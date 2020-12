Comment le Premier ministre suédois envisage de sauver sa carrière du coronavirus

STOCKHOLM – Le Harry Houdini de la politique européenne prépare sa dernière évasion.

Le Premier ministre suédois Stefan Löfven a déjà évité deux effondrements potentiels du gouvernement au cours du seul second semestre 2020, l’un sur la politique migratoire et l’autre sur les règles du marché du travail. Plus tôt dans son mandat de six ans, il a désarmé deux élections anticipées apparemment inévitables après avoir conclu des accords en coulisses pour rester au pouvoir.

Maintenant, alors que les preuves des échecs de la stratégie suédoise contre le coronavirus au toucher léger se multiplient, le dernier acte d’évasion de Löfven est en cours.

Après que le rapport d’une commission nommée par le gouvernement ait critiqué l’incapacité des autorités à protéger les personnes âgées du COVID-19, Löfven a lancé cette semaine une offensive médiatique dans laquelle il a propagé l’idée non pas qu’il avait tout à fait raison depuis le début, mais que ses opposants politiques avaient responsabilité de ce qui n’a pas fonctionné.

« Le rapport de la Commission des coronavirus est arrivé et il partage la responsabilité », a déclaré Löfven dans une interview accordée à la télévision publique mardi. « Une partie nous incombe, une partie incombe aux gouvernements précédents, certains aux municipalités, certains aux autorités régionales », a-t-il déclaré.

C’était un signe de la façon dont Löfven prévoit de jouer les retombées d’une pandémie qui a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 8 000 Suédois. Il ne va pas blâmer ses propres ministres, ni l’Autorité de la santé publique et son épidémiologiste en chef Anders Tegnell, en premier lieu.

Au lieu de cela, Löfven semble prêt à promouvoir un discours selon lequel huit ans de règne de centre-droit entre 2006 et 2014, lorsque ses sociaux-démocrates ont pris le relais, ont réduit le financement des soins aux personnes âgées et l’ont rendu vulnérable à la pandémie. Il se concentre sur le rôle des élus locaux, qui dirigent une grande partie du système de santé et de soins aux personnes âgées en Suède, car beaucoup, y compris ceux qui dirigent Stockholm, appartiennent à des partis d’opposition.

«La stratégie du gouvernement et du Premier ministre est un exemple typique de soi-disant politique d’évitement du blâme», a déclaré Tommy Möller, politologue à l’Université de Stockholm.

La stratégie de Löfven a l’avantage supplémentaire de lui permettre de dire, comme il l’a fait cette semaine, que la Suède doit reconstruire son système de protection sociale, car les sondages montrent que les électeurs suédois font le plus confiance aux sociaux-démocrates en matière de politique sociale – que cette confiance soit fondée ou non.

Un peu moins de deux ans après les prochaines élections en Suède, certains signes montrent que les calculs de Löfven fonctionnent. Un sondage réalisé par le sondeur Novus à la mi-décembre a montré qu’il était le chef de parti le plus fiable et que les sociaux-démocrates restent également en tête des sondages d’opinion, avec environ 27% de soutien.

Malgré la nature branlante de sa coalition gouvernementale de cinq partis, il est au pouvoir depuis six ans et pourrait bien atteindre deux mandats complets, contre toute attente.

L’ancienne opposante politique Anna Kinberg Batra, qui a dirigé le plus grand parti d’opposition, les Modérés, entre 2015 et 2017, a récemment reconnu la capacité de Löfven à continuer à gagner, caractérisant son comportement régulier et sa capacité astucieuse à opposer des opposants les uns aux autres.

«Maintenant, nous avons la pire crise de mémoire d’homme et là, il a l’air confiant et beaucoup de gens y succombent, chapeau à lui», a-t-elle déclaré au site commercial suédois Dagens Industri en novembre.

Neuf vies

Dans les rues de Stockholm, des conversations avec des habitants passant devant le parlement ont suggéré que le secret de Löfven pourrait être que son image raisonnable, voire austère, reste attrayante pendant une crise lorsque les électeurs veulent quelqu’un de sérieux aux commandes.

«Il est crédible et les gens lui font confiance, et il semble qu’il fasse de son mieux», a déclaré Mikael Halldin, 40 ans, diacre dans une église voisine.

Löfven est né à Stockholm en 1957 mais a été transféré dans une famille d’accueil dans le nord de la Suède à l’âge d’un an. Il attribue à sa mère d’accueil, en particulier à son travail caritatif auprès des personnes âgées, sa décision de devenir social-démocrate, un mouvement qui, selon lui, est fondé sur la solidarité.

«De ma mère, j’ai appris ce que signifient la solidarité et la compassion dans la pratique», a-t-il déclaré dans un discours de 2017.

Après le service militaire, Löfven a commencé à travailler pour un équipementier militaire, où il est devenu représentant syndical. En 2006, il prend la tête du syndicat des métallurgistes IF Metall. Après s’être fait une réputation de négociateur avisé, il a été élu chef des sociaux-démocrates en 2012 après une période de troubles au sein du parti sous la direction de deux chefs infructueux.

En 2014, il a tranché une élection générale avant d’éviter habilement une élection anticipée un an plus tard après avoir conclu une série d’accords avec des partis d’opposition, ce qui lui a permis de former un gouvernement fonctionnel. Après une autre victoire serrée en 2018, il a réussi à diviser en deux l’opposition de centre-droit à quatre partis, entraînant les libéraux et le Parti du centre – dirigé par sa critique sans doute la plus réussie Annie Lööf – en une nouvelle coalition lâche avec les sociaux-démocrates.

Son poste de Premier ministre a vu sa juste part d’ineptie, y compris une économie chancelante, des questions sans fin sur la police et la politique migratoire – le plus dangereusement pour lui en 2015 quand une vague de demandeurs d’asile a submergé les services frontaliers – et un affrontement apparemment insoluble entre alliés les règles du marché du travail.

Mais il dirige toujours le pays.

Début décembre, Löfven semblait avoir supervisé une résolution du problème du marché du travail lorsqu’un nouvel accord sur les droits des employés a été conclu par les syndicats et les groupes d’employeurs et que le Parti de gauche a menacé d’effondrer le gouvernement.

Les semaines à venir seront essentielles pour Löfven alors qu’il entend empêcher la crise des coronavirus de ramener cette menace.

Alors qu’il tente de convaincre les électeurs que la responsabilité des échecs antérieurs n’est pas uniquement la sienne, il doit également convaincre les gens d’assumer personnellement la responsabilité de ralentir la propagation de la maladie en s’abstenant de presque toute activité sociale.

Dans son entretien avec la télévision suédoise de service public mardi, il était clair que Löfven – et sa femme Ulla – allaient essayer de le faire en partie en donnant l’exemple.

«Ulla et moi fêterons Noël d’une manière inhabituelle cette année», a-t-il déclaré. «Nous allons célébrer par nous-mêmes.»