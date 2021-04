Le bulgare Borissov fait face à une lutte pour sa survie politique

Le Premier ministre bulgare Boyko Borissov est confronté à la bataille de sa vie politique après qu’une mauvaise performance aux élections générales de dimanche ne lui ait donné aucune voie claire pour former un gouvernement de coalition.

Le parti de centre-droit GERB de Borissov a dominé la politique du pays des Balkans pendant plus d’une décennie, et l’ancien champion de karaté et maire de Sofia est devenu l’un des alliés les plus fiables au niveau de l’UE pour la chancelière allemande Angela Merkel. Il est également un acteur clé de son groupe politique de centre-droit à Bruxelles, le Parti populaire européen, qui a toujours permis à Sofia de se sortir facilement des scandales impliquant l’abus de fonds européens.

Bien que le GERB ait franchi la ligne d’arrivée avec le plus grand nombre de votes dimanche, avec un sondage de sortie d’Alpha Research prédisant que Borissov gagnerait 25,2% des suffrages exprimés, ses perspectives de garder le poste de Premier ministre semblent incertaines. Pour ce faire, il devra obtenir un soutien suffisant d’un hotch-potch de six autres partis qui semblent prêts à entrer dans un parlement très fragmenté.

S’exprimant dans la neige qui tombe vêtu uniquement d’un costume léger, devant la jeep qui a été la marque de sa campagne électorale, Borissov a déclaré que ses adversaires devraient profiter de leurs succès pendant deux ou trois jours, mais former ensuite une grande coalition pour obtenir pendant le reste de la pandémie de coronavirus. Le dirigeant, surnommé par moquerie en Bulgarie la «tête de citrouille», a également insisté sur le fait que son pays n’avait personne d’autre avec son influence internationale pour diriger cette coalition qui pourrait faire circuler les fonds de l’UE. «Avez-vous quelqu’un de plus expérimenté que moi?» a-t-il demandé dans une émission Facebook. «Avez-vous quelqu’un avec un plus grand soutien international?»

Daniel Smilov, analyste politique au Center for Liberal Strategies, basé à Sofia, a suggéré que les choses ne seraient pas aussi faciles.

«Les premiers résultats suggèrent que Borissov a perdu les élections», a-t-il déclaré. « Bien que Borissov puisse faire de son mieux, il semble peu probable qu’il puisse former un gouvernement et revenir en tant que Premier ministre », a-t-il déclaré.

« Cette fois-ci, Borissov aurait du mal à survivre », a ajouté Smilov. «Former un gouvernement de coalition se révélerait être un défi majeur. Cependant, il est encore trop tôt pour parler de la tenue d’élections anticipées. »

Malgré le revers de dimanche, Borissov est un bagarreur politique sournois qui n’ira pas tranquillement. Il a tenu bon pendant un été de troubles politiques l’année dernière au cours de laquelle des manifestations nocturnes de milliers de manifestants ont dénoncé la corruption endémique au sein de l’élite politique et judiciaire du pays. Borissov a également démissionné à deux reprises pour profiter des crises politiques précédentes, se présentant constamment comme la seule personne capable de prendre du recul et d’éliminer le désordre qui a suivi.

Son adresse Facebook dans la neige dimanche soir suggérait qu’il allait tenter une évasion politique similaire à celle de Houdini et essayer de gagner plus de temps avec une large coalition d’experts pour guider le pays à travers la crise des coronavirus. Il a dit qu’il offrait à ses rivaux la «paix» et a suggéré qu’ils devraient la prendre «au nom du pays».

Bien que Borissov ait survécu à l’impact immédiat des manifestations de masse de l’été dernier, il y avait des signes qu’une plus grande frustration face à la corruption de haut niveau avait en partie contribué à renverser la vapeur contre lui, le sondage de sortie suggérant que les partis qui contestaient le statu quo avaient recueilli un plus grand pourcentage de votes que GERB.

Ima Takuv Narod (Il y a un tel peuple), un parti anti-établissement dirigé par l’animateur de télévision et chanteur populaire Slavi Trifonov, a réalisé des gains significatifs, remportant 17,1%. La Bulgarie démocratique, une coalition entre la lutte contre la corruption Oui, la Bulgarie de l’ancien ministre de la Justice Hristo Ivanov et un petit parti de droite a rassemblé 9,9%, plus que les prévisions initiales. Rise up, Out With the Crooks, une alliance entre certains des leaders de la contestation et un ancien membre du parti socialiste, Maya Manolova, devrait également entrer au parlement avec 4,6% des voix.

« Il est trop tôt pour célébrer mais une chose est sûre: c’est la fin de Borissov », a déclaré Nikolay Hadzhigenov, l’un des dirigeants de Rise Up, Out with the Crooks, à la chaîne de télévision privée bTV. Manolova a ajouté: « Nous ne pouvons plus parler d’un quatrième gouvernement dirigé par Borissov. »

Ivanov a également prédit la fin de l’ère Borissov. «Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais nous commençons à voir une meilleure Bulgarie», a-t-il déclaré dans une interview pour bTV. «Borissov pourrait continuer à utiliser ses ressources administratives, financières et de corruption pour gagner des élections, mais il pourrait ne pas rester au pouvoir.»

Borissov tente de se présenter comme un combattant contre la corruption, qui se plaint d’être contrarié dans ses efforts. En fait, il a pris le relais après avoir remporté les élections de 2009, promettant de sévir contre la corruption de haut rang et le crime organisé. Son parti affirme également avoir une approche de «tolérance zéro» à l’égard de la corruption, bien que ses détracteurs soutiennent qu’il se trouve au milieu d’un réseau de corruption. Dimanche soir, il a également averti que les petits partis ne se débrouilleraient pas sans sa direction. Il a averti les nouveaux venus politiques: «Vous n’y arriverez pas. Vous n’avez pas l’expertise. Vous avez les connaissances. Vous n’avez pas les experts. »

Le parti socialiste, le successeur des anciens communistes, avec 15,7 pour cent de pauvres, ne se trouve pas non plus en position de force pour la construction d’une grande coalition. Il est peu probable que Trifonov s’associe aux socialistes, ou à Borissov, de peur de ternir sa réputation de showbiz anti-établissement.

Le parti ethnique turc, le Mouvement pour les droits et les libertés (MRF), longtemps le faiseur potentiel de la politique bulgare, a remporté 10,7% des voix, mais cela ne suffirait pas pour permettre à Borissov de remporter la victoire. Il serait également difficile pour Borissov de s’associer officiellement au parti turc car il était – avec lui – l’un des points focaux des manifestations anti-mafia de l’année dernière.

L’Organisation révolutionnaire macédonienne interne, IMRO, un petit parti nationaliste et l’un des partenaires de la coalition dans l’ancien gouvernement dirigé par le GERB, était en passe de gagner environ 4%, juste sur le point d’entrer au parlement. Les fortunes du parti sont surveillées en dehors de la Bulgarie car il a été la force motrice de l’administration Borissov pour contrecarrer les aspirations de la Macédoine du Nord à entamer des négociations d’adhésion avec l’UE.

Boriana Dimitrova, associée directrice d’Alpha Research, a déclaré à la télévision nationale bulgare les formations potentielles de la coalition: «Soit quelqu’un doit prendre des mesures pour aboutir à des compromis intolérables, soit le prochain parlement sera de courte durée.»

Cet article a été mis à jour avec les chiffres des sondages de sortie les plus récents.