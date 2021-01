Le président américain Donald Trump a fait pression sur un responsable électoral pour qu’il annule les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie dans une ultime tentative pour invalider la victoire électorale de Joe Biden.

Des extraits de la conversation d’une heure de samedi – rapportée pour la première fois par le Washington Post – révèlent que M. Trump a demandé au secrétaire d’État Brad Raffensperger, un républicain, de «trouver» 11 780 votes.

«Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie», peut-on entendre M. Trump. « Il n’y a pas moyen. Nous avons gagné par centaines de milliers de voix. »

En fait, M. Biden a remporté l’État par 12 000 voix.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», a déclaré M. Trump, selon un extrait publié en ligne par le Post. « Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé. »

« Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État.

À moins de trois semaines de sa présidence, M. Trump intensifie ses efforts pour invalider les résultats des élections de novembre avant une semaine clé à Washington.

Mercredi, le vice-président Mike Pence présidera une session conjointe du Congrès au cours de laquelle les résultats des élections seront certifiés. Mais dans un développement extraordinaire, plusieurs hauts républicains ont déclaré qu’ils rejetteraient les résultats des élections de plusieurs États remportés par M. Biden.

Au moins 12 des 51 membres républicains et sénateurs élus du Sénat, dont le sénateur du Texas Ted Cruz et Josh Hawley du Missouri, ont annoncé qu’ils contesteraient le processus de certification, suscitant les applaudissements de M. Trump sur Twitter. Plus de 100 membres républicains de la Chambre des représentants peuvent également contester le résultat.

Alors que les mathématiques du Congrès rendent hautement improbable le succès de leurs efforts – suffisamment de républicains ont indiqué qu’ils voteraient pour soutenir la victoire de M. Biden – cette décision indique le pouvoir que M. Trump continue d’exercer sur son parti alors même que sa présidence tire à sa fin.

La session conjointe de mercredi du Congrès, présidée par le vice-président, est généralement une affaire de procédure, mais la décision des républicains de saper le résultat déclenchera des heures de débat acrimonieux. Cela met également le vice-président Mike Pence dans une position inconfortable. Alors que constitutionnellement il doit annoncer les résultats, il a déclaré qu’il soutenait les efforts de ses collègues pour «soulever des objections» le 6 janvier.

Défi McConnell

La décision de bloquer la certification du résultat présente également un défi pour l’autorité du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Le sénateur du Kentucky a déjà déclaré que M. Biden avait remporté l’élection et encouragé son caucus à accepter le résultat lors du vote mercredi.

La question menace également de diviser le parti républicain. Le sénateur républicain Mitt Romney a critiqué ses collègues pour avoir contesté les résultats. «Le stratagème flagrant de rejet des électeurs peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique», a-t-il déclaré. «Je n’aurais jamais pu imaginer voir ces choses dans la plus grande démocratie du monde. L’ambition a-t-elle tellement éclipsé le principe?

M. Trump a encouragé ses partisans à se rendre mercredi à Washington pour une manifestation «Stop the Steal» afin de manifester contre les résultats des élections, faisant craindre des troubles dans la capitale.

Pendant ce temps, Nancy Pelosi était sur le point d’être réélue à la présidence de la Chambre dimanche alors que le nouveau Congrès se réunissait, bien qu’elle préside une majorité démocrate très réduite.

M. Trump et M. Biden se rendront en Géorgie lundi pour faire campagne avant le second tour du Sénat de mardi, qui déterminera quel parti contrôle le Sénat.

Vous pouvez trouver l’audio du post du Washington Post ici