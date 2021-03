Accord sali: le Royaume-Uni défie l’interdiction de l’UE sur la saleté britannique sur les plantes expédiées en Irlande du Nord

DUBLIN – Un autre jour, une autre décision unilatérale britannique de se retirer des règles du marché unique de l’UE impliquant l’Irlande du Nord.

Le bureau britannique d’Irlande du Nord a confirmé vendredi à POLITICO que, avec effet immédiat, de nombreux produits contenant de la terre sont à nouveau dédouanés pour être expédiés auprès de fournisseurs britanniques.

Cette décision – demandée pendant des semaines à des entreprises telles que les pépinières privées de leur stock britannique normal – viole l’interdiction de longue date de l’UE d’importer des produits contenant de la terre en provenance de l’extérieur du bloc.

Depuis le 1er janvier, lorsque la Grande-Bretagne a quitté le marché unique mais que l’Irlande du Nord est restée liée par ses règles, l’expédition de tout, des plantes en pot aux tracteurs boueux, est devenue interdite aux termes du protocole irlandais de l’accord commercial sur le Brexit.

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi que, indépendamment de l’opposition de l’UE à cette décision, il ajouterait six mois au délai de grâce pour imposer des contrôles douaniers et sanitaires complets sur les aliments expédiés de Grande-Bretagne vers les supermarchés d’Irlande du Nord.

Jeudi, le Royaume-Uni a également prolongé les délais de grâce précédemment convenus par l’UE pour exiger des déclarations en douane sur la plupart des colis de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord.

Alors que ces mesures ont été publiées par le parlement de Londres, la décision de vendredi de cesser de bloquer les produits contenant du sol britannique n’a été diffusée qu’aux entreprises.

Un responsable du bureau d’Irlande du Nord à Belfast a déclaré que l’interdiction de l’UE sur les produits contenant du sol britannique «avait un impact direct et souvent disproportionné sur les vies et les moyens de subsistance, y compris une perturbation inacceptable de la circulation des marchandises critiques.

Le responsable a refusé de dire combien de temps le revirement politique devait durer, le décrivant comme «temporaire et pratique» en attendant de nouvelles négociations avec l’UE pour trouver une nouvelle politique à long terme qui serait «appropriée et fondée sur les risques».

La nouvelle politique signifie que les bulbes à fleurs et les légumes peuvent être expédiés de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord avec de la terre attachée. Les plantes dans la litière, les pots et les conteneurs le peuvent aussi, à condition que la société de transport dispose des passeports appropriés de l’Agence britannique de la santé animale et végétale.

Les machines agricoles et forestières n’auront pas besoin d’un certificat phytosanitaire si «elles ont été lavées pour éliminer l’excès de terre et de débris végétaux», indique le guide interne.

Les paysagistes et les jardiniers ont célébré le déménagement, tout comme les autorités portuaires avait salué la décision de mercredi de reporter les contrôles complets sur les produits britanniques à destination des supermarchés d’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni a l’intention d’appliquer des contrôles douaniers complets uniquement sur les envois de denrées alimentaires arrivant en Irlande du Nord qui sont acheminés vers les supermarchés de la République d’Irlande jusqu’en octobre. L’accord de démolition du Royaume-Uni avec l’UE précisait que les marchandises à destination de l’Irlande du Nord devraient être soumises aux mêmes contrôles d’ici le 1er avril.

L’accord Royaume-Uni-UE n’avait offert aucune tolérance ni période de grâce pour les sols anglais, gallois ou écossais présents sur les produits à destination de l’Irlande du Nord.

En conséquence, Cameron Landscapes and Garden Centre à Belfast a déclaré qu’il avait perdu la capacité depuis janvier de négocier des livraisons et des contrats futurs avec des fournisseurs existants en Angleterre.

«Personne n’était prêt à expédier. Les prix sont sortis de la fenêtre », a déclaré son directeur, John Dobbin.

«Désormais, toutes les plantes peuvent voyager normalement, comme elles le faisaient avant Noël», a déclaré Dobbin à la BBC. «C’est comme ça que ça devrait être.»