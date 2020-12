Il y a eu «trop de contacts sociaux» au cours des deux dernières semaines, et le taux de reproduction du coronavirus est probablement supérieur à 1,3, a déclaré vendredi le médecin-chef Tony Holohan.

Le Dr Holohan s’exprimait après qu’il est apparu que le gouvernement envisageait de réintroduire certaines restrictions dès le 28 décembre à la suite des avertissements d’experts de la santé publique selon lesquels les infections à Covid-19 avaient commencé à augmenter fortement.

Le Dr Holohan a déclaré que les contacts sociaux avaient «considérablement augmenté» au cours des sept derniers jours, mais qu’ils devaient être réduits pour éviter de plus grands risques liés à Covid-19.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré jeudi soir que la période prévue d’assouplissement des restrictions – qui commence vendredi – serait écourtée après les avertissements de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) et une réunion avec le Dr Holohan.

Il y avait une très forte probabilité que les pubs et les restaurants ne soient pas ouverts pour le Nouvel An, a déclaré M. Martin vendredi à Newstalk Breakfast. M. Martin a déclaré que dans le cadre du niveau 3 + proposé, les restrictions à introduire après Noël, la construction et la vente au détail non essentielles resteraient, mais que des services tels que les coiffeurs devraient être surveillés.

Les responsables ont déclaré qu’aucune décision ne serait prise par le gouvernement avant la semaine prochaine, mais on s’attend de plus en plus à ce que les restaurants et les pubs qui servent de la nourriture, qui sont ouverts depuis le début du mois de décembre, soient de nouveau fermés dans les jours après Noël.

Les règles sur les visites à domicile sont également susceptibles d’être renforcées, les visiteurs d’un seul autre ménage étant autorisés, au lieu de trois ménages à partir de vendredi. Avec l’inquiétude concernant les infections, les pubs et les restaurants du réveillon du Nouvel An pourraient être fermés dès le 28 décembre.

Le Dr Holohan a nié que tout secteur soit «choisi», mais a ajouté que le plus d’interactions dans les milieux sociaux où l’alcool était consommé conduit les gens à être moins prudents quant au respect des conseils et au respect des distances.

S’exprimant sur Morning Ireland de la radio RTÉ, les données ont montré que les contacts sociaux avaient considérablement augmenté ces derniers jours et qu’il était nécessaire de réduire les opportunités de contact social, en particulier à l’intérieur.

Il était difficile de maintenir les conseils de santé publique lorsque la consommation d’alcool entrait en jeu, a-t-il averti. Si l’occasion se présentait, le virus se transmettrait très rapidement. Il était encore temps de prendre des mesures pour arrêter la hausse des cas de Covid-19, de sorte que de nouvelles restrictions n’auraient pas à être imposées, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans Newstalk Breakfast, le Dr Holohan a averti que le pays ne pouvait pas se permettre de «faire» Noël ou le Nouvel An de la manière habituelle.

«Nous pensons qu’il est clair avec le changement de l’infection que nous avons en ce moment, avec Noël au coin de la rue, que nous, en tant que pays, ne pouvons pas nous permettre de faire Noël et ensuite le Nouvel An comme nous le faisons normalement.

«Nous devons faire quelque chose si nous voulons éviter une poussée d’infection en janvier. Nous pensons que la durée pendant laquelle nous passons aujourd’hui à un ensemble d’arrangements de Noël, la durée intégrant à la fois Noël et le Nouvel An, avec ce qui est arrivé à la maladie au cours des dix à 15 derniers jours, est tout simplement trop longue. .

«L’alcool, soyons honnêtes, est un défi particulier pour nous dans ce pays, un défi particulier pour maintenir la distanciation sociale et des normes élevées de comportement en matière de santé publique», a-t-il déclaré.

Le Dr Holohan a déclaré que si le modèle actuel de transmission se poursuivait, la capacité de maintenir les services publics essentiels tels que la garde d’enfants, l’éducation et la santé serait mise en danger.

M. Martin a réitéré son appel pour que le public se comporte comme s’il avait le virus afin de ne pas le transmettre à d’autres. Les gens pouvaient encore se rencontrer, ils avaient juste besoin de garder leurs distances. «Vous pouvez interagir avec les gens, il suffit de regarder la nature de cet engagement.»

Il a dit qu’il était important que le gouvernement trouve le juste équilibre, qu’il voulait offrir aux gens un Noël «significatif», mais que les gens devaient se préoccuper d’eux-mêmes, a-t-il dit.

M. Martin a nié que le gouvernement et Nphet «alarmistes» avec leurs avertissements sur les taux de transmission. Le gouvernement allait «prendre en compte» les conseils du NPHET, a-t-il déclaré. Il avait reçu «un avertissement» du Dr Holohan et il s’était par la suite entretenu avec les deux autres chefs de parti de la coalition. Les représentants du gouvernement travailleront pendant le week-end sur des plans pour s’assurer qu’il y avait un coussin pour soutenir les entreprises.

Le Taoiseach a déclaré qu’il souhaitait agir tôt pour éviter de se retrouver dans une situation comme en Irlande du Nord et comme cela avait été vu ailleurs en Europe. Pour le moment, les hôpitaux irlandais résistaient bien et avaient réussi à maintenir des services non-Covid lors du dernier verrouillage. «Nous apprenons tout le temps.

Cette décision intervient après que Nphet a annoncé jeudi soir 484 nouveaux cas de Covid-19 et trois autres décès. Le nombre de reproduction, une mesure du nombre d’autres personnes infectées par un cas, se situe désormais entre 1,1 et 1,3, selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Estimations de janvier

Si cela continue, il pourrait y avoir 700 à 1 200 cas par jour d’ici la deuxième semaine de janvier, a-t-il déclaré.

Les ministres surveillent également les développements en Europe, où de nombreux pays se dirigent vers un autre verrouillage alors que les infections montent en flèche. Jeudi, l’exécutif d’Irlande du Nord a également annoncé qu’un autre verrouillage commencerait la semaine prochaine. Une fois que les magasins, bars et restaurants ferment pour Noël, ils ne rouvriront qu’en février, a déclaré l’exécutif.

La vice-première ministre Michelle O’Neill a décrit la situation comme «assez désastreuse».

Le gouvernement examinera également une recommandation du Nphet selon laquelle les voyages entre les comtés devraient être limités après Noël et avant le réveillon du Nouvel An, et que les gens soient priés de rester à nouveau dans leur comté pour empêcher la propagation de Covid-19 à la lumière de l’augmentation des nouveaux cas.

Dans le cadre du plan existant visant à assouplir les restrictions pendant la période des fêtes, les gens étaient à nouveau autorisés à voyager entre les comtés à partir de vendredi, permettant aux gens de voyager pour voir leurs parents et leurs proches à Noël.