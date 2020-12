Merkel: 2020 a été l’année la plus difficile au pouvoir

Angela Merkel est chancelière allemande depuis une décennie et demie, mais 2020 a été son année la plus difficile à ce jour, a-t-elle déclaré dans son discours de réveillon du Nouvel An.

« Jamais au cours des 15 dernières années nous n’avons trouvé la vieille année aussi lourde et nous n’avons jamais, malgré tous les soucis et un certain scepticisme, attendu avec autant d’espoir la nouvelle », a déclaré Merkel.

Le chancelier, qui ne se présentera pas aux élections fédérales de septembre, a critiqué les théoriciens du complot COVID-19 mais a déclaré que l’année se terminait sur une note optimiste, avec le déploiement du vaccin.

Quelque 1,7 million d’Allemands ont été infectés par le virus et plus de 32 000 en sont morts.

Merkel a fait l’éloge du personnel médical et d’autres travailleurs clés, mais a critiqué les «individus sans espoir» répandant les théories du complot COVID.

«Je ne peux qu’imaginer à quel point cela doit être amer pour ces êtres chers en deuil perdus à cause de Corona ou qui doivent lutter contre les répercussions d’une maladie lorsque le virus est contesté et nié par des individus sans espoir», a déclaré Merkel.

«Les théories du complot ne sont pas seulement fausses et dangereuses, mais aussi cyniques et cruelles», a-t-elle ajouté.

Merkel a terminé son discours sur une note positive, soulignant le déploiement du vaccin et vérifiant le nom du couple allemand derrière le vaccin BioNTech-Pfizer.

«Les fondateurs Ugur Sahin et Özlem Türeci à Mayence m’ont dit qu’il y avait des personnes travaillant de 60 pays différents dans leur entreprise. Rien ne peut mieux montrer que c’est la coopération européenne et internationale et la puissance de la diversité qui amènent le progrès. «

Merkel a ajouté qu’elle recevrait un vaccin «quand il [her] tour. »

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique des soins de santé. Email [email protected] pour un essai gratuit.