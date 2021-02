Coronavirus: comment fonctionnera le déploiement du vaccin pour les plus de 70 ans

Un plan récemment convenu entre l’Organisation médicale irlandaise (IMO) et le HSE verra les médecins généralistes administrer des vaccins à environ 490 000 personnes âgées de plus de 70 ans dans les mois à venir.

Les personnes âgées de plus de 85 ans seront la première cohorte à recevoir leur vaccination dans la communauté, le déploiement devant commencer la semaine prochaine.

J’ai plus de 85 ans; quand serai-je contacté pour un vaccin? Qui me contactera?

Environ 72 000 personnes âgées de plus de 85 ans et vivant dans la communauté seront invitées par leur médecin généraliste local à recevoir leur vaccin au cours des prochaines semaines. Les cabinets médicaux prennent en charge l’administration et informeront les patients de leurs rendez-vous pour les vaccins. Les vaccins doivent arriver dans les cliniques généralistes et les centres de vaccination à partir du lundi 15 février.

Le Dr Denis McCauley, président du comité des omnipraticiens de l’OMI, a déclaré que de nombreux médecins de famille avaient déjà pris contact avec des patients de ce groupe pour les amener à se préinscrire. Les généralistes n’ont pas encore reçu de confirmation des dates exactes de livraison pour leurs cliniques, a-t-il déclaré, ajoutant: «Dès que le médecin généraliste connaîtra la date de livraison du vaccin, il contactera le patient pour convenir du consentement et de l’heure.»

Le Dr Jonathan Egan, du Carrick Medical Center à Co Leitrim, a déclaré que sa clinique avait commencé à trier les patients par catégories d’âge, mais n’avait pas encore notifié les rendez-vous au groupe de plus de 85 ans.

«On dirait que ce sera la dernière minute. Nous attendons de plus amples informations pour savoir quels vaccins nous recevrons quand. Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à recruter des gens », a-t-il dit, ajoutant qu’il s’attendait à plus de clarté dans les jours à venir.

Est-ce que je vais le faire à ma clinique généraliste ou dans un centre de vaccination?

La majorité des personnes âgées recevront le vaccin dans leur cabinet de médecin généraliste. Cependant, si votre cabinet de médecin généraliste compte moins de 200 personnes de plus de 70 ans – environ 400 cabinets – sur son registre, il vous sera demandé de vous rendre dans un centre de vaccination géré par un médecin généraliste ou dans une clinique plus grande de votre région.

Il y aura trois centres de vaccination dirigés par des médecins généralistes pour administrer le vaccin aux plus de 70 ans, le premier devant être ouvert au théâtre Helix de l’Université de Dublin, où les patients attachés à 121 cabinets à travers la capitale recevront leurs vaccins. Les autres centres doivent être établis à Cork et à Galway. En dehors des centres urbains, les cliniques de généralistes comptant moins de 200 patients de plus de 70 ans «s’associeront» à un plus grand cabinet voisin. Même si vous êtes invité à vous rendre dans un centre de vaccination ou dans un cabinet de médecin généraliste voisin, les invitations, la réservation et l’inscription seront toujours gérées par votre propre clinique de médecin généraliste.

Quels dispositifs de distanciation sociale sont en place dans les centres?

Les cliniques de médecine générale ont fonctionné tout au long de la pandémie, mais avec une réduction des rendez-vous en personne. Le Dr Greg Kelly, du Kelly Henry Medical Center à Co Roscommon, a déclaré que toutes les précautions étaient prises pour garantir que les patients étaient à l’abri du virus et que les rendez-vous étaient échelonnés pour assurer un contact social minimal. Il a dit que les patients seraient gardés sous surveillance pendant 15 minutes après avoir reçu leurs vaccins.

Les centres de vaccination de masse fonctionneront avec des couloirs et des cabines pour s’assurer que la distance sociale peut être respectée. Des photos du centre de vaccination établi à l’hôtel de ville de Cork montrent que chaque cabine de vaccination est cloisonnée pour minimiser les contacts sociaux.

J’ai des problèmes de mobilité et je suis cocooning depuis des mois. Puis-je faire venir mon médecin généraliste ou mon vaccinateur chez moi?

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré lundi que les vaccinateurs se rendraient au domicile des personnes si «absolument nécessaire». Pendant ce temps, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que le transport pourrait être organisé pour amener certaines personnes âgées aux cliniques en utilisant les autorités locales ou les forces de défense. M. Reid a déclaré que le HSE envisageait des moyens d’apporter les vaccins aux foyers et a promis aux personnes qui étaient immobiles à la maison qu’elles «ne seront pas laissées pour compte».

Quel vaccin vais-je recevoir? Quelle est la différence entre Pfizer et Moderna?

Les patients n’auront pas le choix entre le vaccin Pfizer-BioNTech ou le vaccin Moderna, qui se sont tous deux avérés efficaces chez les personnes âgées. Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a conseillé la semaine dernière que les plus de 70 ans reçoivent les vaccins Pfizer ou Moderna plutôt que le vaccin Oxford AstraZeneca, car il y avait un manque de données sur son efficacité dans les groupes plus âgés.

Les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux doses pour obtenir une immunité complète. Les deux vaccins utilisent une nouvelle technologie de vaccin à ARN messager (ARNm) qui envoie des instructions génétiques à la cellule du corps pour produire des anticorps contre le coronavirus. Les deux se sont avérés efficaces pour prévenir les maladies graves dans la grande majorité des cas. Les données des essais cliniques montrent que deux injections du vaccin Pfizer offrent une protection à 95% contre Covid-19, tandis que le vaccin à deux doses de Moderna est efficace à 94,5%.

Quand vais-je recevoir mon deuxième vaccin et comment cela sera-t-il organisé?

Les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent tous deux deux doses espacées d’environ 28 jours. Les médecins espèrent que tous les plus de 85 ans auront reçu leur premier vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna d’ici le 8 mars, la deuxième dose étant administrée un mois après la première. Encore une fois, il appartiendra aux médecins généralistes d’organiser et de programmer les doses, de sorte que les personnes en attente de leur deuxième vaccin devraient s’attendre à être notifiées par leur médecin local.

Je suis dans la tranche d’âge suivante – 70 à 84 ans. Quand serai-je vacciné?

Une fois que tout le monde dans la catégorie des plus de 85 ans a reçu son premier vaccin, le prochain objectif est de continuer avec le barème d’âge. Cela signifie que les personnes âgées de 70 à 84 ans devraient commencer à recevoir leur première dose après le 8 mars, ce qui devrait être terminé d’ici la mi-avril. Le HSE a déclaré que toutes les personnes de plus de 70 ans auraient dû recevoir leur deuxième dose à la mi-mai.