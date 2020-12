Holohan préoccupé par Covid s’est propagé alors que 527 nouveaux cas et cinq décès signalés

Le médecin en chef de l’État, le Dr Tony Holohan, a déclaré que les chiffres relatifs à tous les indicateurs clés de la gravité de la maladie de Covid-19 «continuent de nous donner de bonnes raisons de nous inquiéter de manière persistante et continue».

Il s’exprimait alors que le ministère de la Santé avait signalé samedi 527 nouveaux cas de Covid-19 et cinq autres décès liés au coronavirus.

Les nouveaux cas portent le nombre de décès liés au Covid-19 dans le pays à 2 154 et le nombre de cas à 78 776.

La moyenne mobile sur cinq jours est maintenant de 469. L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a déclaré précédemment qu’une fois que les cas dépassent 400 par jour, une intervention de trois semaines serait nécessaire pour supprimer la propagation du virus.

Le Dr Holohan a déclaré: «Alors que nous entrons dans une semaine avec un mélange inter-ménages et intergénérationnel particulièrement risqué, n’oubliez pas d’agir de manière responsable. Commencez ce week-end. Il n’est jamais trop tard pour réduire vos contacts, annuler vos plans ou éviter une foule. »

Le Dr Holohan a ajouté: «Gardez à l’esprit que vous pourriez bien être le maillon d’une chaîne de transmission qui se termine par un être cher vulnérable attrapant cette maladie dangereuse. Arrêtez cette chaîne de transmission maintenant.

Sur les nouveaux cas signalés samedi, 271 sont des hommes et 255 des femmes et 65% d’entre eux ont moins de 45 ans. Le plus grand nombre de nouveaux cas est à Dublin avec 191, suivi de 54 cas à Cork et 44 dans le Donegal. Les cas restants sont répartis dans 22 autres comtés.

Verrouillage de l’Angleterre

En Angleterre, un nouvel ordre de «rester à la maison» couvrant Londres et une grande partie du sud et de l’est de l’Angleterre a été émis samedi soir par le Premier ministre Boris Johnson en réponse à une nouvelle souche de coronavirus à propagation rapide.

De nouvelles restrictions de niveau quatre seront introduites dans des régions telles que Londres, Kent, Essex et Bedfordshire à partir de minuit.

Un ordre de rester à la maison sera émis aux résidents de ces zones et tous les magasins non essentiels doivent fermer.

Pour le reste du pays, la limite de mélange des trois ménages a été ramenée de cinq jours à Noël à seulement le jour de Noël.

Les restrictions ont été annoncées par le Premier ministre lors d’une conférence de presse organisée à la hâte samedi, aux côtés du médecin-chef, Chris Whitty, et du conseiller scientifique en chef, Patrick Vallance, à la suite d’une réunion du cabinet cet après-midi.

Ils seront dans un premier temps en place pendant une quinzaine de jours.

M. Johnson a annoncé les nouvelles restrictions sévères après avoir reçu vendredi soir des preuves selon lesquelles la nouvelle souche de coronavirus identifiée à Londres et dans le sud-est se propage plus rapidement que la souche précédente.

M. Johnson a déclaré que le groupe consultatif du gouvernement sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) a estimé que la nouvelle variante pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible.

Les scientifiques n’ont pas encore de preuves que la nouvelle variante a un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte l’efficacité des vaccins ou des traitements contre Covid.

Le Dr Cillian de Gascun, directeur du Laboratoire national de recherche sur les virus, a déclaré que la nouvelle souche n’avait pas été détectée dans la République.

Il a déclaré que des travaux étaient en cours pour essayer d’identifier le virus s’il apparaissait ici et il a ajouté que les nouvelles restrictions annoncées en Angleterre devraient, espérons-le, signifier qu’il n’a pas été importé.

Voyage

Samedi soir, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’y avait pas de changement dans les conseils de voyage pour les passagers ayant l’intention de se rendre en République depuis l’Angleterre.

