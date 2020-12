Q&A: Où suis-je dans la file d’attente du vaccin contre le coronavirus?

Les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 doivent être administrées en Irlande dans quatre hôpitaux de soins aigus mardi.

Initialement, le plan était d’aller directement dans les maisons de retraite, mais le Comité consultatif national de l’immunisation a déclaré qu’il préférerait que la première tranche soit donnée dans les établissements de santé après certains rapports d’anaphylaxie, une réaction allergique, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le plan est de vacciner 20 000 personnes par semaine à partir de début janvier, ce chiffre augmentant à 40 000 au cours du mois au fur et à mesure de la mise en service.

Où suis-je dans la file d’attente?

Les résidents plus âgés des établissements de soins de longue durée, tels que les maisons de soins infirmiers, et les travailleurs de la santé de première ligne seront prioritaires.

Après cela, il y aura: les personnes âgées de 70 ans et plus; d’autres travailleurs de la santé; les personnes âgées de 65 à 69 ans; travailleurs clés; les personnes à risque en raison de conditions médicales; et ceux qui vivent ou travaillent dans des conditions de surpeuplement.

Cela sera suivi par les personnes travaillant dans l’éducation; ceux âgés de 55 à 64 ans; les travailleurs exerçant d’autres professions importantes pour le fonctionnement de la société; les personnes âgées de 18 à 54 ans; et, enfin, les femmes enceintes et les moins de 18 ans.

Comment cela fonctionnera-t-il?

Lorsque chaque cohorte sera vaccinée, les personnes devront s’inscrire en ligne ou par téléphone et auront un rendez-vous prévu dans un centre de vaccination ou à un autre endroit.

À l’arrivée, les coordonnées du patient seront confirmées et ils rempliront un formulaire de consentement avant de recevoir l’injection dans le haut du bras.

Ils devront attendre 15 minutes pour permettre au personnel de surveiller les effets indésirables immédiats du médicament.

La deuxième dose requise du vaccin sera administrée 21 jours plus tard, avec un rappel envoyé pour le deuxième rendez-vous.

Dois-je m’attendre à des effets secondaires?

Le Health Service Executive a déclaré que les effets secondaires courants peuvent inclure des douleurs musculaires, des maux de tête, de la fatigue ou un gonflement de la partie supérieure du bras.

Souvent, les gens peuvent développer une fièvre après une vaccination, en particulier après la deuxième dose. La fièvre peut se développer après 48 heures et dure normalement environ deux jours.

Comment cela fonctionnera-t-il dans les maisons de retraite?

Le plan du HSE visant à vacciner les 70 000 résidents et personnels du secteur vulnérable des maisons de retraite débutera le 11 janvier, avec un petit nombre de vaccinations dans les maisons de retraite avant cette date.

L’administration de deux doses du vaccin dans plus de 580 établissements devrait prendre jusqu’à la fin du mois de février.

Une équipe de vaccinateurs arrivera sur place pour livrer le vaccin dans une zone dédiée de la maison de retraite.

Les maisons de retraite plus petites de 30 résidents ou moins nécessiteront une équipe de quatre vaccinateurs, toutes les doses étant administrées en une journée, et la deuxième dose 21 jours plus tard. Les plus grandes installations de plus de 120 résidents auront probablement besoin de trois jours pour administrer le vaccin par dose.

Qui administrera les vaccins?

Tous les vaccinateurs seront des professionnels de la santé qualifiés. Bien que le processus soit relativement simple, les vaccinateurs doivent recevoir une formation spécifique sur l’administration des vaccins Covid-19.

Dans la phase initiale, lorsque les stocks de vaccins sont limités, le programme sera dirigé par 180 vaccinateurs de soins de santé communautaires, qui gèrent le programme de vaccination des écoles HSE. Le HSE a déclaré que 1 500 vaccinateurs supplémentaires devraient être disponibles dans le système hospitalier de soins intensifs à mesure que le plan de déploiement s’accélère.

Qu’en est-il des médecins généralistes et des pharmaciens?

Les médecins généralistes et les pharmaciens ne feront partie du plan de vaccination qu’après la phase initiale couvrant les agents de santé de première ligne et les maisons de retraite.

Lorsqu’un grand nombre de doses deviendra disponible, la deuxième phase verra le vaccin administré via les cliniques de généralistes, les pharmacies et les centres de vaccination de masse.

Les centres de prélèvement actuels de Covid-19 peuvent être reconvertis en grands sites de vaccination, comme le National Exhibition Centre à Cloghran, dans le nord du comté de Dublin.