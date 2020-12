Covid-19: huit autres décès et 329 cas supplémentaires

Huit autres décès et 329 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte le nombre total de décès liés au virus dans l’État à 2 134 depuis le début de la pandémie et à 76 776 le nombre total de cas confirmés du virus dans la République.

Parmi les derniers cas, 86 étaient à Dublin, 41 à Louth, 34 à Donegal, 25 à Limerick, 17 à Kildare et les 126 cas restants étaient répartis dans 20 autres comtés.

L’âge médian des cas était de 37 ans et 64% avaient moins de 45 ans.

Mardi après-midi, 196 patients ont été hospitalisés, contre 215 la veille. Cela comprenait 31 en soins intensifs, en baisse de deux.

L’incidence nationale était de 84,7 cas pour 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours. Donegal, Louth et Kilkenny ont eu les incidences de comté les plus élevées tandis que Clare a le plus bas.

Pendant ce temps, le décès de six autres personnes atteintes de coronavirus a été annoncé mardi par le ministère de la Santé du Nord (DoH), portant le nombre total de décès à 1135. 486 autres personnes ont été testées positives pour Covid-19.

Le ministre de la Santé du Nord a déclaré qu’il soumettrait à l’exécutif de nouvelles propositions visant à limiter la propagation du coronavirus pendant la période de Noël.

Robin Swann a déclaré à l’Assemblée qu’il présenterait jeudi un document contenant un «certain nombre de recommandations». Il a refusé d’élaborer.

L’Irlande du Nord est sortie vendredi d’un verrouillage «disjoncteur» de deux semaines. Du 22 au 28 décembre, les habitants du Nord seront autorisés à voyager n’importe où au Royaume-Uni et à «faire des bulles» avec jusqu’à trois autres ménages du 23 au 27 décembre.

Des préoccupations croissantes

Cependant, la prévalence du virus et la pression exercée sur les hôpitaux du Nord suscitent de plus en plus d’inquiétudes.La directrice des opérations du Northern Health Trust, Wendy McGowan, a déclaré à la BBC que des patients étaient traités dans des ambulances et que jusqu’à 17 faisaient la queue à l’extérieur de la zone d’Antrim. Hôpital. «Je n’ai jamais vu d’ambulances faire la queue comme ça auparavant», a-t-elle déclaré.

Le réseau hospitalier fonctionnait en surcapacité mardi, avec 104% des lits occupés, selon le ministère de la Santé.

Les premiers et vice-premiers ministres et les dirigeants des autres nations décentralisées du Royaume-Uni se sont entretenus mardi soir avec le secrétaire du Cabinet, Michael Gove, au sujet des plans visant à assouplir les règles sur les rassemblements de ménages pendant la période de Noël.

Une porte-parole des ministres a déclaré qu’ils discuteraient maintenant de la situation avec des conseillers médicaux et scientifiques. «On s’attend à ce qu’une mise à jour soit apportée à l’exécutif jeudi», a déclaré la porte-parole.

La vice-première ministre, Michelle O’Neill, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il était «clair que nous sommes confrontés à une situation très dangereuse avec la propagation de Covid-19, l’augmentation des hospitalisations et, malheureusement, des personnes qui perdent la vie.

«Le Sinn Féin soutiendra toutes les propositions avancées par le ministre de la Santé pour faire face à la situation actuelle», a-t-elle déclaré.

Le médecin en chef du Nord, le Dr Michael McBride, a averti mardi que «nous ne sommes pas là où nous devons ou devrions être en termes de transmission du virus» et qu’il était important que les arrangements de Noël soient «maintenus à l’étude».

Le conseiller scientifique en chef du Nord, le professeur Ian Young, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve montrant que le disjoncteur avait fait baisser le nombre de cas, et qu’au lieu de cela, il y avait eu une «augmentation lente et régulière».

Il a déclaré que les données sur la circulation avaient montré que de nombreuses personnes n’avaient pas respecté l’instruction de rester à la maison pendant le verrouillage temporaire, et que le nombre de R – Reproduction – devrait «augmenter considérablement» maintenant que les restrictions avaient été assouplies.

Le professeur Young a déclaré que l’Irlande du Nord «voyait actuellement une augmentation progressive des cas et que cela se répercuterait sans aucun doute sur les admissions à l’hôpital et, en temps voulu, dans les soins intensifs et, malheureusement, sur les décès.

«Ces augmentations viendront s’ajouter aux niveaux de référence déjà élevés en termes de lits d’hôpitaux occupés par des patients Covid», a-t-il déclaré.

Il s’est également déclaré préoccupé par le taux d’infection dans le centre et l’est d’Antrim, où il y a 313 cas pour 100 000 habitants.