Un ex-PM évincé prêt à revenir au Kosovo

Moins d’un an après avoir été expulsé du poste de Premier ministre du Kosovo, sous la forte pression de l’administration Trump, Albin Kurti est sur le point de faire un grand retour lors des élections nationales dimanche.

La coalition au pouvoir de Kurti s’est effondrée en mars 2020 après moins de deux mois lorsqu’un partenaire junior a retiré son soutien. Cela est venu après que les États-Unis aient publiquement miné Kurti pour avoir résisté à une poussée de la Maison Blanche de Trump en faveur d’un accord de paix rapide avec la Serbie.

Le gouvernement kosovar qui a suivi a signé des relations plus étroites avec Belgrade lors d’une cérémonie à la Maison Blanche supervisée par Trump en septembre dernier. Trump a lancé l’accord lors de sa campagne de réélection, bien que de nombreux experts régionaux l’aient rejeté comme étant léger sur le fond et généralement décevant.

Maintenant, Kurti semble prêt à revenir au pouvoir grâce aux élections législatives de dimanche. Son Mouvement pour l’autodétermination (LVV) est en passe de gagner par un glissement de terrain, selon les sondages.

Kurti et ses alliés courent sur une plate-forme de répression de la corruption en remplaçant la classe politique qui a dominé le pouvoir depuis la campagne de bombardements de l’OTAN en 1999 a mis fin à la domination serbe sur le Kosovo.

La montée du soutien public à Kurti est également due à une frustration persistante suite à son éviction l’année dernière.

«La démission du gouvernement a été profondément décevante», a déclaré Tringa Avdyli, 29 ans, une expatriée du Kosovo vivant aux États-Unis qui a fait du porte-à-porte pour aider les gens à s’inscrire pour voter depuis l’étranger. «Les citoyens sont fatigués de savoir ce que nous devrions ressentir et ce avec quoi nous devrions être d’accord. Nous avons atteint un point d’ébullition qui transcende même Kurti et les loyautés au parti.

Au Kosovo également, les jeunes – alimentés par le ressentiment face aux événements de l’année dernière – jouent un rôle clé en encourageant les gens à participer aux élections de dimanche.

« Les gens sont prêts pour que ce moment politique se produise », a déclaré Avdyli.

Kurti, qui était connu pendant des années comme une figure de proue de l’opposition avant que son parti ne soit premier aux élections générales d’octobre 2019, bénéficie également de sa «très longue présence sur les lieux» et d’une image de «cohérence», a déclaré Arun Chaudhary, le responsable de la communication stratégique américaine de la campagne Kurti.

Kurti court aux côtés de Vjosa Osmani, présidente par intérim du pays et l’une des femmes les plus éminentes du Kosovo en politique. Elle a gravi les échelons du plus ancien parti politique du pays – la Ligue démocratique du Kosovo – qui l’emportait sur les technocrates bien établis qui l’avaient dominé pendant des décennies. Elle a également recueilli un large soutien en tant qu’acteur indépendant au parlement, s’exprimant souvent contre son propre parti.

Après l’effondrement du gouvernement de Kurti l’année dernière, Osmani a quitté la Ligue démocratique du Kosovo et a formé une coalition électorale avec LVV, menant sa propre liste de candidats indépendants.

«Le partenariat entre Kurti et Vjosa Osmani est extrêmement important et donne à cette élection une saveur différente», a déclaré Chaudhary. «Ensemble, ils envoient un message visuel fort aux jeunes Kosovars et pourraient encourager même les électeurs indécis ou grincheux à les soutenir.»

Si Kurti et Osmani remportaient les élections, ils offriraient un contraste avec d’autres dirigeants des Balkans, qui détiennent le pouvoir depuis des décennies et sont largement accusés de corruption et de copinage.

«Je reconnais beaucoup d’enthousiasme dans la région pour ces élections», a déclaré Vjosa Musliu, professeur adjoint de science politique à la Vrije Universiteit Brussel. «Avec Osmani et Kurti, nous voyons une nouvelle approche de ce que signifie être responsable de l’intérêt public.»

Pourtant, l’avenir du Kosovo et sa politique continuent d’être liés à la résolution de ses différends en cours avec la Serbie, un processus délicat et compliqué qui n’est peut-être pas bien adapté au style de confrontation de Kurti. Un dialogue parrainé par l’UE entre le Kosovo et la Serbie n’a guère progressé depuis des années.

«Pour Bruxelles, il est bien plus pratique d’avoir un profil contrairement à Kurti qui mène le dialogue, car je ne vois pas Kurti très sensible à certaines concessions ou au manque de clarté qui a défini le dialogue dans le passé», a déclaré Musliu.

D’autres disent que sa solution rapide proposée pour la corruption – il suffit de retirer ceux qui sont au sommet du pouvoir et de laisser les effets se répandre – peut être trop simpliste pour résoudre le problème le plus endémique du pays.

«Le danger est que cette rhétorique puisse se retourner contre eux s’ils arrivent au pouvoir et d’ici quatre ans, ce grand récit de lutte contre la corruption risque de ne pas aboutir», a déclaré Musliu.