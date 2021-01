Appel téléphonique de Donald Trump avec Brad Raffensperger: six points clés

Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il annule la victoire du président élu américain Joe Biden dans l’État, en une cassette obtenue par le Washington Post.

La conversation a principalement lieu entre Trump et Brad Raffensperger, secrétaire d’État républicain de Géorgie, mais des alliés de Trump, dont Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison Blanche, et l’avocate Cleta Mitchell étaient également présents, tout comme Ryan Germany, l’avocat général de Raffensperger. Voici les principaux points:

Trump a cherché à changer le résultat des élections

Lors de l’appel, Trump a pressé Raffensperger de «trouver 11 780 votes».

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», a déclaré Trump. « Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé. » Il a ensuite plaidé: «Alors, qu’allons-nous faire ici? Je n’ai besoin que de 11 000 votes. Les gars, j’ai besoin de 11 000 votes. Laisse-moi tranquille. »

Joe Biden a remporté la Géorgie. Le résultat a été certifié et la victoire de Biden au collège électoral sera ratifiée par le Congrès mercredi.

Trump a tenté d’intimider Raffensperger

Trump a insisté: «Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie. Il n’y a pas moyen. Nous avons gagné par centaines de milliers de voix. » Il a poursuivi en suggérant que Raffensperger pourrait faire face à une enquête criminelle. « Vous savez ce qu’ils ont fait et vous ne le signalez pas », a déclaré Trump. «Vous savez, c’est une infraction pénale. Et vous savez, vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C’est un gros risque pour toi et pour Ryan [Germany] , votre avocat. C’est un gros risque. »

Trump a exercé une pression sur les écoulements en Géorgie

Trump a déclaré à Raffensperger que s’il n’agissait pas d’ici mardi, il nuirait aux chances des républicains géorgiens David Perdue et Kelly Loeffler lors du second tour des élections de cette semaine, qui détermineront si les démocrates ou les républicains contrôlent le Sénat. Se référant au second tour de l’appel, Trump a déclaré: «Vous seriez respecté, vraiment respecté, si cela peut être réglé avant les élections.»

Raffensperger a continué de tenir tête à Trump

Raffensperger est un républicain qui a repoussé Trump et a insisté sur le fait que la victoire de Biden en Géorgie était juste. Répondant à Trump, il a déclaré: «Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez est que les données dont vous disposez sont fausses.»

Lorsque Trump a affirmé que plus de 5 000 votes avaient été déposés dans l’État par des personnes décédées, Raffensperger a répondu: «Le nombre réel était de deux. Deux. Deux personnes décédées qui ont voté.

Trump a peut-être commis un crime

Le professeur de droit de l’Université de Richmond, Carl Tobias, a déclaré que Trump pourrait être «en danger juridique après l’inauguration de Biden». Dans un e-mail adressé au Guardian, il a écrit: «Par exemple, si le ministère de la Justice ou des avocats américains estiment que Trump a violé la loi fédérale, ou si des procureurs locaux dans des États tels que l’Arizona, la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin, où Trump peut comportement similaire avec les responsables électoraux des États ou locaux, croient que Trump a violé les lois électorales des États, les procureurs fédéraux ou d’État pourraient intenter une action contre Trump.

Richard H Pildes, professeur de droit constitutionnel à l’Université de New York, a déclaré au Washington Post: «Le président tente sciemment de contraindre les représentants de l’État à corrompre l’intégrité des élections ou est tellement trompé qu’il croit ce qu’il dit. Les actions de Trump ont peut-être enfreint les lois fédérales, a-t-il déclaré.

Michael R Bromwich, ancien procureur fédéral du bureau du procureur américain du district sud de New York, a écrit: «À moins qu’il y ait des parties de la bande qui annulent d’une manière ou d’une autre l’intention criminelle, ‘je veux juste trouver 11780 votes’ et ses menaces contre Raffensperger et son avocat enfreignent le 52 US Code 20511. »

Trump a refusé de reculer

Dimanche, Trump a tweeté: «J’ai parlé hier au secrétaire d’État Brad Raffensperger du comté de Fulton et de la fraude électorale en Géorgie. Il n’était pas disposé ou incapable de répondre à des questions telles que l’arnaque des «bulletins de vote sous la table», la destruction des bulletins de vote, les «électeurs» hors de l’État, les électeurs morts, etc. Il n’a aucune idée!

Twitter a étiqueté le tweet avec l’avertissement: «Cette affirmation sur la fraude électorale est contestée» et Raffensperger a répondu aux affirmations de Trump par un tweet disant: «Respectueusement, président Trump: ce que vous dites n’est pas vrai.» – Gardien