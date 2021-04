Conor Pope: Que se passe-t-il chez KBC et qu’est-ce que cela signifie?

Alors, une autre banque mord la poussière alors?

Eh bien, en quelque sorte. KBC a annoncé son intention de quitter la République après plus de quatre décennies d’activités commerciales ici et est déjà en pourparlers avancés pour vendre ses prêts et dépôts productifs à la Bank of Ireland. Il «examine également les options de désinvestissement» de ses prêts improductifs et les vendra très probablement à un fonds de créances en difficulté à l’étranger.

Est-ce une affaire conclue?

La Bank of Ireland et KBC ont atteint ce que l’on appelle un «mémorandum d’accord», mais aucun accord n’a encore été conclu, même si cela semble probable étant donné la volonté des deux parties de passer outre la ligne.

KBC n’est pas la première banque à monter des bâtons ces derniers temps?

Non, cette décision intervient à peine huit semaines après que le prêteur britannique NatWest ait mis l’Ulster Bank dans une liquidation ordonnée, affirmant qu’elle avait eu du mal à faire un rendement acceptable dans un environnement de taux d’intérêt bas et aussi un environnement où les banques doivent détenir des niveaux beaucoup plus élevés de capital contre des prêts que le prêteur européen moyen.

Est-ce également à blâmer pour le déménagement de KBC?

Eh bien, certainement, la nature du marché ici n’est pas trop attrayante pour les banques. Dans sa déclaration de vendredi matin, il a déclaré qu’il agissait en raison d’un «contexte opérationnel difficile». Le ministre des Finances Paschal Donohoe a déclaré que le plan de sortie de KBC faisait partie d’un fil conducteur qui voit les grandes institutions financières multinationales quitter les petits marchés comme l’Irlande pour concentrer leurs efforts sur des marchés plus vastes où elles peuvent gagner plus d’argent.

Le déménagement était-il prévu?

Non, pas vraiment. Alors que le mouvement de l’Ulster Bank avait été largement signalé pendant un temps considérable, la décision de la KBC a été décrite par de multiples sources utilisant des travaux comme la surprise, le choc et la bombe. KBC et Bank of Ireland sont en pourparlers depuis février. On pense qu’ils ont été lancés par la Bank of Ireland. Le ministre des Finances savait depuis le début de la semaine qu’un accord était en cours, mais il n’a été officiellement informé vers 21 heures que jeudi soir.

Quelle est la taille de KBC?

C’est assez gros. Il est en Irlande depuis 1978 et compte environ 320 000 clients ici. Il détient 8,9 milliards d’euros de prêts productifs et 1,4 milliard d’euros de prêts douteux, principalement des prêts hypothécaires, et détient actuellement une part d’environ 12,6 pour cent du marché hypothécaire irlandais. Elle dispose également d’environ 5 milliards d’euros de dépôts et emploie environ 1 400 personnes.

Quelle différence le départ de la banque m’apportera-t-il?

Eh bien, à très court terme, presque aucun, même si vous êtes un client. Les banques n’ont pas tendance à quitter les marchés rapidement, vous n’aurez donc rien à faire dans les jours et les semaines à venir. Cela prend généralement des années pour qu’un processus comme celui-ci se déroule. Cela peut cependant être une autre histoire à long terme. Cette décision – si elle se produit – réduira le nombre de banques de détail dans la République à seulement trois, contre cinq au début de l’année. À l’apogée du Tigre celtique, le nombre de banques en concurrence pour notre argent était plus proche de 10.

Cela ne sonne pas bien?

Non, ce n’est pas vraiment Un manque de concurrence dans le secteur signifiera que les banques restantes n’auront pas à travailler aussi dur pour notre entreprise.

Je suis sur le point de retirer une hypothèque avec KBC, suis-je snooké?

Absolument pas. Il y a quelques points qui méritent d’être soulignés ou répétés. Tout d’abord, aucun accord n’est conclu et KBC pourrait finir par rester ici. Deuxièmement, quelle que soit la transaction que vous concluez actuellement, celle-ci devra être honorée par celui qui reprend le portefeuille de prêts.

J’ai l’approbation en principe, cela sera-t-il honoré?

Oui, il sera.

Je commence à peine à chercher un crédit immobilier, je suppose que je peux oublier KBC?

Encore une fois, absolument pas. La banque offre certains des meilleurs taux hypothécaires sur le marché irlandais et est toujours à la recherche de nouvelles affaires et cela vaut certainement la peine d’être pris en compte lors de la recherche d’un prêt hypothécaire. Au risque de se répéter, tout prêteur qui reprend les prêts de KBC devra respecter les mêmes termes et conditions.

Et mes économies?

Quiconque a des dépôts jusqu’à 100 000 € auprès de KBC les bénéficiera du système de garantie des dépôts, mais selon Darragh Cassidy du site de comparaison de prix Bonkers.ie, «trouver une nouvelle maison pour votre épargne pourrait être difficile car les banques sont inondées de dépôts. en ce moment et je n’en veux plus ». Il souligne que si vous avez un compte courant chez KBC «il est peu probable que celui-ci soit vendu à un autre fournisseur – votre compte sera finalement fermé et vous devrez trouver vous-même un nouveau logement pour votre entreprise».

Et cela sera-t-il facile?

Eh bien, Cassidy dit que même après les sorties prévues d’Ulster Bank et de KBC, «il existe huit autres fournisseurs de comptes courants en Irlande, plusieurs fournisseurs de cartes de crédit et huit autres prêteurs hypothécaires. Ainsi, le choix et la meilleure valeur, bien qu’en diminution, sont toujours disponibles si les consommateurs sont prêts à prendre le temps de comparer le marché et de faire des recherches ».