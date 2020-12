Backlash après que des responsables du gouvernement grec aient reçu des coups de coronavirus avant les médecins

ATHÈNES – Le gouvernement grec est confronté à une réaction brutale de la part des médecins et des partis d’opposition après que des dizaines de hauts fonctionnaires ont reçu un vaccin contre le coronavirus avant la plupart des agents de santé.

Le plan de vaccination du gouvernement, qui a été publié la semaine dernière, stipule que «le personnel prioritaire essentiel pour les fonctions gouvernementales» serait inclus dans le premier groupe prioritaire pour obtenir le vaccin, avec les médecins, les infirmières et les personnes vivant dans les maisons de soins infirmiers. Le gouvernement a publié une liste initiale de 45 fonctionnaires qui seraient inclus dans ce groupe, y compris des ministres du Cabinet, des secrétaires généraux, les chefs des agences de santé et les chefs des forces armées grecques.

Tous ces officiels et quelques autres font partie des 471 personnes qui ont déjà reçu la photo Pfizer / BioNTech depuis dimanche lorsque le programme a commencé, dont beaucoup sont relativement jeunes, dans la cinquantaine. Mardi, le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas, a déclaré que la liste des priorités comprendra à terme 126 responsables gouvernementaux, qui se feront vacciner d’ici la fin du mois de janvier.

«À la fin du mois de janvier, nous recevrons 429 000 doses et environ 215 000 de nos concitoyens seront vaccinés», a déclaré Petsas. «Parmi ceux-ci, 126 personnes sont en première ligne, absolument cruciales pour le fonctionnement du gouvernement.»

Cette révélation a suscité des critiques de la part des médecins et des politiciens des partis d’opposition.

Le Dr Panagiotis Papanikolaou, secrétaire de la Fédération des associations de médecins hospitaliers de Grèce, a critiqué le report de la vaccination de dizaines d’agents de santé à l’hôpital de Sotiria – qui, selon lui, était censé être l’hôpital phare du pays dans la lutte contre le coronavirus.

«Un nombre égal de ministres ont été vaccinés à leur place. HONTE», a écrit Papanikolaou sur Twitter.

Le directeur de l’hôpital de Sotiria, Sokratis Mitsiadis, a déclaré dans un communiqué que 56 de ses agents de santé avaient été vaccinés mardi sur 61 prévus.

« En raison d’une erreur de planification, ces cinq personnes seront vaccinées demain et le processus se poursuivra normalement », a déclaré Mitsiadis.

Alexis Tsipras, l’ancien Premier ministre et chef du principal parti d’opposition Syriza, a fustigé sur Facebook comment «les ministres et les secrétaires généraux se sont alignés pour un selfie avec le vaccin, à un moment où il n’y en a même pas assez pour les médecins et les infirmières sur le front. ligne et tandis que les citoyens doivent attendre la fin de l’été pour que leur tour soit vacciné. »Il a ajouté:« Ce n’est pas un geste symbolique mais des faveurs politiques ».

Un haut responsable du gouvernement a déclaré que la décision de donner la priorité à ces fonctionnaires a été prise avec une transparence absolue et qu’une nouvelle liste sera publiée avec tous les fonctionnaires qui seront vaccinés d’ici la fin du mois.

«Je n’aime pas voir les jeunes se faire vacciner, peu importe leur niveau dans les postes gouvernementaux ou scientifiques», Elias Mossialos, professeur de politique de la santé à la London School of Economics, qui a été nommé représentant de la Grèce dans les négociations internationales sur la lutte contre le coronavirus, a déclaré à la télévision locale. «Nous devons donner les vaccins aux groupes vulnérables, qui sont plus susceptibles d’être hospitalisés s’ils tombent malades.»

La Grèce a reçu quelque 9 750 vaccins samedi et le programme a démarré dimanche avec la vaccination d’une infirmière, une résidente d’une maison de retraite, la présidente Katerina Sakellaropoulou et le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Jusqu’à présent, une seule personne a développé une réaction allergique mineure, selon Marios Themistokleous, haut responsable du ministère de la Santé.

Tous les dirigeants des partis d’opposition ont déjà reçu ou recevront dans les prochains jours le vaccin dans le but de montrer leur soutien à une campagne de sensibilisation à la vaccination. Seul Kyriakos Velopoulos, chef du petit parti d’opposition Hellenic Solution, a refusé de l’obtenir, affirmant qu’il ne voulait pas devenir un «cobaye».

Un deuxième lot de 83.850 doses du vaccin COVID-19 est arrivé à Athènes mardi matin.