La crise de Covid dans le Nord pourrait se répéter dans l’État si la situation permettait de «  devenir incontrôlable  » – Taoiseach

Le Taoiseach Micheál Martin a averti que la crise du Covid-19 dans le Nord pourrait survenir dans l’État «si nous permettons aux choses de devenir incontrôlables».

Les derniers chiffres du ministère de la Santé du Nord montrent que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux en Irlande du Nord est maintenant de 105%.

Exprimant sa solidarité avec l’Irlande du Nord où les patients étaient traités dans des rangées d’ambulances à l’extérieur des hôpitaux en raison du manque de lits et de l’incidence croissante du virus, M. Martin a déclaré que la situation y était «très, très préoccupante et préoccupante».

Il a déclaré que la question serait discutée lors de la réunion du Conseil ministériel Nord-Sud vendredi et que «nous travaillerons avec nos collègues de l’Exécutif du Nord».

Il pensait que le ministre de la Santé du Nord, Robin Swann, avait bien dirigé tout au long de la crise alors qu’il faisait face à une situation difficile.

«C’est un exécutif multipartite et cela crée ses propres défis», a-t-il déclaré.

M. Martin a ajouté que « cela illustre également la croissance exponentielle du virus une fois qu’il atteint un certain niveau critique et que nous, dans la République, devons prendre note de ce qui se passe dans le Nord en termes de comportement collectif et individuel ».

Avertissant que «chaque contact compte», il a déclaré que «ce dont nous sommes témoins en Irlande du Nord pourrait arriver ici si nous permettons aux choses de devenir incontrôlables – ce que nous n’allons pas faire».

Avec des pressions croissantes sur le service de santé d’Irlande du Nord en raison de Covid-19 et des pressions hivernales générales, le département de la santé du Nord a également signalé mercredi après-midi que 457 patients étaient actuellement traités pour le coronavirus dans les hôpitaux.

Sur ces 32 patients sont traités en soins intensifs, dont 25 sous ventilateurs.

Le département a également enregistré huit autres décès liés à Covid-19, portant le total à 1143. Il y a eu 510 nouveaux cas de virus, portant le total à 59 631 cas.

Mardi, la pression était si forte à l’hôpital de la région d’Antrim que 17 ambulances ont été placées devant l’hôpital sans place à l’intérieur pour soigner les patients. Au lieu de cela, le personnel médical les a évalués dans les ambulances.

La manipulation du COVID-19 en Irlande du Nord ne fait rien. Le service de santé est sur le point d’être débordé, mais les efforts pour empêcher la croissance des cas ont été relâchés. Boutiques, cafés, restaurants et bars servant de la nourriture sont tous ouverts. Un désastre se profile https://t.co/98KLGELo96 – Dr Gabriel Scally (@GabrielScally)

16 décembre 2020

Le Northern Trust, qui gère l’hôpital, a rapporté que mercredi matin, aucune ambulance n’attendait à l’extérieur du service des urgences (SU) de l’hôpital de la région d’Antrim.

«L’hôpital reste sous forte pression avec un total de 49 personnes aux urgences, 42 qui attendent d’être admises. Trente-deux de ces personnes attendent depuis plus de 12 heures », a déclaré une porte-parole de la fiducie.

«Ce n’est pas une situation que quiconque souhaite voir et nous nous excusons sincèrement auprès des patients concernés et de leurs familles. Le personnel travaille très dur pour essayer de gérer la situation et de maintenir le flux », a-t-elle déclaré.

Une déclaration conjointe est attendue mercredi du gouvernement britannique et des administrations d’Irlande du Nord, d’Écosse et du Pays de Galles sur la question de savoir si, comme prévu, il y aura un assouplissement supplémentaire de la réglementation Covid dans la période du 23 décembre au 27 décembre.

Fermer les restaurants

Cependant, un expert en santé publique a déclaré que l’exécutif de Stormont devrait fermer les restaurants et les bars, restreindre les achats et dire aux gens qu’il n’y aura pas de «cinq jours gratuits pour tous» à Noël.

Le Dr Gabriel Scally a déclaré que l’Irlande du Nord n’aurait pas dû lever les restrictions de Covid-19 vendredi dernier. C’était «une chose folle à faire», a-t-il déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ.

Plus tôt sur Twitter, le Dr Scally a déclaré que la gestion de la pandémie dans le Nord était une «croyance mendiante».

Il a écrit: «Le service de santé est sur le point d’être débordé, mais les efforts pour empêcher la croissance des cas ont été relâchés. Boutiques, cafés, restaurants et bars servant de la nourriture sont tous ouverts. Le désastre se profile. »

Il a dit au programme que si les politiciens ne peuvent pas se débrouiller, alors «ils sont perdus dans le Nord».

Le Dr Scally, de la Royal Society of Medicine, a déclaré que les gouvernements irlandais et britannique devraient demander aux familles de reporter les réunions familiales de Noël au solstice d’été en juin prochain.

Il a déclaré que deux jours fériés supplémentaires devraient être offerts en juin 2021 pour inciter les gens à rester à distance de leur famille au cours de la prochaine saison des vacances. D’ici là, le déploiement du vaccin aurait énormément aidé.

Il a ajouté que les divisions politiques s’opposaient à la lutte contre le virus et devaient cesser. «Il doit y avoir une approche préventive unifiée, plutôt que l’actuelle réactive», a-t-il déclaré.

‘Cauchemar’

Le président de la British Medical Association (BMA) en Irlande du Nord a averti que le service de santé du Nord est confronté à un cauchemar au cours des prochaines semaines en raison d’un «échec du leadership» au sein de l’exécutif.

Le Dr Tom Black a déclaré à News at One de la radio RTÉ que d’autres restrictions ne feraient aucune différence à ce stade. « Les dés sont jetés. »

Le Dr Black a déclaré que la BMA allait désormais «au-dessus des politiciens» pour parler directement au public pour les encourager à restreindre leurs mouvements et réduire leurs contacts sociaux.

Il y avait une réelle préoccupation concernant les problèmes auxquels le service de santé sera confronté dans les semaines à venir, a-t-il déclaré, en particulier dans les services de soins intensifs où l’on craignait que les médecins soient invités à prendre des «décisions morales et éthiques» pour lesquelles ils n’étaient pas qualifié.

Le public du Nord avait «abandonné» en raison du «manque de clarté» des décisions prises par les dirigeants politiques à Stormont, a-t-il déclaré.

Pratiquement tous les hôpitaux du Nord faisaient face à des ambulances faisant la queue à l’extérieur avec des patients pour lesquels il n’y avait pas de lits, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le service de santé du Nord devrait demander l’aide de la République, il a répondu que c’était «une conséquence inévitable».

Il pensait que le leadership avait échoué dans le Nord. En regardant vers le sud, les gens pourraient voir Leo Varadkar et Micheál Martin travailler ensemble et le public répondre aux appels aux restrictions. «C’est là que nous aurions dû être», dit-il.

Anne O’Connor, chef des opérations du HSE, a déclaré que le service de santé de la République n’était «pas dans de graves problèmes», mais a averti que, comme il y avait une augmentation des cas dans la communauté, en quelques semaines, de tels cas se traduiraient en «problèmes dans nos hôpitaux», puis en soins intensifs.

Elle a ajouté: «Il ne fait aucun doute que notre système sera sous pression en janvier.»

L’Irlande du Nord est sortie vendredi d’un verrouillage «disjoncteur» de deux semaines. Du 22 au 28 décembre, les habitants du Nord seront autorisés à voyager n’importe où au Royaume-Uni et à «faire des bulles» avec jusqu’à trois autres ménages du 23 au 27 décembre.