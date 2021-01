Gestionnaires de la mise en accusation: le procès est un référendum sur le fait que Trump reprenne ses fonctions

« La Constitution, bien sûr, parle de condamnation, de révocation et de disqualification de l’exercice de nouvelles fonctions publiques », a déclaré Raskin à Jake Tapper de CNN sur « l’état de l’Union ».

Raskin a décrit les actions de Trump – le président a faussement affirmé pendant des mois que l’élection lui avait été volée et a même cherché à faire pression sur les responsables électoraux pour qu’ils annulent les résultats avant d’encourager une foule de partisans à marcher vers le Capitole alors que le Congrès était sur le point de certifier le décompte électoral – comme «le crime présidentiel le plus grave» de l’histoire américaine et «le crime le plus dangereux commis par un président contre les États-Unis».

Il a fait valoir que le Congrès ne devrait pas créer un précédent permettant aux présidents sortants d’inciter les insurrections à devenir des dictateurs et d’éviter la destitution et la condamnation si les tentatives de coup d’État échouent «parce que nous voulons simplement laisser le passé être révolu».

«Je ne vais pas perdre mon fils à la fin de 2020 et perdre mon pays et ma république en 2021», a déclaré Raskin, dont le fils de 25 ans, Tommy, s’est suicidé à la fin de l’année dernière. « CA ne va pas arriver. »

Le sénateur Lindsey Graham (RS.C.), l’un des principaux alliés de Trump, a mis au défi Biden d’annuler la poursuite des démocrates pour une condamnation. Graham a averti que l’effort diviserait davantage le pays et montrerait que Biden est «un personnage incroyablement faible».

«Et à mes collègues républicains au Sénat», a-t-il déclaré à l’animatrice de Fox News, Maria Bartiromo, «si nous acceptons une destitution inconstitutionnelle de Donald Trump après sa démission, cela détruira le parti.

Les démocrates ont déclaré qu’il n’était pas clair quand Pelosi enverrait l’article de destitution au Sénat et que les responsables de la mise en accusation ne révélaient pas s’ils prévoyaient d’appeler des témoins.

Pelosi communique toujours avec le Sénat, a déclaré Castro, « mais nous serons prêts à partir quand il commencera. »

Interrogé sur la possibilité de témoins, Castro a déclaré: «Nous allons faire tout ce qu’il faut pour exposer l’affaire.»

Raskin, cependant, a soutenu que tous les membres du Congrès étaient des «témoins» – et des «victimes».

«Chaque sénateur qui est juré dans cette affaire est également témoin de ces événements», a-t-il déclaré. «Je ne vais pas entrer dans la stratégie du procès, mais je suppose que ce que je dis, c’est que si vous envahissez un quartier général de la police et que vous saccagez et saccagez l’endroit et que vous tuez des agents et des personnes travaillant dans le quartier général de la police, vous ne le faites pas. ont besoin d’une enquête de six mois pour déterminer ce qui s’est passé. »

Condamner Trump au Sénat nécessitera un vote des deux tiers. Une fois qu’un trio de démocrates entrants sera assermenté – Raphael Warnock et Jon Ossoff de Géorgie et Alex Padilla de Californie – la chambre sera divisée 50-50, donnant aux démocrates la majorité avec le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité dans les votes par division. . Cela signifie qu’il faudrait 17 votes républicains pour condamner Trump, en supposant que chaque conviction soutenue par les démocrates soit soutenue.

Le whip de la minorité au Sénat, Dick Durbin (D-Ill.), A déclaré qu’il ne savait pas où se situait chaque membre du caucus après condamnation ou acquittement.

«Nous ne l’avons pas fouetté», a-t-il déclaré à propos des dirigeants démocrates. «Je serais d’accord avec Sen. [Mitch] McConnell à cet égard: C’est une question de conscience. Nous allons, bien sûr, essayer de découvrir ce que ressentent les membres, mais en termes de torsion des bras, quand il s’agit de destitution, nous ne le faisons pas.

McConnell (R-Ky.), Le chef de la majorité, a déclaré à ses collègues du GOP dans une note la semaine dernière qu’il n’avait pas déterminé comment il voterait. «J’ai l’intention d’écouter les arguments juridiques lorsqu’ils seront présentés au Sénat», a-t-il déclaré.

Le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), Un autre allié de Trump, a déclaré qu’il ne voterait pas pour condamner Trump parce qu’à son avis, il est inconstitutionnel de condamner un ancien président.

Le sénateur Cory Booker (DN.J.) a déclaré à Chuck Todd de NBC sur «Meet the Press»: «Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui vont exprimer des opinions avec un grand degré de certitude. Nous avons des politiques et des procédures, ainsi qu’une – une branche entière du gouvernement pour arbitrer ces choses. Je pense qu’il est constitutionnellement dangereux de ne pas continuer.

Castro a reconnu la «barre haute» requise pour condamner un président – ou, dans ce cas, un futur ancien président.

«Mais notre plan est d’aller après chaque vote», a-t-il déclaré. «Nous voulons nous assurer que chaque sénateur défend ce pays, que chaque sénateur examine les preuves contre le président Trump et le fait qu’il a incité à une insurrection meurtrière. Et donc, nous sommes optimistes que lorsque nous exposerons notre cas, nous serons en mesure de convaincre les gens qu’en fait, le président Trump est responsable de l’incitation à cette insurrection meurtrière et que le Sénat devrait condamner.