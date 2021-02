Miriam Lord: Le discours sur l’élection partielle de Seanad met Covid à la place des ha’penny

La grande question cette semaine dans les couloirs virtuels du pouvoir était: pourquoi n’entend-on pas davantage parler de Covid-19 à la radio et à la télévision et pourquoi les journaux l’ignorent-ils?

Pourquoi personne ne parle de vaccins? Qu’en est-il des derniers chiffres?

N’y a-t-il nulle part un médecin ou un professeur qui pourrait être persuadé de dire quelque chose? Pourquoi le silence sur les voyages à l’étranger et la quarantaine obligatoire? Où sont les experts pour nous parler de notre santé mentale? Pourquoi oh pourquoi ne peut-on trouver quelqu’un pour nous dire comment cuisiner / s’occuper du chien / rester sobre pendant la pandémie?

Mais non.

Tout ce que nous entendons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce sont des gens qui parlent des élections partielles du Seanad. Ça ne vous dérange pas de vous dire que je suis maintenant arrivé au stade où je plonge à la radio pour l’éteindre dès que j’entends quelqu’un dire qu’il va discuter des perspectives du panel industriel et commercial avec un leader expert de l’Université de la vie.

Mais que pouvez-vous faire?

Comme chacun sait, il y a deux postes vacants résultant des démissions en septembre et octobre de Michael D’Arcy du Fine Gael du panel Agriculture et d’Elisha McCallion du Sinn Féin du panel industriel et commercial dont on parle largement.

Le processus électoral est horriblement compliqué, même si l’électorat ne comprend que les membres du Dáil et du Seanad. La course est en cours maintenant que deux sénateurs (indépendant Victor Boyhan dans le cas de Darcy et Niall Ó Donnghaile du Sinn Féin dans McCallion’s) ont présenté des motions demandant au greffier de la Chambre haute d’informer le ministre de mettre ses patins et de nommer la date des élections .

Darragh O’Brien est le ministre en question. C’est un moteur rapide, c’est le ministre du gouvernement local. Nous avons demandé vendredi à son porte-parole quand l’élection aurait lieu.

«Aucune date n’a encore été fixée» et ils «ne savent pas encore quand une date sera fixée».

Il y a un gentlemen’s agreement entre les deux principaux partis gouvernementaux pour répartir les sièges. Si tous les DT et sénateurs du gouvernement votent comme indiqué, leurs candidats l’emporteront. Mais c’est un vote privé.

Fianna Fáil a des dibs sur le siège industriel et commercial, avec 13 candidats espérant gagner la nomination. Les bulletins de vote sont sortis ce week-end et un résultat / candidat est attendu mardi soir.

Fine Gael a des dibs sur le panneau de l’agriculture et l’ancienne sénatrice réputée Maria Byrne, de Limerick, est la candidate du parti. Sur les chiffres, elle devrait gagner. Mais comme le résultat du choc du vote de l’année dernière pour Leas-Cheann Comhairle l’a montré, le candidat du gouvernement Fergus O’Dowd a perdu face à Catherine Connolly lorsqu’une quinzaine de DT du gouvernement ont défié les instructions lors du vote secret.

Le problème pour Maria Byrne est que Ian Marshall, l’ancien président de l’Ulster Farmers ‘Union et candidat de Leo Varadkar à la Chambre haute en 2016, a jeté son chapeau dans le ring.

Ce siège est devenu encore plus important maintenant avec les retombées du Brexit, le protocole Irlande / NI et l’impact continu de la pandémie mondiale à travers l’île

Marshall, qui est d’origine syndicaliste, a écrit cette semaine à tous les membres de l’Oireachtas pour solliciter leur soutien. Le Sinn Féin lui a déjà promis son soutien.

L’homme d’Armagh a été déçu lorsque le nouveau gouvernement de Micheál Martin n’a nommé personne du nord de la frontière au Seanad. «Toute discussion sur une île partagée n’est qu’une farce», a-t-il déclaré à l’époque. «Comment pouvez-vous partager une île si vous ne parlez qu’à vous-même?»

Il se bat contre l’élection partielle sur son dossier dans l’agriculture et l’agriculture, son dossier Seanad et en tant que voix syndicale indépendante.

