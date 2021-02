Miriam Lord: Le silence de Donnelly rend les ricanements contagieux

Il y a eu un moment de soulagement involontaire mais indispensable de la part de Stephen Donnelly au parti parlementaire Fianna Fáil (ces rassemblements en ligne durent des heures) alors qu’il répondait aux questions de ses collègues sur le déploiement du vaccin.

Quelqu’un a posé des questions sur les médecins généralistes qui ne participent pas au programme et Donnelly a indiqué que, même si un accord a été conclu avec l’Organisation médicale irlandaise (IMO), un défi reste à engager avec certains médecins généralistes qui ne sont pas membres de l’OMI. Cela a suscité une question malicieuse d’un sénateur qui se demandait innocemment si le ministre de la Santé pouvait connaître quelqu’un au gouvernement ayant de bons contacts parmi des médecins généralistes qui ne sont pas membres de l’OMI?

Il n’a pas répondu, car quelques ricanements sont venus sur l’éther de ces participants qui ont oublié de couper leur audio. Mais voici une idée: peut-être que Stephen pourrait avoir un mot discret avec le Dr Leo Varadkar, qui était autrefois très gentil avec l’ancien président de l’Association nationale des médecins généralistes (NAGP) jusqu’à ce que des révélations sur un document divulgué signifient qu’il devait à regret jeter le Dr Maitiú Ó Tuathail sous un bus.

Le champion du peuple

Au moins, Stephen Donnelly a les bonnes manières de ne pas porter son caleçon sur son pantalon, ce qui est quelque chose. Bien que la façon dont le ministre de la Santé parvient à changer dans sa tenue de Superman maintenant que les cabines téléphoniques ont disparu est un mystère.

Donnelly, dont les correspondants politiques se plaignent qu’il est très difficile de cerner et n’est pas le plus accessible des ministres lorsqu’il s’agit de donner des interviews, a fait cette semaine une «interview exclusive et de grande envergure» avec Esther Hayden de Sligo Champion, dans laquelle il a confié son croyance que «le vaccin offre les meilleures chances de lutter contre Covid».

Au cours d’une diffusion de deux pages, il a discuté de «la vie et Covid-19» et raconte comment il voulait le gros travail dans la santé mais ne pensait pas qu’il l’obtiendrait. «En fait, je ne m’attendais à aucun travail. J’étais juste content de voir Micheál Martin comme Taoiseach », a déclaré l’homme dont on disait qu’il avait quitté les sociaux-démocrates sur la promesse d’un poste au cabinet du chef du Fianna Fáil.

Certaines personnes, pour une raison quelconque, se sont senties un peu bilieuses quand elles ont vu l’énorme titre inversé de la pièce: «JE DOIS ÉGALEMENT ÊTRE PAPA, UN MARI, UN FILS, UN FRÈRE ET UN AMI.» Mais ils ne l’ont pas vu dans le contexte de curling des orteils de la citation globale. Stephen faisait simplement remarquer qu’il faisait un sacré travail. «Je travaille 100 heures par semaine et c’est aussi un travail de sept jours. Je dois aussi être papa, mari, fils, frère et ami. Nous faisons le plein ici. Quel mec.

Muinteoir mécontent

ASTI est-il le nouveau Banksy? Vendredi, un amateur d’art aux yeux d’aigle a repéré ce qu’il pense être une pièce originale d’ASTI ornant un lampadaire près de la maison de Taoiseach Micheál Martin.

McGreehan est décrit comme un « sénateur de Louth », ce qui n’est pas le cas car les sénateurs ne représentent pas des circonscriptions

L’identité de l’artiste est entourée de mystère, mais les experts disent que le marqueur noir sur une affiche en carton blanc avec un capuchon 3D distinctif est un excellent exemple du mouvement «Disgruntled Muinteor» dont ASTI est un chef de file. Le mot à Cork South Central est que le montage de collage déconstructiviste naïf synthétise une rage pédagogique irrésolue avec une intensité transpandémique donnée sa pleine expression dans l’approche de la ligne dure jamais-moins-que-sans compromis de l’artiste.

Cependant, un différend a surgi sur la question de savoir si «D est pour Norma» est l’œuvre d’ASTI ou l’œuvre de The Trots, un petit mais puissant collectif qui, selon beaucoup, a fortement influencé l’œuvre d’ASTI. En effet, l’image est dessinée au verso d’une affiche sur les redevances anti-eau qui précède la pandémie et la nomination de Norma Foley au poste de ministre de l’Éducation.

Et pourtant, il y a une diversité de mouvements en jeu ici avec un fort engagement vert pour le recyclage qui détache le récit. Situé près de la jonction Well Road / Skehard Road au cœur de la circonscription du centre-sud de Cork de Taoiseach, cette pièce a Disgruntled Muinteoir écrit partout. Hdip Hdip Hourra!

Plus de tutoriels de cuisine flippin

Le nez légèrement déformé dans les cercles de communication du Fine Gael cette semaine lorsque Fianna Fáil a commencé à exprimer son penchant pour la publication de vidéos de twee sur les réseaux sociaux de politiciens agissant comme des gens normaux. (Non, pas QUE des gens normaux. Tout le monde garde ses vêtements. À part Richard Bruton qui nage dans la baie de Dublin.)

