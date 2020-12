Coronavirus: les restrictions pourraient revenir peu après Noël

Le gouvernement devrait envisager de réintroduire certaines restrictions dès le 28 décembre après les avertissements des experts de la santé publique selon lesquels les infections à Covid-19 ont commencé à augmenter fortement.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré jeudi soir que la période prévue d’assouplissement des restrictions – qui commence vendredi – serait écourtée après les avertissements de l’équipe nationale des urgences de santé publique et une réunion avec le médecin-chef, le Dr Tony Holohan.

Les responsables ont déclaré qu’aucune décision ne serait prise par le gouvernement avant la semaine prochaine, mais on s’attendait de plus en plus à ce que les restaurants et les pubs servant de la nourriture, ouverts depuis début décembre, soient de nouveau fermés dans les jours suivant Noël.

Les règles sur les visites à domicile sont également susceptibles d’être renforcées, les visiteurs d’un seul autre ménage étant autorisés, au lieu de trois ménages à partir de vendredi. Il est entendu que les experts en santé publique sont très préoccupés par d’éventuelles infections le soir du Nouvel An et que les pubs et les restaurants pourraient être fermés dans les jours précédents, le 28 décembre étant mentionné comme date possible.

Cette décision intervient après que Nphet a annoncé jeudi soir 484 nouveaux cas de Covid-19 et trois autres décès.

Le nombre de reproduction, une mesure du nombre d’autres personnes infectées par un cas, se situe désormais entre 1,1 et 1,3, selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Estimations de janvier

Si cela continue, il pourrait y avoir 700 à 1 200 cas par jour d’ici la deuxième semaine de janvier, a-t-il déclaré.

Le niveau des hospitalisations reste cependant relativement bas. Jeudi après-midi, il y avait 200 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 31 en USI. Il y a eu 30 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Mais le Dr Holohan a déclaré que le virus se propageait dans tout le pays, dans tous les groupes d’âge.

«Nous recevons maintenant des rapports de flambées importantes dans les milieux sociaux, y compris les lieux de travail, les fêtes de Noël et les funérailles. Je ne saurais trop insister sur l’importance de limiter vos interactions maintenant. Les conséquences de ne pas le faire seront une croissance exponentielle en janvier, une augmentation substantielle des hospitalisations et des risques pour la vie. »

Ceux qui ont l’intention de rendre visite à des parents plus âgés la semaine prochaine doivent réduire leurs contacts maintenant, a averti le professeur Martin Cormican, responsable national du contrôle des infections du Health Service Executive.

«Si vous prenez des risques ce week-end et que vous rendez visite à des parents plus âgés la semaine prochaine, vous mettez leur vie en danger», a-t-il déclaré.

Regard sur l’Europe

«Ne rencontrez à l’intérieur que des personnes en qui vous avez confiance dans votre vie», dit-il. «Quand ils arrivent, accueillez-les avec de l’alcool. Cette fois, ce sera du gel pour les mains.

Bien qu’une augmentation du nombre de cas n’était pas inattendue après la levée des restrictions au début du mois, il est entendu que les avertissements des experts en santé publique se sont accentués ces derniers jours.

Les ministres surveillent également les développements en Europe, où de nombreux pays se dirigent vers un autre verrouillage alors que les infections montent en flèche. Jeudi, l’exécutif d’Irlande du Nord a également annoncé qu’un autre verrouillage commencerait la semaine prochaine. Une fois que les magasins, bars et restaurants ferment pour Noël, ils ne rouvriront qu’en février, a déclaré l’exécutif.

La vice-première ministre Michelle O’Neill a décrit la situation comme «assez désastreuse».

La situation dans le service de santé du Nord a continué de se détériorer. Les ambulanciers paramédicaux du Service national d’ambulance de la République ont été invités à aider leurs collègues d’Irlande du Nord en raison des pressions croissantes exercées sur le service.

Un certain nombre d’équipes devraient travailler à Belfast et dans d’autres villes du Nord, car un nombre élevé de cas de virus met les hôpitaux sous une pression croissante.

L’Irlande du Nord a enregistré jeudi 12 autres décès liés à Covid et 656 cas positifs.

Le gouvernement examinera également une recommandation du Nphet selon laquelle les voyages entre les comtés devraient être limités après Noël et avant le réveillon du Nouvel An, et que les gens soient priés de rester à nouveau dans leur comté pour empêcher la propagation de Covid-19 à la lumière de l’augmentation des nouveaux cas.

Dans le cadre du plan existant visant à assouplir les restrictions pendant la période des fêtes, les gens étaient à nouveau autorisés à voyager entre les comtés à partir de vendredi, permettant aux gens de voyager pour voir leurs parents et leurs proches à Noël.