Holohan met en garde Covid-19 dans la «  mauvaise direction  »: 431 cas, 6 décès signalés

Il y a eu 431 nouveaux cas de Covid-19 et six autres décès liés au coronavirus signalés mercredi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Le médecin-chef a déclaré qu’il y avait «des indicateurs significatifs et inquiétants indiquant que cette maladie allait dans la mauvaise direction».

Il a déclaré que ceux-ci incluent une augmentation des taux de positivité, et que la moyenne mobile sur 5 jours a maintenant augmenté à 339 nouveaux cas quotidiens, tandis que le taux d’incidence sur sept jours est de 48,7 pour 100 000.

«L’expérience internationale récente a démontré à quelle vitesse cette maladie peut devenir incontrôlable», a-t-il déclaré.

«Ces tendances sont d’autant plus troublantes en raison de la situation délicate et précaire dans laquelle nous nous trouvons – en tant que pays, nous nous dirigeons vers une période de mixage inter-ménages et intergénérationnel généralisé», a-t-il déclaré. Les restrictions sur les voyages inter-pays et les visites en salle doivent être levées vendredi pour la période de Noël.

«C’est une opportunité idéale pour le virus de se propager et d’avoir un impact sur les personnes les plus vulnérables à ses effets les plus graves. Ne donnez pas cette chance à Covid-19: limitez vos contacts, donnez la priorité aux personnes que vous rencontrez et restons vigilants pour que nous puissions traverser cela ensemble », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que Nphet se réunirait jeudi pour examiner la situation épidémiologique.

Le nombre total de décès liés au Covid-19 dans l’État est désormais de 2 140 et le nombre total de cas confirmés est de 77 197. Il y a eu 22 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures et à 14 heures mercredi, 207 patients de Covid-19 sont hospitalisés, dont 30 en USI. Parmi les cas notifiés le mercredi, 67% sont âgés de moins de 45 ans. Les cas comprenaient 134 à Dublin, 53 à Donegal, 24 à Cavan, 24 à Louth et 22 à Mayo. L’incidence la plus élevée sur 14 jours pour 100000 se trouve dans le Donegal (87,9), suivi de Louth (201,7), Kilkenny (197,5), Carlow (156,3) et Cavan (147)

Plus tôt, le Taoiseach Micheál Martin a averti que la crise du Covid-19 dans le Nord pourrait se produire dans l’État «si nous permettons que les choses deviennent incontrôlables».

Exprimant sa solidarité avec l’Irlande du Nord où les patients étaient traités dans des rangées d’ambulances à l’extérieur des hôpitaux en raison du manque de lits et de l’incidence croissante du virus, M. Martin a déclaré que la situation y était «très, très préoccupante et préoccupante».

M. Martin a ajouté que « cela illustre également la croissance exponentielle du virus une fois qu’il atteint un certain niveau critique et que nous, dans la République, devons prendre note de ce qui se passe dans le Nord en termes de comportement collectif et individuel ».

Avertissant que «chaque contact compte», il a déclaré que «ce dont nous sommes témoins en Irlande du Nord pourrait arriver ici si nous permettons aux choses de devenir incontrôlables – ce que nous n’allons pas faire».

Les derniers chiffres du ministère de la Santé du Nord montrent que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux en Irlande du Nord est désormais de 105%. Le département a également enregistré huit autres décès liés à Covid-19, portant le total à 1143. Il y a eu 510 nouveaux cas de virus, portant le total à 59 631 cas.

Pendant ce temps, le président du groupe de travail sur les vaccins de l’État a déclaré que tous les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers pourraient être vaccinés d’ici la mi à la fin du mois de février, selon une modélisation provisoire.

Le professeur Brian MacCraith a déclaré au comité de santé d’Oireachtas que, bien que ce ne soit pas un objectif ou un modèle cible, il avait été entrepris de différents taux d’arrivée des vaccins, du personnel disponible pour administrer les vaccins et du nombre de personnes dans des établissements de soins résidentiels dans l’État – un catégorie qui comprend les maisons de retraite.

Il a déclaré qu’il existe près de 600 installations de ce type dans le pays, avec quelque 78 000 résidents et employés qui y vivent.

«Si vous regardez ces chiffres et que vous regardez cette cohorte initiale de vaccinateurs, vous pouvez commencer à penser que cette cohorte pourrait terminer ses vaccinations d’ici la mi-février à la fin février, par exemple», a-t-il déclaré au Fine Gael TD Colm Burke. en soulignant que cela dépendrait à son tour du nombre de vaccins arrivant.

Le professeur MacCraith a également confirmé que l’on s’attend actuellement à ce que plusieurs «expéditeurs» du vaccin Pfizer Covid-19 arrivent dans l’État avant la fin de l’année, chacun contenant environ 5 000 doses. Bien qu’il ait déclaré qu’il n’y avait pas de «confirmation absolue» sur les chiffres, poussé par le porte-parole du Sinn Féin pour la santé, David Cullinane, il a déclaré qu’avant la fin de l’année civile, on s’attend à ce que de «petits multiples» de ce nombre soient livrés.

«Si vous prenez ces 4 875 (doses) par expéditeur, nous nous attendrions à un petit nombre d’expéditeurs. Ça peut être un, ça peut être deux. Nous ne le savons pas encore exactement, cela n’a pas été confirmé ».

Les régulateurs européens examineront le vaccin Covid-19 de PfizerBioNTech SE la semaine prochaine, plus tôt que prévu initialement, dans un contexte de pression croissante pour accélérer l’approbation du vaccin. Un comité de l’Agence européenne des médicaments se réunira lundi pour examiner le vaccin après avoir reçu plus de données de la part des développeurs, a déclaré mardi le chien de garde des médicaments dans un communiqué. Une fois qu’une recommandation est formulée, la Commission européenne devrait décider si elle doit effacer le tir en quelques jours. L’annonce signifie que les premiers résidents de l’UE seront probablement vaccinés avant la fin de l’année, a écrit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans un tweet.