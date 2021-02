Que contient le nouveau plan Living with Covid publié par le gouvernement?

Le gouvernement envisagera d’étendre la limite d’exercice de 5 km et d’assouplir les restrictions sur les activités de plein air et les réunions au début du mois d’avril – si les progrès se poursuivent en termes de nombre de cas.

Cependant, selon le plan remanié de l’État pour gérer la pandémie, ces assouplissements, s’ils surviennent, seront autorisés à dormir pendant trois à quatre semaines avant que quoi que ce soit de plus ne s’ensuit.

En plus de ces changements, à prendre en compte dans le cadre de l’examen du plan Covid le 5 avril, le gouvernement envisagera d’assouplir les restrictions sur les activités de plein air et les réunions au-delà d’un autre ménage, et examinera un début échelonné de l’assouplissement des autres zones de restriction. , «Avec un accent sur les activités de plein air, y compris le sport et certains domaines de la construction».

L’obligation de travailler à domicile restera.

En plus des plans bien signalés visant à reprendre l’école, à garder les enfants et à étendre le revenu en cas de pandémie et le soutien aux entreprises, le gouvernement a annoncé 20 millions d’euros supplémentaires pour le financement de la santé mentale et la fourniture de soutien aux groupes vulnérables.

Horaire de réouverture de l’école et de la garde d’enfants

1er mars:

Les enfants juniors, seniors, de première et de deuxième classe reviendront au primaire tandis que la sixième année reviendra au secondaire. Les écoles spéciales reviendront également à la pleine fréquentation, tandis que les enfants retourneront aux classes préscolaires et aux classes spéciales d’intervention précoce.

8 mars:

Programme préscolaire de protection et d’éducation de la petite enfance (principalement pour les enfants de trois à cinq ans) en raison de la réouverture.

15 mars:

Date cible pour le retour du reste des enfants du primaire – de la troisième à la sixième classe – avec les élèves de cinquième année du deuxième niveau. Cette date sera revue.

29 mars:

Réouverture des services d’apprentissage et de garde de la petite enfance (de la naissance à six ans) et de garde d’enfants d’âge scolaire (jusqu’à 14 ans).

12 avril:

Date cible pour le retour à l’éducation scolaire du reste des élèves du secondaire: élèves de la première à la quatrième année.

Critères

Si le plan gouvernemental prévoit que ces mesures seront envisagées le 5 avril, il avertit néanmoins que «les conseils de santé publique sont qu’il est trop tôt pour dire comment et quand les autres restrictions devraient être assouplies compte tenu des incertitudes actuelles». En ce qui concerne le début du mois d’avril, le document indique que la décision sera prise en fonction de quatre critères différents:

1. Prévalence de la maladie, mesurée par le nombre de cas / l’incidence, et que le nombre R « est tel que nous pouvons être sûrs que nous pouvons continuer à supprimer la maladie »

2. Niveaux d’occupation des hôpitaux et des soins intensifs qui protègent le service de santé et permettent la reprise en toute sécurité des soins non-Covid

3. Progrès continus et réguliers du programme de vaccination

4. Informations nouvelles sur les variantes

L’assouplissement des restrictions sera «lent et progressif», avec des mesures espacées.

Santé publique

Le document promet des investissements supplémentaires dans la santé publique, y compris «la surveillance, le suivi et le traçage, l’utilisation de nouvelles technologies de test, la ventilation et la recherche et l’innovation».

Les tests antigéniques dits «rapides», que les critiques disent que l’Irlande tarde à adopter, feront l’objet d’un nouveau plan de déploiement qui sera finalisé d’ici la mi-mars.