En Irlande du Nord, 17 autres personnes atteintes de Covid-19 sont décédées et 640 nouveaux cas de virus ont également été signalés. Les rapports initiaux suggèrent qu’il n’y a pas de plan immédiat pour modifier les restrictions de Noël Covid-19 en Irlande du Nord.

Cependant, de nouvelles restrictions s’appliqueront également au Pays de Galles et en Écosse. Au Pays de Galles, les restrictions de verrouillage entreront en vigueur à partir de minuit.

Le premier ministre Mark Drakeford a déclaré que les règles signifieraient que le commerce de détail non essentiel, les services de contact rapproché, les gymnases et les centres de loisirs et l’hospitalité doivent fermer à la «fin des échanges» samedi.

L’Écosse retournera en lock-out à partir du lendemain de Noël et un assouplissement prévu des restrictions à Noël a été abandonné, a déclaré le Premier ministre Nicola Sturgeon.

Une interdiction de voyager entre l’Écosse et d’autres régions du Royaume-Uni – sauf à des fins essentielles – restera, Mme Sturgeon disant qu’elle parlera à la police et aux opérateurs de transport pour voir comment cela peut être «renforcé».

Dans la République, lorsque le Cabinet se réunira mardi, il examinera les conseils de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) concernant les nouvelles restrictions sur l’accueil et les visites à domicile en réponse à l’augmentation du nombre de cas.

Sa lettre au gouvernement recommandait des restrictions de «niveau 3 plus» à partir du 28 décembre, au cours desquelles les déplacements inter-comtés seraient interrompus et les restaurants et les gastropubs reviendraient aux services à emporter uniquement.

Cependant, il est entendu que le gouvernement est susceptible de choisir de reporter les restrictions sur l’accueil et les visites à domicile jusqu’au 30 décembre et d’autoriser les voyages entre les comtés jusqu’au 6 janvier.

Frustration

Il y a de la frustration dans le secteur de l’hôtellerie à devoir attendre jusqu’à mardi une décision du gouvernement.

L’Association des Restaurants d’Irlande a appelé à une réunion urgente avec le Taoiseach et le Tánaiste pour discuter de leurs projets pour le secteur de l’hôtellerie.

Auparavant, le Dr Tomás Ryan, professeur agrégé à l’École de biochimie et d’immunologie du Trinity College de Dublin, avait appelé à une politique de «suppression agressive» pour ramener le nombre de cas dans le pays à 10 par jour, le virus étant alors maintenu faible grâce à des services de test et de traçage efficaces.

Un homme passe devant un pub fermé dans le centre-ville de Dublin Le gouvernement doit examiner mardi les nouveaux conseils de l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) concernant les nouvelles restrictions en matière d’hospitalité et de visites à domicile. Photographie: PA



Il a suggéré qu’un verrouillage «relativement fort» de cinq ou six semaines, commençant le jour de la Saint-Étienne, pourrait amener l’Irlande à ce niveau de cas d’ici la fin janvier.

Il a déclaré que ce verrouillage proposé de six semaines serait plus efficace que les précédents verrouillages de durée similaire, car il commencerait à partir de la Saint-Étienne et se déroulerait pendant la «période la plus calme de l’année».

L’alternative était de neuf à 12 mois de verrouillages répétés, a-t-il déclaré, ajoutant que «la stratégie du gouvernement de vivre avec le virus a échoué».

«Nous ne reviendrons pas à la normale en nous basant uniquement sur les vaccins avant l’automne / hiver 2021», a-t-il déclaré.

Fine Gael TD Neale Richmond a déclaré que Nphet avait donné «des conseils très clairs», mais le gouvernement doit examiner «tous les facteurs», y compris l’impact des restrictions sur l’économie, la société et la santé publique en général.

Le sénateur indépendant Michael McDowell a critiqué Nphet pour ne pas avoir fourni de déclarations montrant comment des mesures particulières, telles que l’interdiction des voyages inter-comtés, ont créé des effets positifs nets.

Eoin O’Broin TD du Sinn Féin était d’accord avec une stratégie pour toute l’Irlande, mais n’était pas d’accord avec l’approche des 10 cas par jour suggérée par le Dr Ryan.