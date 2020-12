Covid-19: l’Irlande du Nord entrera en lock-out de six semaines après la Saint-Étienne

L’Irlande du Nord va de nouveau en lock-out pendant six semaines juste après minuit la nuit de Noël, a décidé le Northern Executive.

Le jour où 12 autres décès de Covid-19 ont été signalés en Irlande du Nord, les nouvelles restrictions ont été motivées par l’augmentation continue de l’incidence du coronavirus malgré les récentes deux semaines supplémentaires de verrouillage qui se sont terminées vendredi dernier.

Après avoir signé les nouvelles restrictions avec ses collègues ministres jeudi soir, la vice-première ministre Michelle O’Neill a déclaré que la situation était «assez désastreuse».

«D’après les cas positifs que nous voyons chaque jour, il est très clair qu’une intervention urgente était nécessaire», a-t-elle déclaré.

«Je pense que le service de santé serait complètement écrasé en janvier si nous n’intervenions pas maintenant», a-t-elle ajouté.

Le bilan des morts de Covid-19 dans le Nord s’élève désormais à 1154. Le département de la santé a également enregistré 656 nouveaux cas de coronavirus jeudi, portant le total depuis le déclenchement de la pandémie en mars à 60287.

Les pressions sur les hôpitaux restent également élevées. Jeudi, le taux d’occupation des lits d’hôpital était de 104%.

Il y avait 460 patients recevant un traitement Covid-19 avec 32 en soins intensifs et 26 d’entre eux sous ventilateurs.

Propositions « robustes »

C’est dans ce contexte que les ministres exécutifs se sont réunis jusqu’à jeudi soir pour examiner une série de propositions «robustes» du ministre de la Santé du parti unioniste d’Ulster, Robin Swann, afin de réduire l’incidence toujours élevée du virus dans le Nord.

Après environ quatre heures de discussions, l’exécutif a décidé que l’Irlande du Nord devait retourner en lock-out après la Saint-Étienne.

Cette période sera de six semaines, mais elle sera revue après quatre semaines.

Les restrictions entraîneront une fois de plus la fermeture d’une grande partie des secteurs de l’hôtellerie, de la vente au détail et des loisirs. Cela signifiera qu’il n’y aura pas de soldes après Noël ou le Nouvel An.

Les services de proximité tels que les coiffeurs et les esthéticiennes fermeront, tout comme les pubs, les restaurants et les cafés, même s’ils seront autorisés à offrir des plats à emporter.

Les centres de jardinage et les quincailleries qui étaient auparavant autorisés à ouvrir doivent fermer sous ces restrictions. Les services click-and-collect des magasins et magasins non essentiels, qui étaient autorisés lors du dernier verrouillage, seront également interdits.

Les licences hors licence doivent fermer à 20 heures.

Les ministres ont également décidé de «durcir» la première semaine du verrouillage du 26 décembre au 2 janvier qui voit normalement de nombreux événements sportifs tels que les courses de chevaux et les rencontres de football. Tout cela sera annulé au cours de cette semaine.

Les églises peuvent rester ouvertes pour la prière et les services du dimanche. Seulement 25 personnes seront autorisées à assister aux mariages et aux funérailles.

Les écoles doivent ouvrir après les vacances de Noël, même si cette décision pourrait être réexaminée.

Les arrangements spéciaux «Noël bouillonnant» du 23 au 27 décembre, où jusqu’à trois ménages peuvent se réunir, resteront en vigueur.

Pour mesurer les pressions actuelles sur le service de santé du Nord jeudi, le service d’ambulance de la République a proposé de fournir des ambulances supplémentaires pour aider le service d’Irlande du Nord.

Il est prévu qu’ils opéreront à Belfast, Craigavon ​​et Lisburn.

Le directeur général du service d’ambulance du Nord, Michael Bloomfield, a déclaré que cette décision était «relativement inhabituelle» et reflétait les pressions subies par son service.

Cela faisait suite à l’incident survenu mardi à l’hôpital de la région d’Antrim, lorsque 17 ambulances faisaient la queue à l’extérieur de l’hôpital sans place à l’intérieur pour soigner les patients. Au lieu de cela, le personnel médical s’est occupé d’eux dans les ambulances.