L’Europe réécrit son livre de règles pour l’ère numérique

Bon nombre des plus grandes entreprises de la Silicon Valley pourraient faire face à des amendes à succès en vertu de nouvelles propositions de l’Union européenne annoncées mardi visant à stimuler la concurrence numérique et à protéger les gens contre les dommages en ligne.

L’annonce représente un moment décisif pour la Commission d’Ursula von der Leyen, qui a fait de la soi-disant «souveraineté technologique», ou des efforts visant à renforcer le rôle du bloc sur les marchés numériques, un élément central de son programme législatif.

Dans le cadre des propositions, connues sous le nom de loi sur les marchés numériques et loi sur les services numériques, les grandes plates-formes en ligne comme Google, Amazon et Facebook seront confrontées à de nouvelles limites sur la façon dont elles peuvent étendre leurs empires en ligne ou faire face à des prélèvements pouvant atteindre 10% de leurs revenus mondiaux – potentiellement milliards d’euros – pour avoir injustement paralysé les plus petits rivaux.

Dans les cas les plus flagrants, les régulateurs de l’UE se verraient accorder des pouvoirs plus importants pour démanteler les entreprises qui ont bafoué le nouveau règlement numérique de l’Union.

Bruxelles a également décrit des amendes distinctes pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires annuel pour les grandes entreprises technologiques – celles qui comptent au moins 45 millions d’utilisateurs dans le bloc des 27 pays – qui ne limitent pas la propagation du matériel illégal, du discours de haine aux produits contrefaits. à travers leurs réseaux.

« Les deux propositions ont un seul objectif: garantir que nous, en tant qu’utilisateurs, avons accès à un large choix de produits et services sûrs en ligne. » Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne qui a supervisé le redémarrage numérique du bloc, a déclaré dans un communiqué: « Ce qui est illégal hors ligne est tout aussi illégal en ligne. »

Les propositions sont encore loin de devenir loi. Le Parlement européen et les pays membres vont désormais peser – il n’y a pas de consensus sur la meilleure façon de réglementer les entreprises technologiques – et les règles finales ne sont pas attendues avant 2023 au plus tôt. Décider quelles entreprises sont considérées comme dominantes sous le nouveau régime européen – les rendant responsables d’une surveillance plus stricte – prendra également des années et impliquera probablement des entreprises de contester ces décisions devant les tribunaux de l’UE.

Les partisans des nouvelles règles disent que le système actuel de contrôle du monde en ligne est brisé, la Silicon Valley ayant trop d’influence sur la vie numérique des gens. Ceux qui sont contre le redémarrage avertissent que les propositions de l’Europe pourraient nuire à l’innovation, tout comme le bloc essaie de suivre le rythme des États-Unis et de la Chine.

Néanmoins, Bruxelles est impatiente de faire preuve de force en matière de réglementation alors que d’autres régions du monde, notamment les États-Unis – où les autorités locales de la concurrence ont récemment déposé des poursuites antitrust distinctes contre Google et Facebook – commencent également à remettre en question le rôle de la Silicon Valley dans la vie quotidienne des gens.

«De nombreuses plateformes en ligne sont venues jouer un rôle central dans la vie de nos citoyens et entreprises, et même de notre société et de la démocratie en général», a déclaré Thierry Breton, le commissaire français qui a contribué à la rédaction des propositions de mardi et est un fervent critique de la Big Tech. . «Avec les propositions d’aujourd’hui, nous organisons notre espace numérique pour les prochaines décennies.»

Loi sur les marchés numériques: ce qu’il faut faire et ne pas faire

La pièce maîtresse des plans numériques européens vise à stimuler la concurrence en ligne dans un monde dominé par la Silicon Valley.

Dans le cadre des propositions, la loi sur les marchés numériques imposera de nouvelles obligations aux soi-disant «gardiens», ou acteurs en ligne qui déterminent la manière dont les autres entreprises interagissent avec les utilisateurs en ligne, afin de garantir que ces plates-formes n’empêchent pas les autres de se faire concurrence pour les utilisateurs. Les règles couvriront les entreprises offrant des services numériques tels que la recherche en ligne, les réseaux sociaux, les plates-formes de partage de vidéos, le cloud computing, les services de messagerie Internet, les systèmes d’exploitation en ligne, les marchés en ligne et les produits publicitaires.

Le non-respect de ces règles peut entraîner de lourdes amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise ou, dans le pire des cas, des menaces. de briser les entreprises qui enfreignent à plusieurs reprises les nouvelles règles, une disposition déjà intégrée dans le droit de l’UE.

