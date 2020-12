Covid-19: le gouvernement annoncera le retour à des restrictions plus strictes alors que le nombre de cas augmente

Le Cabinet se réunit actuellement pour finaliser une nouvelle vague de restrictions Covid-19, qui verra le pays revenir au niveau 5, à quelques exceptions près.

Les visites de deux ménages seront autorisées le jour de la Saint-Étienne, mais elles seront ensuite réduites à un seul ménage jusqu’au 31 décembre et les visites à domicile seront totalement interdites au cours de la nouvelle année, il est prévu.

Les déplacements entre les comtés seront interdits à partir de la Saint-Étienne, mais les personnes qui ont déjà voyagé pour Noël ne seront pas invitées à rentrer chez elles. Cependant, une fois qu’ils sont rentrés chez eux après leur visite, aucun nouveau voyage inter-comté ne peut avoir lieu.

Les bars et les restaurants fermeront à 15 h la veille de Noël, mais les gymnases et les magasins non essentiels seront autorisés à rester ouverts. Les coiffeurs et les services personnels fermeront à partir de la veille de Noël. Les magasins seront invités à ne pas organiser de soldes.

Les hôtels seront autorisés à ouvrir pour Noël, mais il n’a pas encore été décidé s’ils pourront rester ouverts aux clients seulement après cela.

Les services religieux de Noël peuvent avoir lieu mais les services seront mis en ligne après le 25 décembre. Les églises resteront ouvertes à la prière privée.

Les restrictions de voyage en provenance de Grande-Bretagne resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre au moins.

Il est entendu que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a averti le gouvernement que le nombre de cas augmenterait dans les prochains jours, dépassant 900 par jour d’ici demain. La croissance des infections est désormais de 10% par jour, ce qui, si elle continuait sans contrôle, menacerait de submerger le service de santé en quelques semaines.

Les restrictions seront revues le 12 janvier.

Ces mesures font suite à un changement radical d’humeur au sein du gouvernement ces derniers jours et viennent en réponse à une recrudescence des infections et aux avertissements des experts de la santé publique selon lesquels le nombre de cas augmentera encore cette semaine et que nous sommes aux prises avec une troisième vague.

S’exprimant alors qu’il se rendait à la réunion du Cabinet, le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré que les médecins de santé publique et les médecins spécialistes des maladies infectieuses étaient profondément préoccupés par la rapidité avec laquelle le virus s’était propagé ces dernières semaines et par la nouvelle variante de la maladie identifiée au Royaume-Uni.

‘Bonnes nouvelles’

Le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, avait recommandé un retour aux restrictions de niveau 5 et «c’est ce qui sera envisagé» par le Cabinet, a-t-il déclaré.

Le «travail actuel» était de garder les gens en vie et en sécurité, a-t-il dit. La meilleure façon d’y parvenir était de ralentir le virus et de lancer rapidement le programme de vaccination.

«Le jour de Noël, un très grand nombre de personnes dans chaque comté de ce pays vont s’asseoir avec leur famille et passer le jour de Noël, ce qui n’aurait pas été le cas si ce virus avait été laissé hors de contrôle.

M. Donnelly a déclaré que c’était une bonne nouvelle que le vaccin Pfizer BioNTech ait été autorisé à l’avance par l’EMA. Des plans seraient en place dès aujourd’hui pour faire entrer le vaccin dans le pays. «Nous allons commencer à vacciner de ce côté de la nouvelle année.»

Le ministre a ajouté qu’il espérait que le vaccin Moderna serait autorisé dans la première semaine de janvier.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a déclaré que le nombre de Covid-19 augmentait si rapidement et dans tous les groupes d’âge.

Ils croissent «tout aussi vite dans la cohorte plus âgée que dans la cohorte plus jeune», ce qui était «légèrement différent d’octobre où il s’agissait principalement de jeunes».

M. Ryan a déclaré que le gouvernement allait introduire de nouvelles restrictions: «Je pense que c’est nécessaire à cause de ce que nous avons vu, non seulement en Irlande, mais également dans d’autres pays.

«Lorsque vous perdez le contrôle, il est très difficile de le récupérer. Nous voulons garder le contrôle comme nous l’avons fait dans ce pays.

M. Ryan a déclaré qu’il y aurait une série de dates décalées concernant le changement des restrictions, « ils ne seront pas tous à la même date pendant la période des vacances. »