Le deuxième vaccin Covid obtient l’approbation de l’UE

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé un deuxième vaccin Covid-19 pour une utilisation dans les États de l’UE, y compris l’Irlande.

Le vaccin de Moderna utilise la même nouvelle technologie d’ARNm que le vaccin Pfizer / BioNTech déjà en cours de déploiement dans l’Union européenne et nécessite également deux injections à quelques semaines d’intervalle.

L’UE a conclu un accord d’approvisionnement avec la société américaine qui lui permettra de recevoir 80 millions de doses initiales du vaccin, une fois que le vaccin aura reçu l’approbation finale de la Commission européenne. Cette décision interviendra probablement dans les prochaines 24 heures.

L’Irlande devrait recevoir un peu moins de 900 000 doses dans le cadre de cet arrangement au prorata de la population.

Il existe une option pour obtenir 80 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna, qui seront probablement prises par l’UE, qui est déjà en discussion avec Pfizer pour obtenir des doses supplémentaires de son vaccin en plus des 300 millions déjà convenus avec cette société. .

«Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle», a déclaré Emer Cooke, la femme irlandaise à la tête de l’EMA. «C’est un témoignage des efforts et de l’engagement de toutes les parties impliquées que nous ayons cette deuxième recommandation de vaccin positive juste un an après la déclaration de la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

On ne sait pas exactement quand les approvisionnements du vaccin Moderna seront disponibles en Irlande. Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré mercredi avant la décision de l’EMA qu’il prévoyait les premières livraisons du vaccin Moderna la semaine prochaine.

Le Financial Times a rapporté que le prix convenu par Moderna avec l’UE est d’environ 20 € la dose, plus élevé que le prix convenu par l’UE avec Pfizer / BioNTech et le fabricant d’autres vaccins candidats, encore non approuvés.

Contrairement à Pfizer, Moderna ne dispose pas de sa propre capacité de fabrication et s’appuiera sur une production externalisée. Le vaccin est son premier produit à obtenir l’approbation de la FDA, et maintenant de l’EMA.

La société utilise le groupe suisse Lonza pour fournir l’ARNm de son vaccin à partir de son site de Viège, le groupe pharmaceutique allemand Corden fournissant également des matières premières à partir de trois usines de ce pays.

Le vaccin sera mis au point dans des usines de remplissage / finition exploitées par l’Espagnol Laboratorios Farmacéuticos Rovi à Madrid et le Suédois Recipharma sur son site de Monts, en France.

Moderna dit qu’elle peut produire entre 500 millions et 600 millions de doses cette année, bien qu’elle espère étendre cette capacité pour fournir près d’un milliard de doses d’ici la fin de l’année. La majeure partie de sa capacité actuelle est utilisée pour approvisionner le marché américain.

L’approbation du vaccin Moderna donne un grand coup de pouce aux espoirs de l’Europe de juguler une maladie qui a infecté plus de 85 millions de personnes dans le monde et tué près de 1,9 million depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

L’Europe a commencé sa campagne de vaccination le 27 décembre, mais elle a connu un début inégal alors que les cas continuent d’augmenter à travers le continent et dans le monde, la Banque mondiale avertissant que l’augmentation des infections et les retards dans la distribution des vaccins pourraient limiter la reprise économique mondiale à seulement 1,6%. cette année.

Les autorités s’efforcent également de contenir deux autres variantes infectieuses du virus détectées en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne, qui ont entraîné une augmentation des cas.

Des prises de vue d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford sont également attendues, même si cela peut prendre quelques semaines avant leur approbation.

Après que l’EMA ait déclaré la semaine dernière qu’elle n’avait pas reçu suffisamment d’informations pour examiner le vaccin AstraZeneca / Oxford, AstraZeneca a soumis un ensemble de données «substantiel» et a déclaré qu’il travaillerait en étroite collaboration avec l’EMA pour soutenir le démarrage d’un processus de demande formel.

Le groupe pharmaceutique rival Johnson & Johnson espère également livrer ce mois-ci les résultats de son essai de vaccin de phase III Covid. – Rapports supplémentaires, Reuters / Bloomberg