Mardi, Bruxelles n’a pas nommé d’entreprises qui seraient désignées comme gardiens. Mais les responsables ont déclaré que toute entreprise ayant des revenus européens d’au moins 6,5 milliards d’euros ou d’au moins 45 millions d’utilisateurs dans le bloc tomberait dans la nouvelle catégorie, permettant une surveillance réglementaire plus stricte. Les entreprises opérant dans au moins trois pays de l’UE, contrôlant un écosystème numérique que les concurrents doivent utiliser pour atteindre les clients et maintenir une position de marché bien établie seraient incluses. Cela inclurait presque certainement les goûts de Facebook, Google, Apple, Amazon et Microsoft.

Il y aura également une disposition de contrôle d’accès moins définie pour garantir que les nouvelles règles s’appliquent également aux plates-formes plus petites qui n’ont pas de revenus suffisants pour répondre aux premiers critères de l’UE ou qui ne dominent que sur des marchés en ligne spécifiques. Plusieurs départements de la Commission devraient travailler pour définir qui devrait être traité comme un gardien – une décision ouvertement politique qui conduira probablement à des conflits internes au milieu des tensions persistantes entre Vestager et Breton au sujet de l’approche du bloc en matière de réglementation numérique.

Dans le cadre de la refonte, la Commission a présenté des plans visant à interdire certaines pratiques commerciales telles que les entreprises numériques dominantes affichant ou classant leurs propres produits avant ceux de leurs concurrents, ce que l’on appelle l’auto-préférence. Apple, par exemple, pourrait voir des restrictions sur la façon dont il promeut sa nouvelle gamme de services numériques, tandis que Google pourrait être limité à placer ses propres produits en haut des résultats de recherche des gens.

Bruxelles veut également interdire la capacité des contrôleurs d’accès à interdire aux autres d’accéder à leurs marchés en ligne tels que les magasins d’applications, à condition que ces concurrents respectent les conditions qui s’appliquent à toutes les entreprises présentes sur le service. Cela est devenu une pomme de discorde importante pour Spotify et Facebook qui pensent qu’Apple a giflé des conditions injustes sur les applications de ces entreprises sur l’App Store de la société. Le fabricant de l’iPhone nie toute faute.

Les grandes entreprises technologiques devront également informer et obtenir l’approbation de Bruxelles lorsqu’elles envisagent d’acheter des concurrents plus petits – une reconnaissance, selon les responsables, les militants et certaines petites entreprises technologiques, que les règles actuelles de l’UE sur les fusions n’ont souvent pas réussi à arrêter les grandes entreprises. d’acheter des startups, dans ce que beaucoup considèrent comme des tactiques pour étouffer la concurrence.

Loi sur les services numériques: plus de responsabilité

Bruxelles a également dévoilé un redémarrage radical de la façon dont les grandes plates-formes doivent contrôler leurs plates-formes pour le matériel illégal – des règles qui n’ont pas été mises à jour depuis deux décennies.

Dans le cadre de ces propositions distinctes, connues sous le nom de loi sur les services numériques, les plateformes en ligne devront faire davantage pour limiter la propagation de contenus et de biens illégaux. Le Royaume-Uni a publié des propositions similaires plus tôt mardi, tandis que les États-Unis réfléchissent à leurs propres modifications de la soi-disant responsabilité du contenu pour forcer les plateformes à contrôler davantage ce qui est publié ou vendu en ligne.

Les plus grandes plateformes comme Facebook, Google et Amazon devront fournir aux régulateurs et aux groupes extérieurs un meilleur accès aux données internes et nommer des auditeurs indépendants qui détermineront si ces cabinets respectent les nouvelles règles.

Cela exigera de ces entreprises qu’elles procèdent chaque année à des évaluations des risques sur la manière dont elles empêchent les contenus et les produits illégaux de se répandre sur leurs réseaux. Les régulateurs nationaux se verront accorder plus de pouvoirs, y compris la possibilité d’imposer des amendes allant jusqu’à 6% du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise si les entreprises ne respectent pas les réglementations.

Les plus grandes entreprises de technologie seront également obligées de fournir une plus grande transparence aux personnes sur qui les cible avec des publicités en ligne et comment leur donner plus de contrôle sur le matériel qu’elles voient en ligne. Les entreprises seront encouragées à adhérer à un nouveau code de bonnes pratiques pour empêcher la diffusion de contenus illégaux, qui sera supervisé par les entreprises, les régulateurs et des parties de la société civile.

Pour les responsables de l’UE, les annonces de mardi marquent leur dernière tentative de créer une plus grande concurrence sur les marchés numériques et de protéger les internautes contre une vague de contenus illégaux.

Mais de nombreux politiciens européens, dirigeants de la technologie et groupes de la société civile ne sont toujours pas d’accord sur la meilleure façon de promouvoir ces objectifs tout en encourageant l’économie en ligne du bloc à rivaliser avec celles des États-Unis et de la Chine.

Cet équilibre – l’Europe qui veut un plus grand contrôle du monde en ligne tout en stimulant son économie numérique – occupera désormais le devant de la scène.

