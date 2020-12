L’Irlande verrouille le Nouvel An alors que le taux de coronavirus atteint un niveau élevé

DUBLIN – Les gens doivent cesser de socialiser dans les maisons les uns des autres pendant plusieurs semaines sous les nouvelles restrictions de pandémie annoncées mercredi par le gouvernement irlandais.

Le Cabinet a pris des mesures en session d’urgence après que les chefs de la santé publique ont averti que le taux d’infections au COVID-19 augmentait beaucoup plus rapidement que pendant les première et deuxième vagues de la maladie dans le pays. Certaines mesures, bien qu’immédiatement destinées à décourager les fêtes de «super-épandeurs» le soir du Nouvel An, pourraient durer jusqu’en février en attendant le déploiement d’un programme national de vaccination.

Les ministres ont décidé de reporter la réouverture des écoles d’une semaine jusqu’au 11 janvier et de prolonger l’interdiction des vols aériens et des ferries de passagers en provenance de Grande-Bretagne jusqu’au 6 janvier au moins.

Les points de vente non essentiels qui avaient été autorisés à rouvrir au début de décembre après un verrouillage de six semaines doivent fermer à nouveau le soir du Nouvel An. Les gens doivent rester à moins de 5 kilomètres de leur domicile et rester en dehors des résidences les uns des autres jusqu’à fin janvier au moins.

Le Premier ministre Micheál Martin a déclaré que la souche britannique la plus virulente du virus, confirmée être arrivée en Irlande la veille de Noël, «se propage à un rythme qui dépasse les modèles les plus pessimistes dont nous disposons» et augmente «le risque de notre service de santé. être débordé. »

«La vérité est qu’avec la présence de la nouvelle souche et le rythme de croissance, ce n’est pas le moment de nuancer notre réponse. Nous devons freiner les mouvements et les interactions physiques à travers le pays … pendant au moins un mois », a déclaré Martin dans un discours télévisé à la nation.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en une seule journée est passé à 1700 pour la première fois alors que Paul Reid, chef du Health Service Executive, a averti qu ‘«une combinaison sans précédent et toxique» de forces – y compris l’insouciance de Noël – propageait la maladie en Irlande. Il a déclaré que les traceurs avaient enregistré plusieurs cas de personnes infectées entretenant des contacts étroits avec 20 à 30 autres personnes pendant les vacances.

Le pic de l’Irlande, courant dans les pays européens qui a assoupli les restrictions à l’approche de Noël, reflète la décision du gouvernement d’autoriser la réouverture des restaurants et des pubs servant de la nourriture le 4 décembre. Ils ont été ordonnés de fermer à nouveau la veille de Noël alors que les cas de COVID-19 augmentaient. .

Les responsables de la santé publique s’étaient opposés à l’assouplissement, prévoyant à juste titre que les personnes qui dînaient et buvaient dans les cercles sociaux se disperseraient à travers l’Irlande dans la semaine précédant Noël pour rencontrer des parents de plusieurs ménages.

Reid a déclaré que la nation de près de 5 millions de personnes devrait annuler les rassemblements du Nouvel An et rester dans leurs propres maisons.

«Nous courons tous un risque extrêmement élevé, dans toutes les régions du pays, d’être infectés par le virus COVID. Les niveaux de transmission sont à un niveau inquiétant », a déclaré Reid lors d’une conférence de presse à Dublin. «Nous avons besoin que tout le monde réagisse immédiatement et d’urgence. Retirez-vous de toutes les activités prévues pour rencontrer la famille pour le Nouvel An. Protège toi. »

Le taux d’infection est beaucoup plus élevé dans la région voisine du Royaume-Uni, en Irlande du Nord, qui a commencé son propre verrouillage de six semaines le lendemain de Noël.

Mercredi, les autorités d’Irlande du Nord ont signalé 2 143 autres cas, soit le triple du taux d’infection dans la République d’Irlande, beaucoup plus grande. Ses comtés avec les pires taux d’infection actuels – Donegal, Louth et Monaghan – bordent tous l’Irlande du Nord.