«Ce siège est devenu encore plus important maintenant avec les retombées du Brexit, le protocole Irlande / NI, les problèmes commerciaux au nord, au sud, à l’est et à l’ouest et l’impact continu de la pandémie mondiale à travers l’île.

Parmi ses partisans se trouve le sénateur Gerard Craughwell, qui a accusé FF et FG d’un «découpage» des deux sièges. «Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout quand on regarde l’establishment politique irlandais.»

Il dit que le gouvernement n’est pas intéressé à proposer des candidats ayant des connaissances spécialisées dans leurs panels professionnels et accuse le Fine Gael de nommer quelqu’un «n’ayant absolument aucun intérêt ni aucune connaissance en agriculture au panel agricole».

Il allègue que Maria Byrne n’a parlé que deux fois sur les questions agricoles au cours de ses cinq années dans le Seanad. «Nous avons sûrement plus que jamais besoin d’une opinion experte impartiale, impartiale à la Chambre haute», affirme Craughwell.

«Ayant moi-même brisé le copinage en 2014, j’espère que nous pourrons recommencer.»

Pendant ce temps, le Parti vert n’a pas encore décidé d’entrer sur le terrain. «Nous n’avons rien décidé. Une discussion interne n’a lieu là-dessus que maintenant », a déclaré un porte-parole. Le maire de Dublin Hazel Chu a été mentionné comme un coureur possible.

Sinn Féin TD Mark Ward arbore sa casquette de style Healy-Rae



Si la casquette Healy-Rae convient …

Une situation très grave s’est développée mercredi matin lorsqu’un Sinn Féin TD a été accusé de grand vol impliquant la possible agression d’un collègue député à l’extérieur de l’auditorium où siège désormais le Dáil de santé et sécurité ridiculement distancé.

Après avoir pris la parole sur la motion de son parti demandant une extension de l’allocation de carburant de 28 € à tous les bénéficiaires de l’indemnité de chômage en cas de pandémie, Mark Ward a été approché par des DT d’un certain nombre de partis (y compris le sien) et accusé d’avoir volé Michael Healy- La casquette de Rae.

Le député de Dublin Mid-West a nié avec véhémence les allégations. Il portait cependant une casquette plate noire sur la tête à l’époque, qui ressemblait étrangement à celle qui était habituellement collée sur le bonce du parlementaire de Kerry.

Healy-Rae, il a été noté sombrement, n’était nulle part en vue.

De plus, Ward a prononcé son discours télévisé tout en modelant effrontément ledit article de coiffe. Il a habilement essayé de déguiser sa provenance en ajoutant un petit insigne de lis de Pâques en émail et une épingle représentant la tour ronde de Clondalkin.

Ce qui se passait? Personne, à part MHR, n’a jamais porté de casquette plate noire dans la chambre du Dáil avant cette semaine. Il a dû se battre avec les autorités de Leinster House pour pouvoir le porter. Un homme portant un chapeau dans la chambre a toujours été considéré comme une contravention la plus grave au code vestimentaire. Il a obtenu cette autorisation en février 2017.

Ma fille de 14 ans, Muireann, m’a coupé les cheveux à la maison – c’était ma coupe de cheveux Covid socialement distante. J’ai porté la casquette parce que ma tête était froide

Une bataille qui est entrée dans les annales de l’histoire de la chapellerie de Leinster House.

Exactement trois ans plus tard, Mark Ward fait surface au Convention Center avec la célèbre casquette. De toute évidence, des questions ont été posées.

Nous sommes heureux d’annoncer que le premier TD de Clondalkin est totalement innocent de toutes les accusations.

«Ma fille Muireann, 14 ans, m’a coupé les cheveux à la maison – c’était ma coupe de cheveux Covid socialement distancée. J’ai porté la casquette parce que j’avais la tête froide », raconte Mark, après avoir blanchi son nom avec ses collègues. Il l’a acheté l’hiver dernier et mercredi, c’était la première fois qu’il le portait dans la chambre du Dáil.

Il n’a pas demandé la permission de le porter et n’aurait jamais pensé à le faire.

«Quoi qu’il en soit, les Healy-Raes ne possèdent pas les droits sur le port de la casquette», a-t-il ajouté. «Et aussi, Michael Healy-Rae pleure toujours que nous ne faisons rien après le rond-point de Red Cow. J’aimerais qu’il sache que le rond-point de Red Cow se trouve dans ma circonscription et que je travaille bien au-delà.

