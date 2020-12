Mike Pompeo en quarantaine après une exposition au coronavirus

Mais les rassemblements ont été relativement peu fréquentés et Pompeo a annulé son apparition à l’un d’entre eux mardi. Et mercredi, le département a annulé les réceptions en l’honneur des diplomates étrangers qui devaient avoir lieu dans l’après-midi, selon un document vu par POLITICO.

« Le secrétaire Pompeo a été identifié comme étant entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au COVID », a déclaré mercredi un porte-parole du département d’État dans un communiqué. « Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas identifier cette personne. »

La déclaration ajoute: «Le secrétaire a été testé et est négatif. Selon [Centers for Disease Control and Prevention] directives, il sera en quarantaine. Il est étroitement surveillé par l’équipe médicale du département.

Pompeo a également annulé plusieurs autres rendez-vous cette semaine, selon des documents du gouvernement américain consultés par POLITICO. Le département d’État n’a pas répondu aux courriels mardi soir demandant des détails sur les raisons pour lesquelles le calendrier du secrétaire avait changé.

Pompeo devrait bientôt rencontrer Antony Blinken, désigné par le président élu Joe Biden au poste de secrétaire d’État. Cette réunion, dont l’heure n’a pas été confirmée par les responsables du Département d’État, se tiendra probablement virtuellement.