Covid-19: record de 3394 cas signalés en République

Un record de 3 394 cas de Covid-19 ont été signalés samedi dans la République.

Quatre autres décès ont été enregistrés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

Les chiffres sont venus lorsque le président du groupe consultatif de modélisation de l’équipe nationale d’urgence de santé publique a averti qu’il pourrait y avoir jusqu’à 6000 cas de Covid-19 par jour signalés au plus fort de la flambée actuelle.

Le professeur Philip Nolan a averti que «nous devons nous préparer à des chiffres vraiment très inquiétants dans les jours à venir, tant en nombre de cas que dans le système hospitalier».

Il a déclaré samedi à Radio 1 de RTÉ qu’il pourrait y avoir «entre 3 000 et 6 000» cas au plus fort de la flambée actuelle et que les chiffres de samedi incluraient certains des 9 000 cas retardés qui ont été signalés par Nphet cette semaine.

Auparavant, le Dr Elaine Doyle, écrivain et ancien universitaire dont les publications sur les réseaux sociaux comparant l’épidémie en Irlande et au Royaume-Uni sont devenues virales en ligne, a déclaré que les gros titres sur le coronavirus donnaient au public une «idée complètement fausse».

Se référant aux données de Nphet le jour du Nouvel An qui montraient 1 754 nouveaux cas par jour, le Dr Doyle a déclaré que 5 573 écouvillons positifs supplémentaires le même jour n’avaient pas encore été vérifiés en raison d’un arriéré.

«C’est un chiffre astronomique. C’est au-delà de nos pires craintes, c’est au-delà de nos pires cauchemars, c’est absolument énorme », a-t-elle déclaré.

Les chiffres officiels «se situent autour de la barre des 1 700», a-t-elle déclaré, car le système de gestion des cas ne peut traiter qu’un nombre limité de nouveaux cas, ce qui signifie que l’Irlande n’a pas de «statistiques en temps réel sur ce qui se passe réellement sur le terrain».

Le professeur Nolan a déclaré samedi avec Katie Hannon que le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) et d’autres responsables de la santé publique avaient travaillé ces derniers jours « pour ajouter des fonctionnalités au système informatique pour lui permettre de faire face à ces volumes très élevés » et s’attendait au problème à résoudre dans les cinq à sept prochains jours.

Il a déclaré que les cas signalés maintenant seraient comparables à un nombre de reproduction de 1,8 à 2, mais qu’une estimation formelle ne serait disponible que la semaine prochaine.

Le professeur Nolan a déclaré qu’à l’approche de Noël, 15 000 personnes étaient référées pour des tests et moins de 1 000 d’entre elles sont revenues séropositives. Il a dit que cela a ensuite chuté à moins de 4000 tests par jour avec quelques centaines de ceux positifs.

Il a dit que les présentations retardées et le niveau de socialisation qui s’est produit avant et pendant Noël avaient conduit à une augmentation des cas.

«Nous avons vu un niveau de socialisation et de transmission virale encore plus intense à Noël que ce à quoi nous nous attendions et c’est ce qui nous conduit à la position vraiment précaire dans laquelle nous nous trouvons actuellement», a-t-il déclaré.

Le professeur Nolan a déclaré que selon tous les indicateurs, «nous sommes dans une poussée très significative» de la maladie et le message fondamental était que les gens restent chez eux et restreignent les mouvements «autant que nous l’avons fait en mars et avril pour inverser la tendance».

Il a déclaré que la variante sud-africaine, qui serait encore plus transmissible que celle trouvée au Royaume-Uni, n’avait pas encore été détectée en Irlande.

Neuf autres cas de la souche de Covid-19 découverts pour la première fois en Grande-Bretagne ont été détectés dans la République.

Le Dr Cillian De Gascun, directeur du laboratoire national de référence des virus UCD, a déclaré vendredi soir que des tests d’échantillons datant du 23 au 29 décembre avaient trouvé neuf autres cas de la variante la plus infectieuse.

Il a déclaré que cela portait le nombre total de cas identifiés par le laboratoire à 16, sur 169 testés à ce jour.

Le Dr De Gascun a déclaré sur Twitter que le petit nombre de cas identifiés suggérerait que la variante britannique, «à une proportion inférieure à 10%», n’était pas responsable de la récente augmentation «significative et préoccupante» du nombre de cas de coronavirus.

Ses commentaires s’inscrivent dans un contexte d’inquiétude persistante concernant l’augmentation rapide du niveau des infections à coronavirus dans tout l’État et de craintes quant aux répercussions sur le service de santé.

Samedi matin, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que 581 patients étaient à l’hôpital avec Covid-19, soit une augmentation de 51 à 20 heures vendredi soir. Il a dit que 50 étaient en soins intensifs. M. Reid a déclaré sur Twitter: «Nous n’avons probablement pas encore vu les pires impacts. Mais tout ce que nous faisons aujourd’hui pour arrêter la propagation de ce virus fait une énorme différence. »

Vendredi, le directeur clinique de HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré au europe-infos.fr que les mesures de contrôle du virus avaient déjà un impact sur le secteur hospitalier. «Il y a plus de 400 lits hors service ces derniers jours», a-t-il dit, en raison des mesures de prévention des infections «liées dans de nombreux cas au Covid-19 et, deuxièmement, à l’incapacité de fournir des lits pour le personnel» parce que le personnel a Covid-19 ou est réputé un contact étroit.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré: «Notre système de santé ne continuera pas à faire face à ce niveau d’impact.»

Les vaccinations

Dans l’intervalle, l’État doit examiner si le délai entre les deux doses requises de vaccinations contre le Covid-19 pourrait être prolongé afin d’accélérer le déploiement, comme cela se fait au Royaume-Uni.

Le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail Covid-19 de l’État, a déclaré que la question de l’augmentation de l’écart entre les doses de vaccin avait été discutée par le groupe ces derniers jours.

«Au pied de nos discussions, une demande formelle a été émise de [Dr Holohan] demander [the National Immunisation Advisory Committee] explorez la question et donnez des conseils à ce sujet.

«Étant donné que nous voulons être aussi ambitieux et efficaces que possible, et compte tenu du contexte de croissance rapide des chiffres et de notre concentration prioritaire sur les personnes vulnérables dans les maisons de retraite et les travailleurs de la santé de première ligne, nous devons envisager toutes les options», a-t-il déclaré.