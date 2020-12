Trump vise le projet de loi de relance de Covid, soulevant le spectre du veto

«Par exemple, parmi les plus de 5 000 pages de ce projet de loi, que personne au Congrès n’a lu en raison de sa longueur et de sa complexité, il s’appelle le projet de loi de secours de Covid, mais il n’a presque rien à voir avec Covid», a déclaré Trump.

Le plan de relance a finalement été adopté lundi soir après des mois de querelles bipartites sur la mesure. Il comprend 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement jusqu’en septembre prochain et a été adopté par les deux chambres avec une écrasante majorité bipartisane. (Si la législation devait faire l’objet d’un veto, le gouvernement pourrait fermer ses portes la semaine prochaine.)

Trump a déclaré que le paquet fournit trop de financement aux pays étrangers et devrait en inclure davantage pour les familles américaines et les petites entreprises. Il a demandé au Congrès de modifier le projet de loi pour augmenter les paiements de relance de 600 $ versés aux individus et aux familles à 2 000 $, ou 4 000 $ pour les couples.

«Le Congrès a trouvé beaucoup d’argent pour les pays étrangers, les lobbyistes et les intérêts particuliers, tout en envoyant le strict minimum au peuple américain qui en a besoin», a-t-il déclaré.

Les démocrates de la Chambre ont rapidement capitalisé sur la demande de Trump de chèques de 2000 dollars, annonçant mardi soir son intention d’essayer de faire adopter un projet de loi plus tard cette semaine.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a répondu au tweet du président mardi en appelant les républicains pour avoir refusé de dire quel montant Trump avait voulu pour les chèques de relance.

«Les républicains ont refusé à plusieurs reprises de dire quel montant le président voulait pour les contrôles directs. Enfin, le président a accepté la somme de 2 000 dollars – les démocrates sont prêts à présenter cette question cette semaine par consentement unanime. Faisons le! » Pelosi dit dans un tweet.

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a exprimé un sentiment similaire mardi soir, visant les républicains pour avoir précédemment bloqué les chèques de relance de 2000 dollars proposés par les démocrates.

« Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de transmettre l’aide dont les Américains ont besoin », Schumer dit dans un tweet. « Peut-être que Trump peut enfin se rendre utile et amener les républicains à ne plus le bloquer. »

Les démocrates proposeront le projet de loi lors de la session pro forma de la Chambre la veille de Noël. Ils chercheront le consentement unanime pour adopter la proposition – forçant un républicain à se présenter et à s’opposer en personne à l’arrêter.

On ne sait pas quel serait le libellé exact du projet de loi, mais les républicains devraient s’y opposer, ce qui les met en désaccord avec le président.

Trump a terminé le discours en suggérant que son administration pourrait être la prochaine administration, malgré la victoire du président élu Joe Biden sur Trump aux élections de novembre. Il a demandé au Congrès de lui envoyer un projet de loi de relance approprié, sinon la prochaine administration devra en fournir un, qui, selon lui, sera « peut-être » le sien.

«Je demande également au Congrès de se débarrasser immédiatement des éléments inutiles et inutiles de cette législation et de m’envoyer un projet de loi approprié, sinon la prochaine administration devra livrer un paquet de secours Covid, et peut-être que cette administration sera moi. Et nous y arriverons », a déclaré Trump.

Jusqu’à ses remarques de mardi, Trump devait signer la mesure dans la loi, ce qui permettrait à au moins une partie de l’aide d’urgence de circuler rapidement. Même si Trump opposait son veto au projet de loi, le Congrès a adopté la mesure gigantesque avec suffisamment de votes à la Chambre et au Sénat pour annuler ce veto.

Heather Caygle a contribué à ce rapport.