Crise de Covid: une vaccination massive est peu probable avant mai ou juin, selon Taoiseach

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’une inoculation massive contre Covid-19 ne serait probablement pas possible avant mai ou juin, car le vaccin ne sera pas disponible en quantité suffisante d’ici là.

M. Martin a déclaré que la vie normale ne reviendrait pas avant l’été au plus tôt et que le retour à la normale serait «provisoire».

« Je pense que les six premiers mois de 2021 verront des améliorations, mais nous n’aurons certainement pas la normalité au cours des six premiers mois comme nous le savions », a-t-il déclaré dans Government Buildings.

M. Martin a déclaré que les dirigeants de l’Union européenne avaient été informés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que la fabrication de vaccins «augmentera certainement [in] À partir de mars, elle aurait identifié mai-juin comme des mois critiques en termes de volumes importants de vaccins ».

Il a ajouté: «Je pense donc qu’à partir de l’été, je pense que nous verrons un certain retour à la normalité. Mais je ne peux pas être précis à ce sujet. Parce que nous voyons même cette semaine au Royaume-Uni l’impact d’une variante mutante du virus et l’impact dramatique qu’elle a eu sur la vie en Grande-Bretagne et ici aussi.

Il a déclaré que les volumes de vaccins attendus en janvier et février sont «relativement faibles par rapport à ce qui viendrait par la suite. Mais c’est là que nous traiterons avec les résidents des foyers de soins, les travailleurs de la santé et les travailleurs clés. . . cela fera une différence significative en soi. Si nous pouvons vacciner et protéger les plus vulnérables, cela commence déjà à nous donner une plus grande liberté en termes d’options politiques et de décisions que nous prenons.

Interrogé spécifiquement s’il disait que ce serait mai-juin avant l’inoculation de masse, M. Martin a répondu: «C’est ce que je pense en ce moment. Vous avertirez cela en disant que cela pourrait être accéléré et accéléré. Et ce virus est incertain et peut changer. »

M. Martin a déclaré que le déploiement du vaccin apportera «un retour provisoire» à la normalité. «Nous devons être très vigilants et dire aux gens que nonobstant le déploiement du programme de vaccination, vous devez être très vigilant et observer des conseils concernant le comportement personnel.»

Plus de 1000 nouvelles infections

Le jour de Noël, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé 1 025 nouveaux cas confirmés de la maladie, portant à 84 098 le nombre total de cas dans la République. La dernière fois que ce chiffre était supérieur à 1 000, c’était le 25 octobre.

Deux autres décès de patients atteints de Covid-19 ont également été signalés par l’équipe. Cela porte à 2 194 le nombre total de décès dans la pandémie. Le médecin-chef Tony Holohan a confirmé que la nouvelle variante britannique de Sars-CoV-2 a été identifiée en Irlande par séquençage du génome entier au National Virus Reference Laboratory de l’UCD.

Pendant ce temps, la recherche du ministère de la Santé montre que l’opinion publique est devenue beaucoup plus prudente et pessimiste entre la semaine dernière et le début de cette semaine.

Six répondants sur dix au sondage hebdomadaire du département, mené par Amárach Research, estiment qu’il devrait y avoir des restrictions plus strictes, contre 44% une semaine plus tôt. Le nombre de ceux qui disent qu’il ne devrait plus y avoir de restrictions est passé de 37% à 26%.

De même, les chiffres qui pensent que le pire de cette pandémie est derrière nous ont chuté – de 33% la semaine dernière à 14% cette semaine; tandis que ceux qui pensent que le pire est à venir sont passés de 27% à 43%.

Le revirement brutal de l’opinion publique est intervenu avant l’annonce des nouvelles restrictions par le gouvernement mardi.