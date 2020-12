Le Premier ministre slovaque est testé positif au coronavirus

Le Premier ministre slovaque Igor Matovič a été testé positif pour le coronavirus, a annoncé vendredi son bureau.

Matovič est le deuxième dirigeant de l’UE à être testé positif cette semaine après que le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 jeudi. Tous deux ont assisté au sommet du Conseil européen de la semaine dernière.

Le président du Conseil, Charles Michel, et les dirigeants de la Belgique, de l’Irlande, du Luxembourg, du Portugal et de l’Espagne faisaient partie de ceux qui sont entrés en isolement lorsqu’ils sont entrés en contact étroit avec Macron lors du sommet. L’Irlande Micheál Martin, Le Portugais António Costa et le Pedro Sánchez ont depuis testé négatif.

Au cours du week-end, le ministre slovaque de l’Agriculture a été testé positif.