«C’est mardi aux crêpes et nous avons tous besoin d’un petit remontant», a tweeté le compte officiel du Fianna Fáil, au-dessus d’une jolie vidéo de la sénatrice Erin McGreehan préparant des crêpes avec ses quatre jeunes fils. « Que mettez-vous sur le vôtre? » a demandé les coups de feu au siège.

Compte tenu des nombreux critiques en ligne de Soldiers of Destiny, la réponse a été remarquablement retenue. McGreehan est décrit comme un «sénateur de Louth», ce qui n’est pas le cas car les sénateurs ne représentent pas des circonscriptions.

Un vœu pieux, peut-être, de la part de Mount Street pour compenser la perte de Declan Breathnach lors des dernières élections, laissant Fianna Fáil sans siège dans le comté pour la première fois de son histoire. Le roi des tutoriels de cuisine en ligne est le président du parti Fine Gael et ancien ministre des Communications Bruton. Il n’est pas entré dans le champ de crêpes bondé cette année, mais il a posté une masterclass de moussaka il y a quelques semaines.

Un participant improbable dans ce domaine de plus en plus encombré était l’ancien ministre de la Justice, Charlie Flanagan, qui n’a pas d’antécédents en matière de publication de photographies de créations culinaires. Charlie a tweeté une photo de crêpes très astucieusement arrangées, pliées en triangles, saupoudrées de sucre glace et entrelacées de quartiers de citron. C’était une photo de stock. Il semblait un peu en bas dans les dépotoirs.

«En pensant à tous les mardis des crêpes au fil des années, j’ai manqué à cause du travail alors que mes filles étaient jeunes. Maintenant je suis à la maison et ils sont partis. Les étapes de la vie! Quoi qu’il en soit, ayez autant de crêpes que vous le souhaitez et ne vous sentez pas coupable. Et pendant que vous les appréciez, espérons que les f *** ers qui vous ont laissé tomber du cabinet s’étoufferont avec les leurs. Cette dernière ligne n’est pas vraie. Nous l’avons inventé. Mais ensuite, Charlie n’a pas fait les crêpes.

Crêpes avant pénitence

Inutile de dire que Leo Varadkar a également participé à l’acte de crêpes en présentant une photo de ses crêpes avec du sucre et du jus de citron et beaucoup de belles baies à empiler dessus.

«Dernière friandise avant le jeûne du Carême. Dans l’attente de 40 jours en très bonne santé », a-t-il grogné. Une réponse est revenue en moins d’une minute de Chay Bowes, l’homme d’affaires qui a été une épine dans le flanc du Tánaiste depuis la fin de l’année dernière quand il a fourni les informations derrière les révélations de Village Magazine sur le taoiseach d’alors qui a divulgué un document sensible d’accord de rémunération GP.

Contrairement aux crêpes juteuses de Leo, la missive de Chay dégoulinait de sarcasme. « Appétissant. Bien sûr, le jeûne du Carême, à un moment donné était une période de pénitence et de réflexion sur les péchés commis. Profitez des crêpes.

Il sera intéressant de voir où va ce véhicule en particulier. Et pourquoi

En novembre, le Tánaiste a répondu à des questions au Dáil et s’est excusé d’avoir divulgué les détails de l’accord conclu avec l’OMI à Ó Tuathail, qui était alors à la tête du NAGP. Il espérait pouvoir mettre la gêne derrière lui après avoir fait la façade dans la chambre. Mais ni Chay Bowes ni l’organisateur du Web Summit Paddy Cosgrave, qui a initialement orienté Bowes vers l’éditeur de Village Michael Smith, ne souhaitent que cela se produise.

Pendant ce temps, l’entrepreneur technologique Cosgrave s’est transformé en un critique très enthousiaste du gouvernement, du système politique irlandais et des médias professionnels, déclenchant son blunderbuss anti-établissement dans toutes les directions sur les réseaux sociaux. Bowes et Cosgrave sont politiquement sur la même longueur d’onde. Maintenant, ils se sont lancés dans les affaires ensemble, ce qui est intrigant.

Health Reform Ireland a été constituée début janvier «au profit de la société en promouvant les meilleures pratiques dans tous les aspects de la prestation de services de soins de santé et en éduquant le public sur les avantages d’un système de santé qui offre les meilleurs résultats de santé et la meilleure valeur pour le peuple irlandais» .

Les documents du bureau d’enregistrement de la société suggèrent que les administrateurs Bowes et Cosgrave n’en bénéficieront pas financièrement. Health Reform Ireland publiera et diffusera des informations pertinentes pour «informer, créer et sensibiliser le public de la société irlandaise aux problèmes de santé». Il vise à contribuer au développement de la politique de santé au sein de l’UE tout en fournissant des informations complètes, indépendantes et pratiques sur la politique, les droits et les droits en matière de santé en Irlande.

Il veut encourager le débat public sur les questions de santé et «faciliter l’échange d’idées et d’expériences dans des domaines tels que le développement communautaire, la recherche et l’éducation».

La société a le pouvoir «d’accepter et de recevoir tout don de biens de toute nature et tout projet, legs ou rente, souscription, don, contribution ou fonds, y compris au moyen de dons sur la paie ou d’autres arrangements similaires, et y compris (mais comme de ne pas restreindre la généralité de ce qui précède) la tenue de loteries conformément à la loi »afin de promouvoir son objectif principal.

Il sera intéressant de voir où va ce véhicule en particulier. Et pourquoi.