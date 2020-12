Nphet conseille aux restaurants de se limiter aux plats à emporter et aux livraisons uniquement après Noël

L’équipe nationale d’urgence de santé publique a conseillé au gouvernement de fermer les restaurants et les pubs gastronomiques aux plats à emporter et aux livraisons uniquement après Noël pour freiner la propagation du Covid-19.

L’équipe a recommandé des restrictions supplémentaires pour le secteur de l’hôtellerie et la réduction des visites à domicile de deux à un autre ménage à partir du 28 décembre afin de réduire les nouvelles infections.

Les restrictions recommandées remettraient le pays sur des restrictions renforcées de niveau 3 avec une interdiction de voyager entre les comtés à nouveau introduite pour réduire la circulation des personnes.

Nphet informe que les magasins non essentiels peuvent rester ouverts après Noël.

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré vendredi que le gouvernement était «très disposé» à accepter les conseils de Nphet, énoncés dans une lettre reçue jeudi, et à procéder à des «restrictions importantes» sur le secteur de l’hôtellerie avant le réveillon du Nouvel An.

M. Martin s’est arrêté avant de divulguer la date à laquelle les nouvelles restrictions pourraient être introduites après Noël avant la réunion du gouvernement mardi prochain pour examiner les conseils de Nphet.

À la suite d’une réunion virtuelle du Conseil ministériel Nord-Sud, le Taoiseach a déclaré que Nphet «proposait des restrictions importantes sur l’hospitalité avant le réveillon du Nouvel An».

«Le gouvernement est prêt à accepter cette recommandation, mais le gouvernement doit en discuter et nous déciderons finalement mardi», a-t-il déclaré.

«Mais compte tenu de l’augmentation des chiffres au cours de la semaine dernière – et ils augmenteront à nouveau aujourd’hui – nous sommes très disposés à accepter le conseil que Nphet nous a donné en termes d’avancer cette date avant le réveillon du Nouvel An, ce qui impliquera des restrictions supplémentaires sur hospitalité. »

M. Martin a reconnu que c’était «très grave» pour le secteur hôtelier et le gouvernement «est prêt à soutenir le secteur hôtelier pendant cette période très, très difficile.»

«Nous sommes très disposés à agir conformément aux conseils que nous recevons de Nphet», a-t-il déclaré.

Le gouvernement peut décider de reporter les restrictions au 30 décembre en fonction du nombre de nouveaux cas d’ici la réunion du Cabinet de la semaine prochaine, mais on s’attend à ce que des restrictions soient introduites avant le réveillon du Nouvel An en raison de préoccupations concernant la mixité sociale cette nuit-là.

Il peut décider de garder ouverte la possibilité d’autoriser les repas en plein air pour les restaurants et les pubs gastronomiques qui peuvent accueillir des convives dans des espaces extérieurs chauffés, en reconnaissant l’impact que les verrouillages et fermetures d’entreprises ont eu sur le secteur au cours de la pandémie.

Il est entendu que la lettre du Nphet a exprimé des inquiétudes concernant les taux d’incidence du virus à cinq, sept et 14 jours et l’augmentation du nombre de reproduction entre 1,1 et 1,3, ce qui signifie que le virus se propage avec entre 11 et 13 nouvelles infections pour chaque 10 caisses.

Nphet a fait part de ses inquiétudes dans la lettre selon laquelle les infections augmentent dans toutes les cohortes d’âge, contrairement à la deuxième vague où les nouveaux cas concernaient principalement des personnes plus jeunes au départ, et a souligné les risques de propagation du virus lors de réunions familiales à Noël.

L’équipe de santé publique s’est déclarée préoccupée par la situation avec le niveau élevé de cas de Covid-19 en Irlande du Nord comme exemple de la façon dont les infections à coronavirus peuvent augmenter rapidement.

Les détails des recommandations du Nphet sont apparus à la veille d’un nouvel assouplissement des restrictions depuis la levée des restrictions de niveau 5 de six semaines au début de décembre.

Dans le cadre de la dernière phase d’assouplissement des restrictions, à partir de vendredi, les voyages inter-comtés sont autorisés de Noël au 6 janvier et les gens sont autorisés à recevoir des visiteurs chez eux de deux autres ménages pour permettre aux familles et aux amis de se mélanger pendant la période des fêtes.