Il y a une mise à jour sur le programme de vaccination, avec une séquence d’attribution révisée promise suite aux nouveaux conseils du Conseil consultatif national de l’immunisation (NIAC), qui est censé se rapporter aux personnes souffrant de maladies chroniques. Il promet que le déploiement ne sera limité que par l’offre «avec la prochaine phase se concentrant sur la logistique du centre de vaccination, le recrutement et le déploiement de la main-d’œuvre et l’amélioration continue de la plate-forme TIC»

Il signale que d’autres mesures visant à restreindre les voyages internationaux pourraient être en cours de route, avec d’autres mesures qui «continueront d’être avancées» et que les restrictions «devront être constamment réexaminées pour garantir que les voyages ne deviennent pas un maillon faible de notre réponse. la transmission domestique est maîtrisée ».

Certains services cliniques programmés seront réintroduits de manière «hiérarchisée et progressive» par le HSE dans les semaines à venir, si le nombre de maladies le permet.

Le plan gouvernemental décrit une gamme de plans de bien-être et de santé mentale, y compris des activités de bien-être «d’autonomisation des citoyens». Il faut demander à chaque ministère du gouvernement de préparer un plan d’action pour la prestation de services «afin d’atténuer les arriérés et d’anticiper la demande refoulée ou les besoins non satisfaits découlant des restrictions».

En ce qui concerne la police, le plan promet des patrouilles et des points de contrôle continus à haute visibilité dans les équipements publics, tandis que la Garda «effectuera des contrôles d’arrêt à l’échelle nationale» pour s’assurer que les voyageurs récemment rentrés sont mis en quarantaine et qu’une personne a dû effectuer un test PCR, ils ont fait.

Prochaines étapes

Le plan comprend une section détaillée sur les prochaines étapes, détaillant la manière dont l’État tracera un chemin à travers le reste de la pandémie. Cela signale que pendant que l’approche de niveau 5 est retenue, de nouvelles mesures sont envisagées.

Le cadre continuera de fournir «un mécanisme approprié pour guider la prise de décision, mais l’expérience des derniers mois a souligné l’importance de continuer à être appliqué de manière flexible, en adaptant les mesures pour faire face au risque pour la santé publique à un moment donné. en plus de toute considération contextuelle spécifique ».

Il y aura des «orientations sectorielles détaillées» pour les mesures qui s’appliquent à chaque niveau du cadre. L’approche sera guidée par trois «objectifs primordiaux»: réduire le nombre de cas et le maintenir à un bas niveau, terminer la vaccination «de tous ceux pour qui» et continuer à protéger les plus vulnérables, les services de santé publique, les soins sociaux, l’éducation et la garde d’enfants.

Secouer

Il souligne que l’assouplissement des mesures «devrait être lent et graduel» avec un temps suffisant entre les phases. Cependant, cela signale également une aspiration qu’une fois que les niveaux de Covid dans la communauté sont supprimés, ils peuvent être contenus grâce à une approche combinant vaccins, santé publique, tests antigéniques et conseils supplémentaires en matière de ventilation qui, promet, seront finalisés. à la fin mars. Les mesures décrites constituent un bouleversement des systèmes conçus pour contrôler la croissance du virus.

Il promet que le recrutement en santé publique sera accéléré pour tenir les promesses du budget 2021 de doubler les effectifs de la santé publique. Il indique également que «des améliorations supplémentaires» sont nécessaires dans la recherche des contacts et les tests «pour garantir que nous avons la capacité de contenir rapidement, de manière proactive et agressive les flambées d’infection».

Il dit qu’il y aura une «stratégie de dépistage agressive avec un seuil d’intervention bas» et «la prise en compte d’autres voies de référence». Il y aura «des tests et un suivi actifs des contacts étroits», le déploiement de la recherche rétrospective des contacts, «des données et des renseignements intégrés et en temps réel», et il promet des améliorations dans les délais d’exécution ainsi qu’un «passage à un système régional et organisé réponse ».

On envisagera d’élargir le programme de gestion des contacts et l’appel de la communauté pour soutenir les personnes isolant ou restreignant les mouvements, ainsi que l’utilisation accrue de logements alternatifs pour ceux qui ne peuvent pas s’isoler ou restreindre les mouvements chez eux.