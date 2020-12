La situation avec Covid-19 s’aggrave plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de la santé publique, a averti vendredi le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, alors que 582 nouveaux cas de virus avaient été signalés.

«Au cours de la semaine dernière, nous avons exprimé des inquiétudes importantes quant au fait que le niveau d’infection se détériorait de jour en jour. Les données d’aujourd’hui ajoutent une preuve supplémentaire que la situation empire plus rapidement que prévu.

«Le pays ne peut tout simplement pas faire face à ce niveau d’infection à l’approche de la semaine de Noël. Les vaccins offrant de l’espoir dans les mois à venir pour nos groupes les plus vulnérables, nous voulons les maintenir en vie et en bonne santé afin qu’ils puissent les recevoir », a-t-il déclaré.

«Chacun de nous doit faire tout son possible pour protéger la santé publique – coupez vos contacts, ne voyez que ceux que vous avez besoin de voir. Choisissez de socialiser en toute sécurité, à l’extérieur si possible. Si vous voyez une foule, évitez-la.

«En choisissant d’agir en toute sécurité dès maintenant, nous pouvons ensemble limiter l’impact que cette maladie aura dans les semaines et les mois à venir – et ce faisant, nous pouvons protéger les personnes vulnérables et éviter des décès inutiles», a-t-il ajouté.

Six autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés vendredi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte à 2 149 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 582 cas confirmés supplémentaires de la maladie, portant à 78 254 le nombre total de cas dans la République.

Il s’agit du total quotidien le plus élevé depuis le 5 novembre.

Parmi les nouveaux cas, 193 sont à Dublin, 59 à Wexford, 47 à Louth, 42 à Meath et 34 à Cork, les 207 cas restants étant répartis dans tous les autres comtés restants.

Vendredi après-midi, 198 patients de Covid-19 étaient hospitalisés, dont 34 aux soins intensifs. Il y a eu 13 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

La flambée des cas a poussé l’incidence de la maladie sur 14 jours à nouveau au-dessus de 100, à 100,8 cas pour 100 000 personnes. Donegal, Louth et Kilkenny ont les chiffres de comté les plus élevés, tandis que Leitrim et Clare ont les plus bas.

Pendant ce temps, il y a eu une augmentation significative du nombre d’épidémies de Covid-19 dans les ménages privés, et une seule a été enregistrée dans un établissement hôtelier la semaine dernière, selon les derniers chiffres.

De nouvelles données du Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) montrent que 328 éclosions supplémentaires – définies comme deux cas ou plus – se sont produites dans des maisons familiales la semaine dernière, une augmentation de 18% par rapport aux 279 signalées la semaine précédente.

Les maisons privées restent le lieu d’épidémie le plus fréquemment signalé, selon le rapport. Il y a également eu 13 éclosions supplémentaires parmi les membres de la famille élargie.

En ce qui concerne le secteur de l’hôtellerie, une épidémie a été enregistrée dans un hôtel, mais aucune dans les restaurants ou cafés. Si le gouvernement tient compte des nouveaux conseils de Nphet, les restaurants et les cafés fermeraient le 28 décembre, sauf pour les plats à emporter.

Pendant ce temps, 19 autres flambées ont été signalées dans les écoles dans la semaine précédant le samedi 12 décembre, portant à 103 le nombre d’épidémies ouvertes associées aux contextes.

Il y a également eu neuf nouvelles éclosions aiguës dans les hôpitaux et quatre autres dans des maisons de soins infirmiers.

Neuf nouvelles éclosions sur le lieu de travail ont également été enregistrées, dont une dans une entreprise de production d’aliments ou de boissons, une dans l’industrie de la construction, trois dans la fabrication et une dans un bureau.

Jeudi, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a averti que le virus se propage dans les milieux sociaux, y compris les fêtes de Noël, les lieux de travail et les funérailles.

«Je ne saurais trop insister sur l’importance de limiter vos interactions maintenant. Les conséquences de ne pas le faire seront une croissance exponentielle en janvier, une augmentation substantielle des hospitalisations et des risques pour la vie », a-t-il déclaré.

Le département de la santé du Nord, dans ses chiffres publiés vendredi après-midi, a signalé 12 décès supplémentaires dus au virus, portant son total à 1166.

510 nouveaux cas supplémentaires de virus ont également été signalés, portant le total à 60 797.

Il y a 445 patients recevant un traitement Covid dans les hôpitaux d’Irlande du Nord, 31 en soins intensifs et 26 sous ventilateurs.