Deux chapeaux Healy-Rae dans le Dáil maintenant?

Cher Dieu, que ce ne soit pas le début d’une nouvelle mode.

Heureuse mamie: Heather Humphreys. Photographie: Dara Mac Dónaill / The europe-infos.fr



Humphreys dévoilé par Leo comme mamie pour la première fois

Heather Humphreys ne voulait pas faire d’histoires au sujet de sa récente bonne nouvelle, alors elle a été surprise lorsque son téléphone a soudainement commencé à sauter avec les bons voeux de ses collègues Dáil et Seanad.

Ce qu’elle n’a pas réalisé (après s’être temporairement déconnecté de l’appel Zoom), c’est que Leo Varadkar venait d’annoncer la bonne nouvelle à la réunion hebdomadaire du parti parlementaire.

«La minute suivante, tout ce que j’ai pu voir était ‘Félicitations Granny!’ à venir sur mon écran. «

La ministre de la Protection sociale et du Développement rural et communautaire est au septième ciel depuis que sa fille Eva et son gendre Seán ont accueilli le jeune Arthur dans le monde.

Je leur ai dit à tous: «Vous pouvez le dire deux fois, mais après trois mamies, vous êtes mort». Je ne veux pas l’entendre

«C’est un tout petit gars adorable», dit Heather, grand-mère pour la première fois. «Il aura deux semaines lundi.»

Arthur H Egan, pour être précis. Le «H» signifie Humphreys. «Je pense que c’était très agréable d’inscrire le nom de famille de la mère aussi», déclare Humphreys (née Stewart). Les Kennedy ont eu la même idée lors du baptême de JFK.

Mais elle n’aime pas trop le surnom de «mamie». «Je leur ai dit à tous:« Vous pouvez le dire deux fois, mais après trois mamies, vous êtes mort ». Je ne veux pas l’entendre. Je leur donne quelques chances et puis c’est tout.

En raison des restrictions de Covid, le baptême devra attendre.

«De la façon dont les choses se passent, je dirais qu’il se dirigera vers la police au moment où nous surmonterons tout cela. Il pourra s’y lancer lui-même.

Et conduisez tout le monde à l’église de Monaghan pour la cérémonie.

Leas-Cheann Comhairle Catherine Connolly: Ne restez pas si près de moi. Photographie: Alan Betson / The europe-infos.fr



Les DT ne peuvent pas garder leurs distances

La règle stricte sur les numéros autorisés dans l’auditorium du Convention Center signifie que les parties doivent surveiller de près le nombre de TD à la fois.

Il est facile pour les gens de perdre leur concentration dans le Dáil de la santé et de la sécurité où, incroyablement, à peine 45 DT sur 159 peuvent communier brièvement ensemble dans une salle temporaire qui se double d’un auditorium de 2000 places sur trois étages. Ceux qui obtiennent un ticket en or pour venir parler dans le vide doivent se sentir vraiment spéciaux.

Mais malgré tout le grand espace qui enveloppe les précieux politiciens, rien ne peut expliquer le comportement humain. Ils peuvent cliqueter comme des pois dans un tambour, mais cela ne les empêche pas d’oublier leurs masques, ou de se confier étroitement ou de s’embraser au Ceann Comhairle ou Leas-Cheann Comhairle pour évacuer leur ennui lorsqu’ils se sentent oubliés dans la liste des discours. .

Catherine Connolly a été contrainte de s’adresser à ceux qui ont pris d’assaut la citadelle mercredi. «Je veux dire quelque chose au sujet de l’ordre des travaux et des DT qui m’approche. Il y a une pandémie et la proximité du contact est inacceptable. »

Ainsi, un maximum de 45 TDs sont suspendus autour d’une énorme salle – choisie parce qu’elle est tellement plus grande que la chambre Dáil et largement aménagée pour accueillir tous les membres si nécessaire – et ils ne peuvent toujours pas faire les choses correctement.

La plupart des députés pensent que la configuration du Convention Center est exagérée. Mais quand ils la remettent en question, disent-ils, ils sont immédiatement réduits au silence avec ces trois mots magiques: «santé et sécurité».