusqu’au lundi de Pâques et les commentaires de M. Martin ont été le premier signal de l’approche du gouvernement en matière d’ouverture de l’économie et de la société, indiquant que l’approche se déroulera par tranches de six semaines.

M. Martin a déclaré: «Dans la semaine précédant le 5e [of April] nous ferons revoir cette situation. Nous prendrons conseil auprès de la santé publique et nous vous conseillerons ensuite sur ce que nous pensons être la meilleure voie à suivre pour les six semaines suivantes.

Auparavant, le ministre des Enfants, Roderic O’Gorman, avait déclaré à Morning Ireland que le gouvernement était «profondément frustré» que les engagements pris par les sociétés pharmaceutiques concernant la livraison de vaccins ne soient pas respectés. Dès que les vaccins sont arrivés, ils ont été distribués, a-t-il dit.

Interrogé sur la possibilité de lever les restrictions, le ministre a déclaré que toute réduction des restrictions devrait être adaptée en conjonction avec le déploiement du programme de vaccination.

Les restrictions de niveau 5 fonctionnaient, de réels progrès étaient réalisés avec la réduction du nombre de cas. La vaccination était un élément clé pour réduire les mesures de niveau 5, a-t-il déclaré.